Вооруженный российский бизнесмен выбежал на поле во время футбольного матча. Дичь в чемпионате Греции

Бывший президент «Ростова» заявил о себе в Греции.

На последних минутах при счете 0:0 ПАОК забил гол в ворота клуба АЕК, но судьи решили, что был офсайд. Тут-то все и началось.

Гол, который вывел из себя владельца ПАОКа Ивана Саввиди, выглядел так:

Саввиди выбежал на поле:

Саввиди пытался воздействовать на арбитра. АЕК отказался доигрывать матч. Как выясняется, Саввиди был вооружен:

Иван Саввиди – российский бизнесмен греческого происхождения. С 2003 по 2012 годы был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Бывший президент и спонсор ростовских футбольных клубов «Ростов» и СКА. С 2012 года - владелец греческого футбольного клуба ПАОК.

Долгое время Саввиди ассоциировался только с компанией «Донской табак», но сейчас сфера его бизнес-интересов значительно шире: производство мяса, производство минеральной воды, гостиничный бизнес, СМИ. В 2013-м получил греческое гражданство. По данным Forbes, только с 2012 по 2016 годы Саввиди вложил в ПАОК больше 80 миллионов евро.

Фото: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/Argiris Makris/intime.gr