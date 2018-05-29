«Эмоции должны быть искренними. Тогда команда пойдет за тобой». Документальный фильм о Сергее Семаке

Футбол

Юрий Семин: «Теперь конкуренция с «Зенитом» будет еще тяжелее»

Олимпийские игры

Александр Тихонов: «Дай Бог, Позднякову справиться и собрать нормальную команду»

Олимпийские игры

Александр Жуков: «Избрание Позднякова президентом ОКР – абсолютно справедливо»

Футбол

Михаил Боярский: «Нужно дать время Семаку, медали не к спеху»

Олимпийские игры

Попов поздравил Позднякова с победой на выборах главы ОКР

Хоккей

ФХР предложит Воробьеву двухлетний контракт

Футбол

Сергей Семак: «Рад вернуться в город, ставший для меня родным»

Теленовости

Новости от 29.05.2018 17:25

Баскетбол

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Автодор - Зенит. 3-й матч

Олимпийские игры

Попов, Исинбаева, Вяльбе и Третьяк вошли в исполком ОКР

Футбол

Сергей Передня: «Поставлена задача вернуть «СКА-Хабаровск» в РФПЛ»

Футбол

Лица ЧМ 2018

Олимпийские игры

Алексей Немов: «Поздняков и Попов – два великих спортсмена, они немало сделали и после спорта»

Теннис

Шарапова с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Футбол

Довбня признан лучшим игроком «СКА-Хабаровска»

Олимпийские игры

Станислав Поздняков: «Результат на выборах главы ОКР не стал для меня неожиданностью»

Футбол

«Зенит» объявил о назначении Семака

Футбол

В города ЧМ-2018 не пустят автобусы без системы «ГЛОНАСС»

Волейбол

Волейбол. Лига наций. Женщины. Корея - Бразилия

Футбол

Во время ЧМ-2018 будет запущено около 1000 дополнительных авиарейсов

Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Семаком

Футбол

Из ЦСКА ушли три воспитанника

Футбол

Сборная России поздравила Аршавина с 37-летием

Киберспорт

Состоялся релиз юбилейного сборника Street Fighter 30th Anniversary Collection

Футбол

Михаил Боярский: «Замечательно отношусь к Семаку»

Хоккей

Самарский ЦСК ВВС стал фарм-клубом «Нефтехимика»

Футбол

Гассе продолжит тренировать «Сент-Этьен» в новом сезоне

Хоккей

Браташ останется главным тренером олимпийской сборной России

Футбол

Владелец «Торпедо»: «Долги клуба составляют около миллиарда рублей»

Футбол

Легионер «Спартака» отказался выступать за сборную России

Футбол

Алексей Смертин: «В России люди знают, что такое гостеприимность и уважение»

Олимпийские игры

Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России

Футбол

Денис Бояринцев: «Уверен, что Игнашевич сыграет против Австрии»

Хоккей

Форвард сборной Казахстана принял предложение «Барыса»

Футбол

Главный тренер австрийцев отметил Ерохина, Самедова и еще 3 игроков сборной России