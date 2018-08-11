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Канте уже повторил свой рекорд по голам за сезон в АПЛ

Евгений Шуваев
19:42
Канте уже повторил свой рекорд по голам за сезон в АПЛ

Для этого ему понадобилось забить всего один мяч.

Н’Голо Канте совсем недавно вернулся в расположение «Челси» после победного чемпионата мира. Без француза лондонский клуб проиграл в Суперкубке Англии, провалив по сути именно центр поля.

Главные игровые достоинства Канте известны: умение «загрызть» любого, даже самого габаритного оппонента, грамотный выбор позиции, выносливость и высокий процент выигранных единоборств. Забивает хавбек немного. В сезоне 2015/16 за 37 матчей у него 1 гол. Столько же – в следующем сезоне в 35 встречах. Наконец, в прошлом сезоне, проведя 34 игр, Н’Голо отличился опять же ровно один раз.

И вот старт нового чемпионата. 34-я минута выездного матча с «Хаддерсфилдом», нулевая ничья. Следует передача Виллиана, еще одного игрока, который был сильно заметен на ЧМ-2018 и который позже многих присоединился к «Челси». На пас откликается Канте, не самым поставленным, но все-таки точным ударом переводя мяч в сетку – 0:1.

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За полчаса француз провел столько же мячей в АПЛ, сколько ему удавалось ранее за всю кампанию! То ли еще будет.

Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 01

«Хаддерсфилд Таун» (Хаддерсфилд) — «Челси» (Лондон) — 0:3 (0:2)

Голы: Канте, 34 (ВИДЕО). Фрелло, 45 (с пенальти) (ВИДЕО). Педро, 80 (ВИДЕО).

Фото: Matthew Lewis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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