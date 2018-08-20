«По-человечески было жаль уходить из «Анжи». Евсеев рассказал, как принял предложение СКА

Собеседником «Матч ТВ» стал 42-летний Вадим Евсеев, недавно сменивший на посту главного тренера хабаровских армейцев Сергея Передню.

- Вас уже можно официально поздравлять с назначением в СКА?

- Пожалуй, да.

- Когда именно вам предложили этот пост, если не секрет?

- Секрет! А если серьезно, то после игры хабаровчан против «Чертаново» в субботу (2:2. – «Матч ТВ»)

- Долго раздумывали?

- Нет, совсем недолго. Почти не раздумывал даже.

- Хотелось скорее снова встать у руля клуба, а не просто ассистировать главному тренеру?

- Дело не в этом. В «Анжи» было хорошее время, я работал с хорошей командой. Но поступило предложение, и я решил принять его, на мой взгляд, сейчас это правильный выбор. Тем более с «Анжи» у нас изначально была договоренность: если появится вариант, который меня заинтересует, мы расходимся культурно и по-дружески. Так и произошло.

- Магомед Адиев рассказал, что вы подружились и ему было жаль вас отпускать.

- Мне тоже по-человечески жалко уходить из «Анжи». В Махачкале все, кроме денежных неурядиц, для меня сложилось хорошо. Но это уже вопросы к руководству, насколько мне известно, оно их решает. С удовольствием работал в такой команде. Несмотря на трудности, в ней теплая, даже семейная атмосфера, все здорово организовано. Было очень приятно сотрудничать с Адиевым, мы понимали друг друга с полуслова. В «Анжи» мне было легко не только с главным тренером, но и с руководителями клуба.

- В СКА сформируете свой штаб или продолжите работать с помощниками Сергея Передни?

- Нет, я соберу полностью свой штаб.

- Уже предлагали каким-то коллегам присоединиться к вам в Хабаровске?

- Совсем скоро вы узнаете, кто и какое место там займет.

- Когда увидим вас в технической зоне СКА?

- В ближайшей игре против «Луча» - она в среду (23 августа, 1/32 финала Кубка России. – «Матч ТВ»).

- Сейчас у СКА девятая строчка в турнирной таблице ФНЛ. Вам уже обозначены главные задачи на тренерском посту?

- Об этом лучше поговорить с руководством. Я пока не могу отвечать на такие вопросы.

Напомним, Вадим Евсеев вошел в тренерский штаб Магомеда Адиева в «Анжи» в июне 2018 года. Ранее специалист работал в «Амкаре» и «Текстильщике».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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