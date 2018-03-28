«Теперь вопросов к Месси у болельщиков не осталось». Как Аргентина встретила 1:6 от Испании

В последние дни российские футбольные болельщики на все лады обсуждают 0:3 с Бразилией и 1:3 Францией. С помощью комментатора «Матч ТВ» Александра Неценко разбираемся, как в Аргентине отреагировали на кошмарные 1:6 в товарищеском матче с Испанией.

- У нас после 1:6 в матчах с Бразилией и Францией нарастает плач Ярославны по шансам сборной на чемпионате мира. Что происходит в Аргентине после 1:6 с Испанией?

- Счет, конечно, шокировал, но все публикации в прессе понятное дело строятся вокруг фигуры Лео Месси, и его отсутствию на поле. С ним в составе команда добивается хоть какого-то результата. Все помнят, как в матче заключительного тура квалификации он чуть ли не в одиночку затащил Аргентину на чемпионат мира, сделав хет-трик. И, конечно, публике страшно представить, что было бы против Эквадора без него. В отсутствии Месси у главного тренера Хорхе Сампаоли игру построить не получилось.

Новые факты о соперниках сборной России на ЧМ-2018. После них вам станет страшно

- Месси, конечно, гений, но 1:6…

- Приходится в очередной раз отмечать, что в составе появляются новые игроки. Меза и Бустас вышли в основе, хотя в отборочном турнире они провели на двоих ноль минут. Хотя через сборную в квалификации прошло порядка четырех десятков футболистов. Все находятся в смятении и не понимают, как Аргентина собирается бороться за золото чемпионата мира. Времени совсем мало, а новая команда пока не образовалась.

- А времени до чемпионата мира все меньше и меньше.

- Надо понимать, что против испанцев помимо Месси не выходили сразу несколько игроков, которые на чемпионате мира будут претендовать на место в старте – Агуэро, Ди Мария, Лансини, здорово проявляющий себя в «Вест Хэме» в это сезоне, основной вратарь Ромеро достаточно быстро получил травму, Пасторе не зовут, не было и Дибалы с Икарди. Хотя последний заранее объявил, что недавняя травма не позволит ему помочь команде. С невызовом Дибалы логика Сампаоли тоже известна: не находит ему место на поле. Он обладает функционалом Месси, и смысл его звать, если Лео все равно не заменим.

Александр Панов: «Навязали сопернику российский футбол пешком, но все 90 минут французы стоять не привыкли»

- Как болельщики встретили факт ухода Месси с трибуны после шестого гола Испании?

- Лео Месси, конечно, критикуют, за отсутствие больших побед в сборной, но этот матч, скорее, только в его пользу. Какие к нему теперь вопросы? И еще важно, что Сампаоли заранее объявил: чемпионат России будет турниром Месси. Сам Лео назвал чемпионат мира последним шансом для него и для его поколения взять титул. Известна история, что перед ключевым матчем квалификации с Эквадором Сампаоли сказал в раздевалке: «Вся команда задолжала Месси чемпионат мира. Мы обязаны туда попасть». Сборная будет строиться вокруг Месси и в состав будут подбираться те люди, которые смогут ему помочь.

Месси не стал досматривать матч, в котором его сборная пропустила шесть мячей

- Месси еще и на выбор состава влияет?

- Нет. Сампаоли сам понимает, какие игроки нужны вокруг своего лидера.

- У нас в интернете много обсуждают фразу Диего Косты, что теперь Аргентина поняла, чего стоит без Месси. Как отреагировали на такие слова бразильца, выступающего за Испанию?

- В Аргентине хватает своих тем для обсуждения. Тем более ничего неожиданного Коста не сказал. А так проблемы своей сборной все и так хорошо знают, и хватает горячих мнений вокруг этой темы. В Аргентине достаточно своих специалистов, ветеранов, экспертов, тренеров, которые выступают по любому поводу.

Инсинье спасает Италию от второго поражения подряд. Предварительно понадобился видеоповтор

- На примере 1:6 интересно шум вокруг нашей сборной детский лепет по сравнению с тем, как обсуждают свою сборную в Аргентине. Счет-то позорный, прямо говоря.

- Важно понимать, что счет мог бы быть совсем иным. Игуаин упустил два верных момента, Отаменди попал в штангу после стандарта. Как я уже говорил играли два новичка, отсутствовали лидеры. К такому счету относятся как к стечению обстоятельств. Больше беспокоит не результат, а отсутствие игры. Команда создает моменты, преимущественно, со стандартов, а с игры, если и создает, то их реализация, как и в отборочном цикле, сильно хромает

- То есть паники, что все пропало, в целом, Аргенитне нет?

- Верят в Месси, как в человека, способного сделать разницу. Просто попытки Сампаоли поменять игру пока не приносят результата, но они есть.

Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru