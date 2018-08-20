Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта: «Моя работа - это как цветочек поливать»

«До сих пор помню знаменитую русскую четверку «Эспаньола»
– Большинство источников описывают вашу карьеру, начиная с 2008 года. А что было до этого?
– Тоже был в футболе. Играл в терсере (четвертый по уровню дивизион Испании. – «Матч ТВ»). Моя первая должность после окончания карьеры футболиста – спортивный и технический директор одновременно. Для такого маленького клуба, как «Кастельдефельс» из одноименного городка рядом с Барселоной, это нормально.
– Тогда расскажите, как пришли в футбол?
– Родом я из Барселоны. И, конечно, с детства любил мяч. Доиграл до 27 лет, а потом сменил поле на офис.
– Кто были вашими кумирами?
– Очень нравился Маурисио Поччетино. Возможно, потому, что, как и он, я играл в защите. А еще потому, что он выступал за «Эспаньол».
– Вы были болельщиком именно этого клуба, а не «Барселоны»?
– Так получилось. Это в Петербурге очень легко выбрать свою команду. Ведь «Зенит» здесь один. А вот почему в Москве кто-то переживает за ЦСКА, а кто-то за «Локомотив», ЦСКА или «Спартак»? Возможно, дело в семейных традициях. Вот и у меня в Барселоне родственники, друзья – все болели за «Эспаньол». Поэтому и я за него.
– Тяжело быть поклонником «Эспаньола» в Барселоне? В Севилье, говорят, болельщик одноименного клуба вряд ли сможет на территории «Бетиса» даже в парикмахерскую зайти.
– В Севилье интересы болельщиков делятся примерно поровну, поэтому соперничество такое горячее. В Барселоне все намного проще и сосуществование более мирное. У «Эспаньола» по сравнению с «Барсой» немного поклонников. Да и на юге Испании в принципе болеют более страстно. Каталония севернее, люди у нас чуть более сдержанные.
– Успели познакомится в «Зените» с аналитиком Василием Галяминым, чей отец в свое время играл в «Эспаньоле»?
– Да! Русская четверка Галямин – Корнеев – Кузнецов – Мох была у нас знаменитой и очень популярной. С Василием это, конечно, уже обсудили.
– Они были, по сути, первыми русскими в Барселоне. Как их приняли болельщики?
– Практически сразу полюбили. И вообще с ними связан очень позитивный период для «Эспаньола».
«Ливерпулю» не помогал, но с Бенитесом знаком»
– Почему в 27 лет вы закончили играть?
– Видел и понимал, что большого будущего в футболе, как у игрока, у меня нет. Зато понял, что мне нравится та работа, которой занимается спортивный директор.
– С чего вы начали?
– Один мой друг тренировал команду третьего испанского дивизиона. Это очень маленький клуб, в котором спортивного департамента как такового не было. Поэтому я просто приходил и помогал искать игроков. Но потом меня все же взяли на работу официально. С этого все и пошло. Потом тот же друг познакомил меня с Мауро Педерцоли, скаутом «Ливерпуля». Чуть позже Мауро перешел спортивным директором в «Торино». И позвал меня к себе. Кстати, в свое время в «Брешии» он очень помог с трансферами Гвардиолы, Баджо, Луки Тони. И вообще – собрать хорошую команду. А позже именно оттуда отправился с Бенитесом в «Ливерпуль».
– Трудно было уезжать из Испании?
– Погрузил в машину чемодан и поехал. С надеждой на то, что все будет хорошо. Но особых сомнений не было. Уже понимал – мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И хочется так работать всегда.
– Вам и сейчас доставляет удовольствие вести переговоры или это уже рутина?
– Знаете, максимальное удовлетворение мне приносят хорошие результаты клуба, где я работаю. Вдвойне приятно, если этому помогли игроки, приходу которых ты способствовал.
– Что с вами было дальше?
– Педерцоли спустя какое-то время предложили должность в «Милане». Туда мы перебрались вместе. Правда, я занимался там молодыми игроками. И так два года.
– Где Мауро сейчас? И помогали ли вы ему в «Ливерпуле»?
– Он в Китае. Возглавляет совет директоров «Гуйчжоу Хенфен Чжичэн». В трансферах испанцев в «Ливерпуль» я не участвовал. Зато теперь мы в хороших отношениях с Рафой Бенитесом, а тогда даже знакомы не были.
«Агент работает на себя, спортивный директор – на клуб»
– После «Милана» в вашем послужном списке значится отнюдь не самый известный клуб «Новара». Это был шаг назад?
– Нет. Тогда «Новара» много лет спустя только-только вернулась в серию А. И меня пригласили работать уже со взрослыми игроками, а не с молодежью. Так что со стороны мое решение, может быть, и выглядит странно, но с точки зрения карьеры это стало большим шагом вперед.
– В маленьком клубе работать сложнее, чем в большом, или наоборот?
– Предложение от «Ювентуса», конечно же, делать проще, чем от имени «Новары». С другой стороны, когда молодой игрок приходит в «Старую синьору», он с ходу оказывается под очень большим давлением. Потому что это «Ювентус».
– По-вашему, агент и спортивный директор – в чем-то родственные профессии?
– Нет. Агент, работая с игроком, имеет личный интерес и старается как можно больше заработать для себя и своего клиента. А спортивный директор, на мой взгляд, действует исключительно в интересах клуба. Да и мир агентов мне не очень, если честно, нравится. Не спорю, их доходы могут быть большими. Но и проблем порой возникает не меньше. Мне в свою очередь гораздо более по душе работать в команде.
– Есть ли среди агентов настоящие профессионалы, с которыми приятно сотрудничать, или все они примерно такие же хулиганы, как Мино Райола?
– Не такой уж он плохой парень, как о нем иногда пишут. Просто делает свою работу и учитывает интересы игрока. Если какому-то клубу не нравится с ним работать – пусть не работают. Но вообще, конечно, агенты бывают разными. С кем-то комфортно иметь дело, с кем-то не очень. Но я всегда стараюсь действовать в интересах клуба. И сохранять со всеми хорошие отношения.
– Как вы оказались в «Ювентусе»?
– Я знал спортивного директора туринцев. Когда в какой-то момент у них ушел главный скаут, они пригласили меня.
– Это был скачок по карьерной лестнице?
– Конечно. Мне было всего 32 года. А эта работа давала много нового и интересного. Включая более широкий круг обязанностей.
– «Юве» изнутри – какой он?
– Это прежде всего большая семья. Ни один игрок, ни один тренер, ни кто-либо другой не может быть выше имени «Ювентус». Великий клуб. Вы помните историю, когда «Старую сеньору» лишали чемпионства и отправляли в низший дивизион? Думаю, в мире нет ни одной другой команды, которая в подобной ситуации так быстро вернула бы свои позиции. Взять хотя бы тот факт, что Буффон, дель Пьеро, Недвед – все они остались играть в серии В. Хотя имели предложения не хуже, чем ушедшие Ибра или Тюрам. Однако в итоге никуда не ушли и вместе с тренером Дешамом поднялись наверх в тот же сезон. Это все благодаря структуре клуба и духу «Юве».
– Иностранцу тяжело стать в этом клубе своим?
– Мне – нет. Тем более наши страны во многом похожи. Единственна проблема состояла в том, что в Италии очень вкусно кормят. Паста, пицца – это все потрясающе. Так что был риск набрать лишние килограммы. А так, Милан, Турин – прекрасные и в чем-то похожие на Барселону города. Только пляжей не хватает.
– В России есть свои кулинарные искушения: борщ, пельмени, пироги…
– Борщ, лосось – это я уже попробовал. Мне все нравится!
– Тем не менее вы явно держите себя в форме.
– На поле не бегаю, но в зале занимаюсь. Правда, в Петербурге на это времени пока не было, но я обязательно запишусь.
– Вернемся к «Ювентусу». Тот состав, который вы помогали собирать, дважды играл в финале Лиги чемпионов. Но оба раза команда проигрывала – сначала «Барселоне», потом «Реалу». Испанцы действительно оказывались сильнее?
– С «Барселоной» было не так обидно. Во-первых, мы и сами немного не ожидали, что дойдем до финала. Во-вторых, в составе соперника играли Месси, Неймар, Суарес, Бускетс, Иньеста, и все – на пике карьеры. А вот на финал с «Реалом» у нас были очень большие надежды. В том числе потому, что перед этим как раз прошли «Барсу».
«Погба подписывал не я, а вот Моратой горжусь»
– Погба, Дибала, Моратес – пишут, всех этих игроков для «Юве» подписывали вы. Каким трансфером вы гордитесь особенно?
– Если честно, Погба подписывал не я. Мы с ним в клуб пришли практически одновременно – я всего лишь на месяц раньше. Поэтому к этому трансферу не имею отношения. Мое мнение относительно Поля, конечно, спросили, и оно было положительным, но к переговорам в данном случае непричастен. А вот затем – да: Альваро Мората, Фернандо Льоренте, Алекс Сандро, Кингсли Коман…
Моратой горжусь больше всего. Он пришел к нам совсем молодым, и в том же году мы вышли в финал Лиги чемпионов. Однако хочу подчеркнуть. Такие переходы – это не только моя работа. Один я бы ничего не смог. Это труд наших скаутов, спортивного директора. Мы все делали вместе. Еще могу вспомнить Карлоса Тевеса, у которого был потрясающий голод до побед.
– С кем переговоры были наиболее длительными, а с кем самыми быстрыми?
– Самые долгие – по поводу Дибалы. Сначала его скауты смотрели, потом пошли переговоры, и так далее. Кстати, в свое время нам здорово повезло, что Кинсли Комана после «ПСЖ» мы подписали в качестве свободного агента. Приобрести его хотели очень многие. К тому же он воспитанник парижского клуба, что тоже представляло собой некоторую сложность.
– Как же вы решили эту проблему?
– Это не секрет – такие вещи достигаются переговорами с агентами, аргументами для самого игрока. В случае с Команом это были доводы в пользу того, чтобы не подписывать новое соглашение с «ПСЖ».
– Говорят, в свое время вы каким-то образом вычислили, что и Дани Алвеса можно подписать бесплатно, хотя большинство ваших коллег об этом даже не подозревали?
– Дело в том, что у меня был знакомый человек в Барселоне. Через него я узнал, что, когда Алвес год назад переподписывал контракт с «Барсой», то добавил один пункт, благодаря которому мог уйти свободным агентом. В итоге мы с агентом этим пунктом и воспользовались. В нашей работе помогает любая информация, даже самая минимальная.
– Как вы ее добываете?
– У меня есть своя сеть, скажем так. Ну и много знакомых в нашей сфере – агентов, спортивных директоров, скаутов и так далее. Если ты добываешь какую-то информацию раньше всех, это и в конкуренции помогает. Самое главное – получать эту самую информацию вовремя. Бывает, что важные новости поставляют агенты – они в этом тоже заинтересованы. Бывает, с другим спортивным директором у тебя на данный момент нет общей заинтересованности в том или ином игроке. И тогда мы тоже можем обмениваться определенной информацией. Отчасти это все похоже на большую игру, но примерно так и работает.
– Каким качеством в первую очередь должен обладать спортивный директор, чтобы твоя сеть оставалось твоей, а переговоры становились успешными?
– Дипломатия.
– У вас всегда все получается?
– Нет, конечно.
– Есть сорвавшийся трансфер, за который вам особенно обидно?
– Не то чтобы он сорвался, но я действительно готов взять на себя ответственность за то, что трансфер не состоялся. Мог чуть раньше поехать за Хосе Марией Хименесом. У меня был свой скаут в Южной Америке. Он мне сказал: «Есть паренек из Уругвая – отличный центральный защитник», но я был занят такой кучей вещей, что просто пропустил эту информацию мимо ушей. И Хименес оказался в «Атлетико».
«Секреты храню легко»
– После деятельности в «Ювентусе» пресса наградила вас несколькими эпитетами. Например: пять лет работы Рибалты в клубе – пять побед в чемпионате Италии.
– Но в «МЮ"-то потом так не получилось – мы стали вторыми. И «Милан» выигрывал чемпионство без меня, пока я работал с молодыми. Так что связь не прямая. Есть влияние, но оно небольшое. Положа руку на сердце, надо признать, что «Ювентус» еще много лет будет лучшим в Италии, потому что не встречается с настоящей конкуренцией в чемпионате.
– Эпитет второй: Рибалта – человек, который умеет купить футболиста дешевле, а продать дороже.
– Старались делать именно так. Но, повторюсь, это не только моя индивидуальная работа. В ней участвует коллектив.
– Эпитет третий: вы человек, который умеет хранить секреты.
– Это правда.
– Сложно быть таким на работе, где приходится много общаться?
– Мне – нет, потому что я в принципе достаточно закрытый человек. И потом, есть секреты, которые хранить сложно, а некоторые – нет.
– Ваш идеал спортивного директора. Может быть, Мончи?
– Он для меня – номер один. Это своеобразная планка, к которой надо стремиться.
– Тяжело было уходить из «Юве» в «Манчестер Юнайтед»?
– В Италии я проработал много лет и, конечно, хотел попробовать свои силы в АПЛ. Да, уходить из «Ювентуса» было непросто, но «МЮ» – ведь тоже суперклуб. Когда в нем оказался, понял, что принял верное решение
– Для кого искать игроков было сложнее – для Аллегри или Мауринью?
– Одинаково тяжело. Ведь это зависит не столько от тренера, сколько от клуба. А «МЮ» и «Ювентус» относятся к разряду грандов.
«Зенит» всегда был для меня номером один в России»
– Как вы оказались в «Зените»?
– Когда со мной связались из петербургского клуба и предложили должность спортивного директора, я, естественно согласился. Ведь в «МЮ» я был главным скаутом, а тут – спортивный директор.
– Что стало решающим фактором при принятии решения?
– Тот факт, что «Зенит» большой клуб. В Европе он всегда был на слуху. В том числе благодаря еврокубкам. Так что всегда считал «Зенит» номером один в России.
– Сколько нужно времени спортивному директору, чтобы выстроить систему работы так, как он ее видит?
– Моя профессия отчасти похожа на то, когда вы долгое время поливаете цветок, ухаживаете за ним, ждете, а потом он начинает цвести. В моем случае это 2-3 года.
– Планируете ли вы подбирать себе команду, приглашая еще кого-то?
– В нашей работе всегда нужны помощники. Но нужно ли кого-то приглашать дополнительно – посмотрим. Если окажется необходимо, кто-то приедет из-за границы.
– Приглашение европейских звезд в Россию – это проблема, как вы считаете?
– Сейчас это делать сложнее, чем раньше, потому что в настоящее время главным игроком на рынке является АПЛ. Возможностей, в том числе финансовых, у англичан значительно больше.
– Ваша главная цель в «Зените» – находить таланты, которые потом можно будет выгодно продать, или покупка таких звезд, как Халк и Витсель?
– Я бы хотел создать своеобразный микст. Который, кстати, включал бы в себя и российских игроков. Для того чтобы построить команду, надо и то, и другое. С молодежью мне тоже нравится работать.
– Сколько языков вы знаете?
– Испанский, каталонский, португальский, итальянский, английский.
– Русский входит в ваши планы?
– Уже договорился, что у меня будет учитель.
– Вам часто говорят, что вы похожи на Пола Маккартни?
– Не все подряд, но бывает. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, потому что никогда этим сходством не пользовался.
– Знакомы ли вы с кем-то из российских агентов?
– Да. Причем я планирую сконцентрироваться и на местном, и на зарубежном рынках. Российские игроки нам тоже нужны.
– Как вы оцените то, что видите в «Зените» сейчас? Это работа трудная, тяжелая, интересная?
– Это интересно. Полон желания сделать все как можно лучше. У меня уже хорошие отношения с главным тренером Сергеем Семаком – с первого же дня, как приехал. Я позитивно настроен, но – очевидная вещь – в футболе мы все зависим от результатов.
– Однако результаты «Зенита» будут зависеть и от вас!
– Это правда, но не в данный момент, потому что я только занял эту должность. Мы еще можем успеть что-то сделать до закрытия летнего трансферного окна, но вряд ли очень многое, так как команда уже выстроена.
– Сложно приглашать игроков в клуб, который не играет в Лиге чемпионов?
– Ну, конечно! Элитные футболисты хотят играть в ЛЧ – это очевидно. Если вас нет в этом турнире, вы не можете себе позволить игроков мирового уровня. Здесь замешаны финансовые вопросы, вопросы маркетинга. Однако, считаю, что такие большие фигуры, как «Зенит», не могут себе позволить не участвовать в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы в нее скоро вернемся.
Фото: ФК «Зенит», globallookpress.com