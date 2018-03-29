Каррера в погоне за лидером. Не упустите шанс увидеть главный матч недели!

Каррера в погоне за лидером. Не упустите шанс увидеть главный матч недели!

16:04

В субботу, 31 марта, в Москве пройдет один из центральных матч 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тосно». Расстояние между красно-белыми и лидером сезона «Локомотивом» после возобновления сезона сократилось с 8 до 5 очков. Правда, у команды Юрия Семина матч в запасе, но ведь его еще надо выиграть.

«Тосно» отчаянно сражается за выживание. Зимой клуб потерял сразу двух лидеров нападения и испытывает определенные финансовые проблемы. Однако Дмитрий Парфенов наверняка сможет настроить игроков на матч со своей бывшей командой.

В марте тосненцы всухую проиграли оба своих матча, но встреча со «Спартаком» для них стоит особняком. Можно вспомнить игру первого круга, когда команда из Ленинградской области сумела на самом «флажке» забить два мяча и отобрать очки у фаворита (2:2). Любопытно, что из авторов тех четырех голов, что были забиты в том матче, минимум трое в субботу не выйдут на поле. Марков и Заболотный, как уже отмечалось, покинули «Тосно», а Джикия травмирован. Кто станет героем в этот раз?

«Матч!» приглашает вас посмотреть ключевую игру тура, «обвязанную» мнениями экспертов, выводами и онлайн-аналитикой до, в перерыве и после матча. Непосредственно во время игры – наглядный графический разбор спорных и острых моментов.

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Начало матча в 19:00 31 марта 2018 года. Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире, начиная с 18:45, на сайтах Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении МАТЧ! КЛУБ – БЕСПЛАТНО!

Кроме того, игру «Спартак» – «Тосно» традиционно покажет телеканал «Наш Футбол».

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Спасибо за участие!

Код доступа и ссылка на трансляцию отправлены на указанный e-mail.
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