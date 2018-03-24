Не Миранчуку держать ответ за Нойштедтера и Рауша. В Химках тренировались резервисты сборной

Поход в ночной клуб Нойштедтера и Рауша не стал главной темой субботней тренировки сборной.

После разгрома от Бразилии базирующиеся в Новогорске россияне проводили тренировку в соседних Химках. Для прессы было открыто 20 минут занятия, хотя какой-то интерес к происходящему мог возникнуть только у фотокорреспондентов. Смотреть, как бегают трусцой и тянутся те, кто вчера либо совсем не выходил на поле, либо провел в игре минимум времени, – на любителя. Даже если бы в занятии участвовали оставшиеся на базе 11 футболистов вчерашней основы и Дзагоев с Жирковым, это, подозреваю, не вызвало бы ажиотаж.

Хотя бы попытались. Евгений Дзичковский - о поражении от бразильцев.

Когда посторонних попросили от бровки, действо, видимо, пошло веселее. И за пределами стадиона был слышен рык кого-то из тренеров: «Пас, давай», - под гулкие удары по мячам.

- Лучше бы они так вчера орали, чем по клубам шастали, - вдруг язвительно заметил кто-то из собравшихся на «Арене Химки».

Батюшки-святы, это что еще за новости? Оказалось, Роман Нойштедтер и Константин Рауш нарушили первую заповедь любой публичной персоны в век смартфонов, инстаграма, Youtube и прочих – пошли в публичное место, в популярный ночной клуб. Поужинать – не поужинать, здесь уже неважно. РФС и оправдываться не стал, опубликовав на официальном сайте новость о штрафе и извинения самих футболистов. Достойная и оперативная реакция – интересоваться о ночной жизни команды у выведенных для общения с репортерами Антона Миранчука и Далера Кузяева никто не стал. Думаю, правильно. Ребята тут совсем ни при чем, и смысла ставить их в неудобное положение вопросами по скользкой теме желания не было. Да и Рауш с Нойштедтером, при всем уважении - не Кокорин. Есть большие основания считать, что шансы на попадание в заявку на главный турнир года у них упали.

На «Арене Химки» как раз перед выходом в микст-зону есть закуток, пространство которого видно через стекло, отделяющее внутреннюю часть подтрибунных помещений от публики. Там на стыке первой и второй декад XXI века на глазах у ждущих футболистов прессы когда-то едва не подрались динамовец Андрей Воронин и в ту пору вратарь «Анжи» Владимир Габулов, которого украинский легионер обвинял в злоупотреблении затягиванием времени. Сейчас, дожидаясь спикеров со стороны сборной, в «уголке разборов» оживленно общались Станислав Черчесов и врач Эдуард Безуглов. В команде хватает тем для беседы ответственного за результат и старшего по здоровью, но и последние светские новости могли добавить нового материала. Во всяком случае Рауш брел к автобусу сборной понуро.

У сборной России есть проблема важнее центра защиты. Но Черчесов ее не признает

***

- Все волнуются, что такие результаты могут отрицательно влиять на уверенность команды в себе, что скажется в дальнейших матчах. Все ли с этим в порядке? – интересуюсь у Миранчука.

- Понятно, что много пропустили, но у нас были и свои шансы. Я мог забить, брат, еще были моменты. Забили бы, и вокруг говорили бы по-другому, и нам бы психологически было проще. Проигрывать всегда обидно, но Бразилия есть Бразилия. Сейчас сделаем работу над ошибками и уже с Францией постараемся по крайней мере забить и получить уверенность.

- То есть мы можем рассчитывать, что с соперником любого уровня, пусть даже с бразильцами, сборная России может добиться положительного результата?

- Естественно.

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- Кто впечатлил больше всех из бразильцев?

- Коутинью и Марсело, пусть он и защитник, - главная угроза исходила от них. В любой момент от этих футболистов можно ждать паса под голевой момент.

- Получается, отсутствие Неймара не сильно сказалось на силе соперника?

- Это же Бразилия, сами понимаете, в этой сборной нет слабых игроков. Виллиан, Коутинью, Дуглас Коста. Могут и без Неймара играть.

- А испытали какие-то особые чувства против такого соперника? Нам всем с малых лет преподносится, что именно Бразилия – это и есть футбол.

- Конечно. Ты еще мелким смотришь на них по телеку, охаешь и ахаешь, как, наверное, все фанаты, а тут выходишь играть против них. Даже был момент, когда Дани Алвес пытался меня перекинуть на фланге, но у него не получилось. А у меня потом получилось его перекинуть. Пускай Дани Алвес тоже делает какие-то выводы (общий смех).

– Наша команда пропустила три мяча за 13 минут. Что случилось в том отрезке?

– Когда пересматриваешь голы, вроде ничего особенного. Правда, пенальти по моменту там был. А остальные мячи как-то легко выходило забить. Первый гол, наверное, надломил, и мы уже пытались выскочить. Попались на их контратаке. Невынужденные голы. Будем разбираться.

– А вот первая половина встречи внушала зрителям оптимизм. Игрокам тоже?

– Команда провела хороший первый тайм, имела моменты и могла забить, хорошо играла в обороне. А бразильцы действовали так, как мы и ожидали.

– В чем же они потом прибавили? Или наша сборная сбавила?

– Даже не знаю. Бразилия есть Бразилия. Мы тоже хотели забить. Поэтому, наверное, где-то больше раскрывались и пропустили ненужные мячи. Сделаем выводы. Первая игра всегда такая. Вспомните матч с Аргентиной. Он тоже был раскачивающим. Надеемся, что встречу с Францией проведем увереннее, сыграем в другой футбол.

– Насколько тяжело было входить в такой матч?

– Конечно, неприятно, когда забивают, и ты в этот момент выходишь на замену. Но при этом понимаешь, что это товарищеская игра, надо что-то где-то усилить, придать партнерам уверенности своими действиями, агрессией. Выходил с такими мыслями.

– Если сравнивать Аргентину с Бразилией, кто сильнее?

– Наверное, Бразилия. Потому что у нее каждый игрок на своей позиции индивидуально мастеровитее.

***

Далер Кузяев, к скорейшему возвращению которого в строй так призывают цифры, обнадежил, что подтвердить статистические выкладки делом сможет уже в игре с Францией в Санкт-Петербурге.

Кузяев, вернись! Что говорят цифры с матча Россия – Бразилия?

- Как ваше самочувствие?

- С каждым днем становится лучше и лучше. На тренировках уже легче. Сегодня вот работал в общей группе.

- С Францией сможете сыграть?

- Пока не могу сказать. Но потихоньку вхожу в игровой режим.

- Как вам вчерашний матч?

- Интересная игра, много болельщиков, хорошая поддержка. Конечно, было любопытно посмотреть на бразильцев, в составе которых много игроков мирового класса.

- Гости не разочаровали?

- Нет. Как и ожидалось, показали, можно сказать, мастер-класс.

- Но в первом тайме все равно не смогли нас переиграть.

- В первом тайме мы хорошо, компактно оборонялись, а во втором появились свободные зоны, и бразильцы этим воспользовались. Не считаю, что между нашим и бразильским футболом большой разрыв, потому что в матчах с Аргентиной и Испанией мы добились хорошего результата, просто вчера немного не повезло.

Фото: РФС/Константин Рыбин, Андрей Голованов и Сергей Киврин

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