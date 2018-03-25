Сборная Англии в России: море, сосны и скромность со вкусом

Во время чемпионата мира сразу четыре сборные будут базироваться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рассказ о том, какие места они себе выбрали и где собираются чувствовать себя как дома, начнем с гостей из Британии.

В гостях у Репина

Отчасти выбор сборной Англии удивителен. Ведь на групповом этапе ей предстоят матчи в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. С другой стороны, не исключено, что чемпионы мира-1966 сыграют в Петербурге на стадии в 1/8 или ½ финала, что с точки зрения логистики и турнирной стратегии может оказаться весьма удобно. Да и от Калининграда до Северной столицы всего час лету.

Итак, в качестве места проживания на время ЧМ-2018 родоначальники футбола выбрали загородный отель-комплекс в поселке Репино (бывшая Куоккола). В свое время в этом населенном пункте жили знаменитый художник Илья Репин и писатель Корней Чуковский. А в гостях у них бывали Иван Бунин, Максим Горький, Осип Мандельштам, Федор Шаляпин и многие другие знаменитости.

Что ж, места здесь действительно замечательные. От центра Петербурга и аэропорта «Пулково» – максимум час езды курсом на Карельский перешеек. Собственно, в юго-западной части последнего и находится Репино с его соснами, песчаным побережьем, спокойствием и прекрасным воздухом. Неудивительно, что этот уголок природы давно считается курортом.

Тем более что от той точки, где поселятся англичане, минут 10 пешком до Финского залива. Так что если подопечных Гарета Саутгейта вдруг охватит ностальгия по виду моря северных широт, восполнить пробел будет довольно легко.

Ну, а надоест захваченное с собой питание и тренеры окажутся не против – вдоль залива полно ресторанов с кухнями на любой вкус, от русской до японской.

Тактика на улице и тайский массаж

А теперь – собственно о комплексе, где бросит якорь сборная Англии. Сразу оговоримся, узнав об интересе со стороны «Матч ТВ», нам вежливо, но четко дали понять – говорить о гостях сотрудники отеля не вправе. Что с точки зрения политики конфиденциальности вполне объяснимо. С другой стороны, для нас очень любезно провели экскурсию по отелю, как если бы мы сами решили тут послиться.

Найти место обитания англичан в Репино было несложно: сразу за шлагбаумом и отнюдь не шестиметровой, а вполне обычной изгородью обнаружился один большой корпус. Номера внутри – не меньше 23 квадратных метров. Одни с ванной, другие просто с душем. Все без особых излишеств и золоченных предметов сантехники, зато уютные и функциональные. К слову, стоит номер в этом spa-отеле в среднем 8000-9000 рублей. В каждом – балкон или терраса с видом на сосновый парк.

Кроме того, будущая резиденция британцев, само собой, оснащена всем необходимым для жизни и работы футбольной команды. Например, тренажерным залом с абсолютно новеньким, только что расчехленным оборудованием. Спортзалом, приспособленном в том числе для мини-футбола. Аквазоной с бассейном на четыре 25-метровые дорожки, разумеется, с финской и турецкой банями и массажными кабинетами. Говорят, в них работают хорошие тайские специалисты. Так что если у футболистов возникнет желание воспользоваться их услугами – милости просим.

Прилегающая к отелю территория не очень обширная, без гуляющих по ней павлинов и страусов, но тоже уютная. Это, по сути, сосновый парк, в котором можно и пройтись, и посидеть на скамеечках. Или расположиться в беседке на 4-5 человек, где, скажем, вратарь Джо Харт сможет обсудить что-нибудь со своими защитниками или поиграть с ними в карты.

Есть на открытом воздухе и общий на всю команду конференц-зал: там тренерам будет удобно показывать видео и проводить теоретические занятия. А если будут мешать комары или белые ночи – просмотровой зал имеется и внутри комплекса.

Тренировки – на «Спартаке»

Ну, а тренироваться сборная Англии будет на стадионе, который еще недавно назывался «Спартак». От отеля – это 10 километров в сторону Зеленогорска и столько же минут езды на большом командном автобусе.

Местные жители вспоминают, что в последние годы зеленогорский стадион «Спартак» был почти заброшен. Разве что мальчишки, перемахнув через символический забор, гоняли мяч на поле-огороде.

Однако, став объектом ЧМ-2018, сооружение подверглось реконструкции и месяца три назад было сдано в эксплуатацию. Уже с новым газоном и корпусом, где есть все необходимое – от раздевалок до тренажерного зала.

Кстати, сейчас вывеска на заборе гласит, что это «Спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга». А сам забор не оставляет шансов на то, чтобы что-то сквозь него подглядеть, – он высокий и непрозрачный. К тому же везде по довольно большому периметру установлены камеры наблюдения.

Одним словом, сборная Англии будет жить в России, не шикуя, но все необходимое, включая комфорт и удобства, окажется у нее под рукой. Ну, а надолго ли она задержится в Репино, зависит от нее самой.

Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Сергей Циммерман