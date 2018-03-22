«Забивать в дерби круче, чем тренироваться с Фернандинью». Дублер «Спартака» в сборной Бразилии

Cборная Бразилии, которая 23 марта сыграет в контрольном матче со сборной России, провела необычную тренировку на одном из полей «Открытие Арены».

Поскольку пентакампеоны прилетели в Москву не в полном составе, для двусторонки футболистов пришлось искать на стороне. В этом бразильцам помог столичный «Спартак». Пятеро игроков молодежки красно-белых – Даниил Лопатин, Максим Сазонов, Максим Калачевский, Тургай Мохбалиев и Даниил Петрунин – поучаствовали в тренировочном матче.

Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с Даниилом Петруниным о том занятии, акценте Фернандинью и шансах Луиса Адриано в сборной.

Луис Адриано не уступает Габи Жезусу

– Самое крутое сообщение, которое получили за последние два дня?

– Их было много, но слова примерно одинаковые: «Ребята, вам реально повезло, выпал шанс потренироваться со звездами».

– Сами как считаете, это заслуженное везение?

– Думаю, все-таки стечение обстоятельств. Бразилия обратилась к «Спартаку», а клуб пошел навстречу.

– О приглашении стало известно за несколько дней.

– И всю неделю хотелось поскорее попасть на тренировку. Посмотреть, что там и как, увидеть футболистов.

– Кого в частности?

– Фирмино, Виллиана, Фернандинью, Жезуса…

– А из игрков обороны? Вы же центральный защитник.

– Тиаго Силву. Но он на тот момент еще не прилетел в Россию – получил пару выходных после игр за «ПСЖ». Из основных защитников был только Алекс Сандро, который больше работает с фланга.

– Кстати, по поводу фланговых игроков. Луис Адриано тут сказал: «Комбаров обороняется лучше Марсело». На ваш взгляд, Адриано круче кого-то из бразильских сборников?

– Думаю, спартаковец смотрелся бы не хуже Габи Жезуса. Адриано техничен и в этом отношении, по-моему, ничем не уступает форварду «Сити».

Фернандинью говорит с южным акцентом

– Каземиро признался, что никого не может выделить в составе сборной России. А среди бразильцев, по-вашему, был кто-то совсем невзрачный?

– Наоборот! Был один парень, не знаю, защитник или опорник больше. Как футболист, кстати, он мне тоже не сильно знаком – играет в бразильской лиге. Вот он – настоящий костолом. Техники мало, постоянно по ногам бьет.

– Фамилию не припомните?

– Говорю же – впервые его видел! На манишках фамилий нет.

– Как вам акцент Фернандинью?

– Отлично говорит по-русски!

– На какой из регионов России похоже?

– На юг, наверное.

– Сазонов забил вратарю «Сити» Эдерсону гол-красавец от перекладины. Лопатин сделал в тренировочном матче дубль. Это придает уверенности в том, что в «Лужниках» Миранчук положит от штанги, а Смолов сделает хет-трик?

– Думаю, наши ребята должны показать хороший футбол. Бразильцы, конечно, считаются фаворитами, но на своем стадионе им дадут отпор – как минимум!

– Еще Лопатин заметил, что футболисты сборной Бразилии все какие-то серьезные. Как думаете, если этих ребят на пару месяцев оставить жить в России, они поймут, как надо расслабляться? Начнут режим нарушать?

– Н-е-е-т, думаю, эти парни уже опытные. И никакой слабины не дадут.

– Сейчас существует тренд на натурализованных игроков. В нашей сборной выступают Гилерме, Марио Фернандес, скоро Ари подтянется. А если вам предложат бразильский паспорт и шанс реализовать себя в составе такой национальной команде – согласитесь?

– Тренироваться с ними я еще готов, а вот паспорт менять не хочу.

– Что круче: тренироваться с бразильской сборной или забивать ЦСКА в дерби, пускай и молодежном?

– По мне – забивать в дерби!

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Михаил Воскресенский