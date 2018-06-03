Первый матч Неймара после травмы: онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Обе команды вышли в финальную часть чемпионата мира;
- Бразильцы в марте обыграли сборную Германии, а хорваты одолели мексиканцев;
- Состав сборной Бразилии: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Данило, Миранда, Фернандиньо, Каземиро, Виллиан, Паулиньо, Коутиньо, Габриэл Жезус;
- Состав сборной Хорватии: Субашич, Ловрен, Вида, Врсалько, Чорлука, Модрич, Ракитич, Перишич, Бадель, Ребич, Крамарич.
Лучшие моменты
Ловрен едва не застает врасплох бразильскую оборону.Открыть видео
Отсутствовавший почти сто дней на поле Неймар выходит на второй тайм.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru