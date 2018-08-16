Перевертайло: «Уфа» должна использовать свои козыри и сыграть с «Прогрессом» вторым номером»

Бывший наставник уфимцев Евгений Перевертайло проанализировал первую встречу против люксембургской команды и сделал прогноз на ответную.

- Считаю результат предыдущего матча «Уфы» против «Прогресса» (2:1) положительным. Конечно, хотелось бы 2:0, необязательно было пропускать гол, но понимаю, что на это были объективные причины. «Уфа» испытывала проблемы в центре обороны, и в опорной зоне игроки действовали не очень слаженно, позволив соперникам нанести много дальних ударов и допустив много индивидуальных проходов, - начал разговор с нашим корреспондентом Евгений Перевертайло. - Я даже не помню, когда еще «Уфа» пропускала столько ударов, как в том матче. Обычно оборонительные построения этой команды очень надежны, и даже если кто-то проигрывает индивидуально, его страхуют партнеры, причем чаще всего успешно. А в первой игре с клубом из Люксембурга были проблемы подобного рода. Однако в тренерском штабе уфимцев работают компетентные люди. Наверняка они проанализировали эти ситуации и внесли правки к ответной встрече.

- Как оцените атакующие действия в домашнем матче против «Прогресса»?

- «Уфа» не очень сильно сыграла в атаке. Из-за травм не вышли на поле Кротов, Сысуев, Пауревич, Иван - системообразующий игрок. Но сегодня эти футболисты должны быть в строю, и, уверен, принесут пользу команде. Конечно, в Люксембурге будет тяжело, но я рассчитываю, что «Уфа» сыграет без ошибок в обороне и сделает акцент на контратаки. Их она умеет проводить эффективно. Ну и стандарты, которые будут заработаны в зоне атаки, россияне должны исполнить качественно.

- «Уфа» - команда с небольшой футбольной историей, а Томаров – новичок на посту главного тренера, и сразу - еврокубки. Тяжело ему в нынешней роли на таком уровне?

- История у «Уфы» хоть и короткая, но взрывная. Клуб прогрессирует на глазах. Коллектив работников и руководителей не меняется, такая стабильность идет на пользу. В организации дела уфимцы продвигаются шаг за шагом. Помимо того что им удается сохранять костяк, команду комплектуют очень грамотно, точечно от сезона к сезону. Есть преемственность, это тоже очень важно для духа, для атмосферы. Во многом именно это и дает результат. Что касается Томарова, то Сергей не должен испытывать ничего сверхъестественного даже на уровне еврокубка. Он окружен опытными людьми, которые поддерживают его эмоционально и функционально. Ему не нужно бояться ошибок, хоть они неизбежны. Томарову надо их признавать, анализировать и исправлять. Но очевидно, что его старт в качестве главного тренера успешен.

- Какой футбол выберут уфимцы в Люксембурге: оборонительный, чтобы сохранить преимущество, или попробуют сыграть агрессивно?

- Сергей большой энтузиаст в плане развития футбола, следит за современными тенденциями, всегда хочет быть на уровне. Он прекрасно понимает, что «Уфе» надо использовать свои сильные стороны. Команда здорово умеет обороняться на своей половине поля и быстро выходить в атаку. Это игра вторым номером. Думаю, сегодня гости должны использовать эти козыри.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив