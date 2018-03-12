Вооруженный российский бизнесмен выбежал на поле во время футбольного матча. Дичь в чемпионате Греции

Вооруженный российский бизнесмен выбежал на поле во время футбольного матча. Дичь в чемпионате Греции

11:46
Бывший президент «Ростова» заявил о себе в Греции.

На последних минутах при счете 0:0 ПАОК забил гол в ворота клуба АЕК, но судьи решили, что был офсайд. Тут-то все и началось. 

Гол, который вывел из себя владельца ПАОКа Ивана Саввиди, выглядел так: 

https://twitter.com/AFC_Gilles_/status/972931305410359296

Саввиди выбежал на поле: 

https://twitter.com/AFC_Gilles_/status/972930569993641984

Саввиди пытался воздействовать на арбитра. АЕК отказался доигрывать матч. Как выясняется, Саввиди был вооружен: 

https://twitter.com/AFC_Gilles_/status/972932261606813696

Иван Саввиди – российский бизнесмен греческого происхождения. С 2003 по 2012 годы был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Бывший президент и спонсор ростовских футбольных клубов «Ростов» и СКА. С 2012 года - владелец греческого футбольного клуба ПАОК.

Долгое время Саввиди ассоциировался только с компанией «Донской табак», но сейчас сфера его бизнес-интересов значительно шире: производство мяса, производство минеральной воды, гостиничный бизнес, СМИ. В 2013-м получил греческое гражданство. По данным Forbes, только с 2012 по 2016 годы Саввиди вложил в ПАОК больше 80 миллионов евро.

Фото: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/Argiris Makris/intime.gr 

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