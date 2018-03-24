Итальянцы вышли на матч с Аргентиной в футболках с фамилией Астори

Несколько трогательных кадров перед товарищеской игрой в Манчестере.

Сборная Италии провела первый матч после ухода из жизни защитника «Фиорентины» и национальной команды Давиде Астори. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Эттихад», в роли соперника выступила Аргентина.

Каждый итальянский игрок вышел на поле в футболке с 13-м номером и фамилией Астори. Кроме того, на игровую форму сборной была нанесена надпись «Davide sempre con noi» (Давиде всегда с нами»).

Перед игрой организаторы устроили минуту молчания, на огромный экран было выведена изображение экс-игрока Скуадры Адзурры.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Аргентина — Италия — 2:0 (0:0)

Голы: Банега, 75 (ВИДЕО). Лансини, 85 (ВИДЕО).

Фото: globallookpress.com, Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru