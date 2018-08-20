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Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта: «Моя работа - это как цветочек поливать»

Сергей Циммерман
16:59
Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта: «Моя работа - это как цветочек поливать»
В интервью «Матч ТВ» испанский специалист рассказал о себе и своих методах, о том, как относится к агентам и чем от них отличается, подписывал ли он в «Юве» Погба и пользуется ли сходством с Полом Маккартни.

«До сих пор помню знаменитую русскую четверку «Эспаньола»

– Большинство источников описывают вашу карьеру, начиная с 2008 года. А что было до этого?

– Тоже был в футболе. Играл в терсере (четвертый по уровню дивизион Испании. – «Матч ТВ»). Моя первая должность после окончания карьеры футболиста – спортивный и технический директор одновременно. Для такого маленького клуба, как «Кастельдефельс» из одноименного городка рядом с Барселоной, это нормально.

– Тогда расскажите, как пришли в футбол?

– Родом я из Барселоны. И, конечно, с детства любил мяч. Доиграл до 27 лет, а потом сменил поле на офис.

– Кто были вашими кумирами?

– Очень нравился Маурисио Поччетино. Возможно, потому, что, как и он, я играл в защите. А еще потому, что он выступал за «Эспаньол».

– Вы были болельщиком именно этого клуба, а не «Барселоны»?

– Так получилось. Это в Петербурге очень легко выбрать свою команду. Ведь «Зенит» здесь один. А вот почему в Москве кто-то переживает за ЦСКА, а кто-то за «Локомотив», ЦСКА или «Спартак»? Возможно, дело в семейных традициях. Вот и у меня в Барселоне родственники, друзья – все болели за «Эспаньол». Поэтому и я за него.

– Тяжело быть поклонником «Эспаньола» в Барселоне? В Севилье, говорят, болельщик одноименного клуба вряд ли сможет на территории «Бетиса» даже в парикмахерскую зайти.

– В Севилье интересы болельщиков делятся примерно поровну, поэтому соперничество такое горячее. В Барселоне все намного проще и сосуществование более мирное. У «Эспаньола» по сравнению с «Барсой» немного поклонников. Да и на юге Испании в принципе болеют более страстно. Каталония севернее, люди у нас чуть более сдержанные.

– Успели познакомится в «Зените» с аналитиком Василием Галяминым, чей отец в свое время играл в «Эспаньоле»?

– Да! Русская четверка Галямин – Корнеев – Кузнецов – Мох была у нас знаменитой и очень популярной. С Василием это, конечно, уже обсудили.

– Они были, по сути, первыми русскими в Барселоне. Как их приняли болельщики?

– Практически сразу полюбили. И вообще с ними связан очень позитивный период для «Эспаньола».

«Ливерпулю» не помогал, но с Бенитесом знаком»

 – Почему в 27 лет вы закончили играть?

– Видел и понимал, что большого будущего в футболе, как у игрока, у меня нет. Зато понял, что мне нравится та работа, которой занимается спортивный директор.

– С чего вы начали?

– Один мой друг тренировал команду третьего испанского дивизиона. Это очень маленький клуб, в котором спортивного департамента как такового не было. Поэтому я просто приходил и помогал искать игроков. Но потом меня все же взяли на работу официально. С этого все и пошло. Потом тот же друг познакомил меня с Мауро Педерцоли, скаутом «Ливерпуля». Чуть позже Мауро перешел спортивным директором в «Торино». И позвал меня к себе. Кстати, в свое время в «Брешии» он очень помог с трансферами Гвардиолы, Баджо, Луки Тони. И вообще – собрать хорошую команду. А позже именно оттуда отправился с Бенитесом в «Ливерпуль».

– Трудно было уезжать из Испании?

– Погрузил в машину чемодан и поехал. С надеждой на то, что все будет хорошо. Но особых сомнений не было. Уже понимал – мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И хочется так работать всегда.

– Вам и сейчас доставляет удовольствие вести переговоры или это уже рутина?

– Знаете, максимальное удовлетворение мне приносят хорошие результаты клуба, где я работаю. Вдвойне приятно, если этому помогли игроки, приходу которых ты способствовал.

– Что с вами было дальше?

– Педерцоли спустя какое-то время предложили должность в «Милане». Туда мы перебрались вместе. Правда, я занимался там молодыми игроками. И так два года.

– Где Мауро сейчас? И помогали ли вы ему в «Ливерпуле»?

– Он в Китае. Возглавляет совет директоров «Гуйчжоу Хенфен Чжичэн». В трансферах испанцев в «Ливерпуль» я не участвовал. Зато теперь мы в хороших отношениях с Рафой Бенитесом, а тогда даже знакомы не были.

«Агент работает на себя, спортивный директор – на клуб»

– После «Милана» в вашем послужном списке значится отнюдь не самый известный клуб «Новара». Это был шаг назад?

– Нет. Тогда «Новара» много лет спустя только-только вернулась в серию А. И меня пригласили работать уже со взрослыми игроками, а не с молодежью. Так что со стороны мое решение, может быть, и выглядит странно, но с точки зрения карьеры это стало большим шагом вперед.

– В маленьком клубе работать сложнее, чем в большом, или наоборот?

– Предложение от «Ювентуса», конечно же, делать проще, чем от имени «Новары». С другой стороны, когда молодой игрок приходит в «Старую синьору», он с ходу оказывается под очень большим давлением. Потому что это «Ювентус».

– По-вашему, агент и спортивный директор – в чем-то родственные профессии?

– Нет. Агент, работая с игроком, имеет личный интерес и старается как можно больше заработать для себя и своего клиента. А спортивный директор, на мой взгляд, действует исключительно в интересах клуба. Да и мир агентов мне не очень, если честно, нравится. Не спорю, их доходы могут быть большими. Но и проблем порой возникает не меньше. Мне в свою очередь гораздо более по душе работать в команде.

– Есть ли среди агентов настоящие профессионалы, с которыми приятно сотрудничать, или все они примерно такие же хулиганы, как Мино Райола?

– Не такой уж он плохой парень, как о нем иногда пишут. Просто делает свою работу и учитывает интересы игрока. Если какому-то клубу не нравится с ним работать – пусть не работают. Но вообще, конечно, агенты бывают разными. С кем-то комфортно иметь дело, с кем-то не очень. Но я всегда стараюсь действовать в интересах клуба. И сохранять со всеми хорошие отношения.

– Как вы оказались в «Ювентусе»? 

– Я знал спортивного директора туринцев. Когда в какой-то момент у них ушел главный скаут, они пригласили меня.

– Это был скачок по карьерной лестнице? 

– Конечно. Мне было всего 32 года. А эта работа давала много нового и интересного. Включая более широкий круг обязанностей.

– «Юве» изнутри – какой он? 

– Это прежде всего большая семья. Ни один игрок, ни один тренер, ни кто-либо другой не может быть выше имени «Ювентус». Великий клуб. Вы помните историю, когда «Старую сеньору» лишали чемпионства и отправляли в низший дивизион? Думаю, в мире нет ни одной другой команды, которая в подобной ситуации так быстро вернула бы свои позиции. Взять хотя бы тот факт, что Буффон, дель Пьеро, Недвед – все они остались играть в серии В. Хотя имели предложения не хуже, чем ушедшие Ибра или Тюрам. Однако в итоге никуда не ушли и вместе с тренером Дешамом поднялись наверх в тот же сезон. Это все благодаря структуре клуба и духу «Юве».

– Иностранцу тяжело стать в этом клубе своим?

– Мне – нет. Тем более наши страны во многом похожи. Единственна проблема состояла в том, что в Италии очень вкусно кормят. Паста, пицца – это все потрясающе. Так что был риск набрать лишние килограммы. А так, Милан, Турин – прекрасные и в чем-то похожие на Барселону города. Только пляжей не хватает.

– В России есть свои кулинарные искушения: борщ, пельмени, пироги…

– Борщ, лосось – это я уже попробовал. Мне все нравится!

– Тем не менее вы явно держите себя в форме. 

– На поле не бегаю, но в зале занимаюсь. Правда, в Петербурге на это времени пока не было, но я обязательно запишусь.

– Вернемся к «Ювентусу». Тот состав, который вы помогали собирать, дважды играл в финале Лиги чемпионов. Но оба раза команда проигрывала – сначала «Барселоне», потом «Реалу». Испанцы действительно оказывались сильнее?

– С «Барселоной» было не так обидно. Во-первых, мы и сами немного не ожидали, что дойдем до финала. Во-вторых, в составе соперника играли Месси, Неймар, Суарес, Бускетс, Иньеста, и все – на пике карьеры. А вот на финал с «Реалом» у нас были очень большие надежды. В том числе потому, что перед этим как раз прошли «Барсу». 

«Погба подписывал не я, а вот Моратой горжусь»

– Погба, Дибала, Моратес – пишут, всех этих игроков для «Юве» подписывали вы. Каким трансфером вы гордитесь особенно? 

– Если честно, Погба подписывал не я. Мы с ним в клуб пришли практически одновременно – я всего лишь на месяц раньше. Поэтому к этому трансферу не имею отношения. Мое мнение относительно Поля, конечно, спросили, и оно было положительным, но к переговорам в данном случае непричастен. А вот затем – да: Альваро Мората, Фернандо Льоренте, Алекс Сандро, Кингсли Коман…

Моратой горжусь больше всего. Он пришел к нам совсем молодым, и в том же году мы вышли в финал Лиги чемпионов. Однако хочу подчеркнуть. Такие переходы – это не только моя работа. Один я бы ничего не смог. Это труд наших скаутов, спортивного директора. Мы все делали вместе. Еще могу вспомнить Карлоса Тевеса, у которого был потрясающий голод до побед. 

– С кем переговоры были наиболее длительными, а с кем самыми быстрыми? 

– Самые долгие – по поводу Дибалы. Сначала его скауты смотрели, потом пошли переговоры, и так далее. Кстати, в свое время нам здорово повезло, что Кинсли Комана после «ПСЖ» мы подписали в качестве свободного агента. Приобрести его хотели очень многие. К тому же он воспитанник парижского клуба, что тоже представляло собой некоторую сложность. 

– Как же вы решили эту проблему? 

– Это не секрет – такие вещи достигаются переговорами с агентами, аргументами для самого игрока. В случае с Команом это были доводы в пользу того, чтобы не подписывать новое соглашение с «ПСЖ». 

– Говорят, в свое время вы каким-то образом вычислили, что и Дани Алвеса можно подписать бесплатно, хотя большинство ваших коллег об этом даже не подозревали?

– Дело в том, что у меня был знакомый человек в Барселоне. Через него я узнал, что, когда Алвес год назад переподписывал контракт с «Барсой», то добавил один пункт, благодаря которому мог уйти свободным агентом. В итоге мы с агентом этим пунктом и воспользовались. В нашей работе помогает любая информация, даже самая минимальная.

– Как вы ее добываете?

– У меня есть своя сеть, скажем так. Ну и много знакомых в нашей сфере – агентов, спортивных директоров, скаутов и так далее. Если ты добываешь какую-то информацию раньше всех, это и в конкуренции помогает. Самое главное – получать эту самую информацию вовремя. Бывает, что важные новости поставляют агенты – они в этом тоже заинтересованы. Бывает, с другим спортивным директором у тебя на данный момент нет общей заинтересованности в том или ином игроке. И тогда мы тоже можем обмениваться определенной информацией. Отчасти это все похоже на большую игру, но примерно так и работает.

– Каким качеством в первую очередь должен обладать спортивный директор, чтобы твоя сеть оставалось твоей, а переговоры становились успешными?

– Дипломатия.

– У вас всегда все получается?

– Нет, конечно.

– Есть сорвавшийся трансфер, за который вам особенно обидно?

– Не то чтобы он сорвался, но я действительно готов взять на себя ответственность за то, что трансфер не состоялся. Мог чуть раньше поехать за Хосе Марией Хименесом. У меня был свой скаут в Южной Америке. Он мне сказал: «Есть паренек из Уругвая – отличный центральный защитник», но я был занят такой кучей вещей, что просто пропустил эту информацию мимо ушей. И Хименес оказался в «Атлетико».

«Секреты храню легко»

– После деятельности в «Ювентусе» пресса наградила вас несколькими эпитетами. Например: пять лет работы Рибалты в клубе – пять побед в чемпионате Италии. 

– Но в «МЮ"-то потом так не получилось – мы стали вторыми. И «Милан» выигрывал чемпионство без меня, пока я работал с молодыми. Так что связь не прямая. Есть влияние, но оно небольшое. Положа руку на сердце, надо признать, что «Ювентус» еще много лет будет лучшим в Италии, потому что не встречается с настоящей конкуренцией в чемпионате.

– Эпитет второй: Рибалта – человек, который умеет купить футболиста дешевле, а продать дороже.

– Старались делать именно так. Но, повторюсь, это не только моя индивидуальная работа. В ней участвует коллектив.

– Эпитет третий: вы человек, который умеет хранить секреты.

– Это правда.

– Сложно быть таким на работе, где приходится много общаться?

– Мне – нет, потому что я в принципе достаточно закрытый человек. И потом, есть секреты, которые хранить сложно, а некоторые – нет.

– Ваш идеал спортивного директора. Может быть, Мончи?

– Он для меня – номер один. Это своеобразная планка, к которой надо стремиться.

– Тяжело было уходить из «Юве» в «Манчестер Юнайтед»?

– В Италии я проработал много лет и, конечно, хотел попробовать свои силы в АПЛ. Да, уходить из «Ювентуса» было непросто, но «МЮ» – ведь тоже суперклуб. Когда в нем оказался, понял, что принял верное решение

– Для кого искать игроков было сложнее – для Аллегри или Мауринью?

– Одинаково тяжело. Ведь это зависит не столько от тренера, сколько от клуба. А «МЮ» и «Ювентус» относятся к разряду грандов.

«Зенит» всегда был для меня номером один в России»

– Как вы оказались в «Зените»?

– Когда со мной связались из петербургского клуба и предложили должность спортивного директора, я, естественно согласился. Ведь в «МЮ» я был главным скаутом, а тут – спортивный директор.

– Что стало решающим фактором при принятии решения?

– Тот факт, что «Зенит» большой клуб. В Европе он всегда был на слуху. В том числе благодаря еврокубкам. Так что всегда считал «Зенит» номером один в России.

– Сколько нужно времени спортивному директору, чтобы выстроить систему работы так, как он ее видит?

– Моя профессия отчасти похожа на то, когда вы долгое время поливаете цветок, ухаживаете за ним, ждете, а потом он начинает цвести. В моем случае это 2-3 года.

– Планируете ли вы подбирать себе команду, приглашая еще кого-то?

– В нашей работе всегда нужны помощники. Но нужно ли кого-то приглашать дополнительно – посмотрим. Если окажется необходимо, кто-то приедет из-за границы.

– Приглашение европейских звезд в Россию – это проблема, как вы считаете?

– Сейчас это делать сложнее, чем раньше, потому что в настоящее время главным игроком на рынке является АПЛ. Возможностей, в том числе финансовых, у англичан значительно больше.

– Ваша главная цель в «Зените» – находить таланты, которые потом можно будет выгодно продать, или покупка таких звезд, как Халк и Витсель?

– Я бы хотел создать своеобразный микст. Который, кстати, включал бы в себя и российских игроков. Для того чтобы построить команду, надо и то, и другое. С молодежью мне тоже нравится работать.

– Сколько языков вы знаете?

– Испанский, каталонский, португальский, итальянский, английский.

– Русский входит в ваши планы?

– Уже договорился, что у меня будет учитель.

– Вам часто говорят, что вы похожи на Пола Маккартни?

– Не все подряд, но бывает. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, потому что никогда этим сходством не пользовался.

– Знакомы ли вы с кем-то из российских агентов?

– Да. Причем я планирую сконцентрироваться и на местном, и на зарубежном рынках. Российские игроки нам тоже нужны.

– Как вы оцените то, что видите в «Зените» сейчас? Это работа трудная, тяжелая, интересная?

– Это интересно. Полон желания сделать все как можно лучше. У меня уже хорошие отношения с главным тренером Сергеем Семаком – с первого же дня, как приехал. Я позитивно настроен, но – очевидная вещь – в футболе мы все зависим от результатов.

– Однако результаты «Зенита» будут зависеть и от вас!

– Это правда, но не в данный момент, потому что я только занял эту должность. Мы еще можем успеть что-то сделать до закрытия летнего трансферного окна, но вряд ли очень многое, так как команда уже выстроена.

– Сложно приглашать игроков в клуб, который не играет в Лиге чемпионов?

– Ну, конечно! Элитные футболисты хотят играть в ЛЧ – это очевидно. Если вас нет в этом турнире, вы не можете себе позволить игроков мирового уровня. Здесь замешаны финансовые вопросы, вопросы маркетинга. Однако, считаю, что такие большие фигуры, как «Зенит», не могут себе позволить не участвовать в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы в нее скоро вернемся.

Фото: ФК «Зенит», globallookpress.com

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