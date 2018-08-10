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«Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу «Зенит» - «Динамо» (Минск)

13:37
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу «Зенит» - «Динамо» (Минск)

Ответный матч «Зенит» — «Динамо» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 16 августа на стадионе «Петровский» в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19:55. Встречу можно также будет посмотреть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

В преддверии игры в 19:00 в эфир выйдет студия «Все на футбол!». Ведущий с экспертами обменяются мнениями о предстоящей встрече и обсудят шансы питерской команды отыграть 4 мяча. Сама трансляция начнется в 20:00, комментаторы - Михаил Поленов и Павел Богданов.

Матч 9 августа в Минске «Зенит» проиграл. Эксперты отмечают, что клуб потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года. Счет в матче на 12-й минуте открыл Урош Николич. На 21-й минуте Хващинский повторил его успех. Зенитовцы пытались контратаковать, но безуспешно. На перерыв команды ушли со счетом 3:0. Во втором тайме Николич забивает еще один гол в этой игре. 

Для подготовки к ответному матчу- неделя. Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «вернуться в игру сложно, но возможно».

Необходимо отметить, что игра с минским «Динамо» пройдет на стадионе «Петровский» при пустых трибунах. Такое решение было принято УЕФА как наказание за поведение болельщиков «Зенита» на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» в сезоне-2017/18.​​

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