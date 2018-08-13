«Максименко готов стать основным вратарем». Каррера перед ПАОК

Накануне ответной встречи 3-го квалификационного раунда между «Спартаком» и ПАОК главный тренер и один из лидеров красно-белых ответили на вопросы журналистов.

У Массимо Карреры бывают дни, когда ему нравится беседовать и даже дискутировать с представителями прессы. Но такое случается, как правило, после побед или накануне матчей, которые не таят в себе серьезной опасности для столичной команды. Встреча с ПАОК – совсем иной случай, цена поражения в ней максимально высока. Соответственно, мысли итальянского специалиста сейчас больше заняты выбором оптимального состава и эффективной тактики, а не удовлетворением любопытства журналистов. Отсюда лаконичные ответы на вопросы и минимум информативности.

– Все ли готовы к предстоящему матчу?

– Команда готовится практически в полном составе – из-за травм с нами нет лишь Боккети и Кутепова

– Какое настроение в команде за сутки до матча?

– Увидим на тренировке, но все понимают важность игры. Ожидания от матча? Сделать все, чтобы пройти в следующий раунд. Учтем ошибки первого матча, чтобы не повторить их.

– Довольны ли работой аналитического отдела? Все ведь знали, что у соперника хорош правый фланг, а все голы в первой встрече пришли оттуда.

– Повторюсь: мы проанализировали игру и выяснили, где ошибались. Постараемся не допустить этого в ответной встрече. В этом и состоит наша работа – подготовить для команды максимально надежные варианты для успеха.

– А что все-таки произошло в те 15 минут, в течение которых команда пропустила трижды?

– Поняли, где допустили просчеты. У нас еще будет полчаса теории, просмотрим соперника, проработаем наши ошибки и отшлифуем на поле все нюансы.

ПАОК - Спартак - 3:2. Голы и лучшие моменты

– Чего ждете от ПАОК?

– Не знаю, что и как будет у соперника. Волнуюсь только о своей команде и думаю лишь об оптимальном составе на игру.

– Есть ли понимание, кто выйдет на поле с первых минут?

– Ничего пока не решил, нужно еще подумать.

– Будете делать ставку на быстрый гол?

– Мы делаем ставку на победу. Забьем ли мы в начале матча или на последней минуте – не так важно. Не меньшее значение будет иметь то, удастся ли нам не пропустить.

– Игрокам ПАОК обещают миллион евро за выход в следующий раунд...

– Думаю, что лучшего стимула, чем возможность выступить на групповой стадии Лиги чемпионов, и быть не может. Это многократно превосходит любую денежную мотивацию.

– В Салониках вы выпустили нескольких молодых игроков. Насколько оправдано было бросать их в бой, ведь они не имеют опыта игры на таком уровне?

– Если они вышли, значит, я посчитал, что они готовы к подобной игре и давлению.

– Как пережил игру в Салониках Александр Максименко? Потребовалось ли провести с ним персональную беседу?

– Он спокоен по этому поводу. Вы видели, как хорошо он сыграл с «Анжи». Каждый допускает ошибки, просто у вратарей они больше бросаются в глаза, так как цена им – пропущенный гол. А так, просчеты в большом количестве есть абсолютно у всех.

– Готов ли Максименко стать основным вратарем?

– Считаю, что да. В Салониках он ошибся, но я уже сказал – такое случается со всеми. Если он выходит на поле, это говорит о нашей уверенности в нем.

«Если сыграем в свой футбол, то все будет как надо»

Вместе с Каррерой на пресс-конференцию пришел и один из самых опытных игроков «Спартака» – Андрей Ещенко. Обычно это означает гарантию выхода в стартовом составе, но в случае с 34-летним защитником сомнений быть не могло – если с греками, как и с «Анжи», выйдет Николай Рассказов, удивятся абсолютно все. В то же время Ещенко высоко оценил игру юного конкурента в последней встрече. Он также поделился мнением о призовых, которые обещаны игрокам ПАОК за победу над «Спартаком». По признанию ветерана, красно-белым такой дополнительный стимул совсем не требуется.

– С «Анжи» вы остались в запасе. Как себя чувствуете?

– Дело не в проблемах со здоровьем – со мной все в порядке. Просто тренерский штаб предоставил мне паузу, плюс всем нужно давать игровую практику.

– Как оцените игру Николая Рассказова, который подменял вас на правом фланге обороны?

– Он сыграл очень хорошо, и вся команда его поддержала. Кроме того, мы победили, так что другой оценки и быть не может.

– Проанализировали для себя, что же произошло в Салониках?

– В футболе такое случается. Вроде ты ведешь в счете, должен забивать еще, но пропускаешь один мяч, потом второй. Соперник на эмоциях продолжает давить, плюс болельщики гонят вперед. Конечно, плохо, что так все произошло. Надо убирать свои ошибки и играть в свой футбол. Тогда все будет как надо.

– Слышали, что игроки ПАОК получат миллион евро, если пройдут «Спартак»?

– Честно говоря, узнал об этом только от вас. Нам дополнительная мотивация не нужна. «Спартак» всегда должен играть на победу, тем более при родных трибунах. Если же греков стимулирует денежное вознаграждение, то почему бы и нет. Отношусь к этому нормально.

Матч между «Спартаком» и ПАОК состоится 14 августа в 20:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Спартак - ПАОК. Ответный матч