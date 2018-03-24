Родриго посвятил свой гол Канисаресу. В семье бывшего вратаря случилась трагедия

Правильный поступок от Родриго в Дюссельдорфе.

«Я посвящаю этот мяч Санти Канисаресу. Каждый знает, что случилось с его сыном. В такой момент мы все рядом с ним», – сказал Родриго в смешанной зоне после матча с Германией (1:1). Нападающей гостей открыл счет после изумительного паса Андреса Иньесте, а, отпраздновав успех с товарищами по команде, поднял глаза и указательные пальцы к небесам.

Трагедия случилась в день матча. В пятницу Канисарес оставил в твиттере следующее сообщение: «Мой сын Санти скончался. Я посчитал нужным самостоятельно сообщить вам об этом, так как ценю ту поддержку и любовь, что получал все это время от вас. Он покоится с миром, осознав ту миссию, что длилась те пять лет, что он был с нами».

Последние полтора года маленький Санти боролся с тяжелой болезнью. В 2013 году он стал одним из трех близнецов, родившихся в семье Канисареса и Майте Гарсии. «Моя любовь, моя жизнь, мой ангел, спасибо тебе за все, чему ты научил меня. Покойся с миром. Буду жить ради тебя и дашыть ради тебя. Всегда с тобой. Люблю», – написала в соцсетях Майте.

Семью поддержали сразу «Реал» и «Валенсия», за которые выступал Канисарес. Также свои соболезнования выразила испанская лига и персонально ее глава Хавьер Тебас.

«Самая сильная боль, которая только может быть у отца», – написал перед матчем защитник сборной Серхио Рамос

По завершении карьеры Канисарес работал экспертом на телевидении, но в связи с ухудшением состояния здоровья сына взял паузу. Пока неизвестно, когда он вернется к работе.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Германия – Испания – 1:1 (1:1)

Голы: Мюллер, 36 (ВИДЕО) – Родриго, 7 (ВИДЕО).

Фото: globallookpress.com