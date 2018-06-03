Первый матч Неймара после травмы: онлайн и лучшие моменты

Первый матч Неймара после травмы: онлайн и лучшие моменты

16:30
Сборные Бразилии и Хорватии выявляют сильнейшего в Ливерпуле.
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Факты о матче:

  • Обе команды вышли в финальную часть чемпионата мира;
  • Бразильцы в марте обыграли сборную Германии, а хорваты одолели мексиканцев;
  • Состав сборной Бразилии: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Данило, Миранда, Фернандиньо, Каземиро, Виллиан, Паулиньо, Коутиньо, Габриэл Жезус;
  • Состав сборной Хорватии: Субашич, Ловрен, Вида, Врсалько, Чорлука, Модрич, Ракитич, Перишич, Бадель, Ребич, Крамарич.

Лучшие моменты

Ловрен едва не застает врасплох бразильскую оборону.

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Отсутствовавший почти сто дней на поле Неймар выходит на второй тайм.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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