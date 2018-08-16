«Уфа» забивает на 93-й минуте и идет дальше в Лиге Европы. Как это было

Все шло к дополнительному времени, но российская команда торопилась домой.

«Уфа» прошла люксембургский «Прогрес» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы (2:1 дома, 2:2 в гостях)

Дубль оформил Иван Пауревич. Второй гол уфимский хорват забил на 93-й минуте, когда все уже готовились к дополнительному времени.

Следующий соперник уфимцев – «Рейнджерс» или «Марибор».

Все началось на 2-й минуте. Павел Аликин срезает мяч и не оставляет шансов Беленову.

Пауревич в первый из двух раз сравнивает счет в матче, а по сумме двух игр – выводит «Уфу» вперед.

«Прогрес» забивает второй. Теперь все идет к овертайму.

После ЧМ-2018 все думали, что хорватам нравится играть дополнительное время. Пауревич – точно не один из них.

Все голы и лучшие моменты.

Лига Европы. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«Прогрес» (Нидеркорн) – «Уфа» (Уфа) – 2:2 (1:0)

Голы: Аликин, 2 (ВИДЕО). де Алмейда, 72 (ВИДЕО). – Пауревич, 51 (ВИДЕО), 90+3 (ВИДЕО).

Фото: ФК «Уфа»