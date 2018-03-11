Александр Григорян: «В отличие от вносящих деструктив, мне не наплевать, останется ли «Луч» в ФНЛ»

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян – о непростых отношениях с фанатами команды, финансовой ситуации в клубе и тактике на игру с «Оренбургом».

– Будем объективны: гол на 88-й минуте «Луч» забил из офсайда…

– После нашего матча я разбирал игру «Тамбова», нашего ближайшего соперника, с «Кубанью». На это ушло три с половиной часа. Что касается нашего гола, то я бы не стал спешить – мне надо посмотреть запись… Знаю только, что мы не реализовали еще один выход один на один, в исполнении Гелояна. При всем уважении к «Оренбургу» у него таких моментов не было.

– План нейтрализации одного из лидеров турнира сработал?

– В первом тайме я неправильно выстроил тактическую схему. «Оренбург» играет в интересный футбол, в основании которого расстановка с тремя центральными защитниками, двумя опорниками и двумя инсайдами. По сути, это 3-4-3, приблизительная модификация той модели, которую в «Челси» использует Конте. У уральцев она отработана. Мы же начали в три центральных полузащитника и одного нападающего. Когда после перерыва перешли, как готовились, на игру в два форварда, это было куда эффективнее.

– То, что фанаты «Луча» по ходу матча скандировали в ваш адрес нецензурную брань, резало слух? После гола вы даже вышли на поле, чтобы их утихомирить.

– Я отвечу статистикой: за последние 12 лет «Луч» добился максимальных результатов именно при мне в 2014 году. Мне все равно до мнения людей, которым я не мил только потому, что перешел в Хабаровск, или потому, что им не нравится моя рожа. Я профессиональный тренер. То, что они оказывают негативное влияние на команду – это да. Я это понял, когда они запели свою песенку. К 15-й минуте мы владели инициативой, но потом увидел, что на действиях футболистов отражается происходящее. Сколько ж надо иметь мозгов, чтобы петь «Луч, мы навсегда с тобой» и параллельно произносить такие вещи в сторону тренера?! Чистейшей воды лицемерие. Или идиотизм. Если ты на самом деле болеешь за свою команду, то понимаешь, что в ней уважают тренера. Это так называемый 8-й сектор. Но есть и другие трибуны – от них я слышал совершенно другое.

– И что же делать с 8-м сектором?

– За мной не заржавеет. Если вопрос стоит так остро, мне ничего не стоит собрать чемодан и уехать. Но в отличие от тех, кто вносит деструктив, мне, поверьте, не наплевать, останется ли «Луч» в ФНЛ. Для них самое важное – чтобы не было Григоряна. А для меня – сохранить место в дивизионе. Если же цель общая, то давайте консолидируем усилия! Рубиловка-то идет серьезная. Вот вы, профессиональный журналист, долго занимающийся ФНЛ и общающийся с руководителями клубов, скажите – кто хочет вылетать?

– Никто. Даже «Факел» живет надеждой: у него дома еще семь матчей против конкурентов.

– То-то и оно. Все заинтересованы на уровне губернаторов, у всех достаточно прочная финансовая ситуация, все укрепились.

– Какова, кстати, финансовая ситуация в «Луче»?

– Она медленно, но уверенно выправляется. Вы представляете, что такое 300 миллионов долгов? Мы недавно познакомились с Русланом Викторовичем Кондратовым. Если бы он не взял клуб, «Луча» уже не было бы. Руководители сделали немыслимое, погасив долги и открыв нам заявку. Хотя, конечно, тот коллапс, который был в клубе 2,5 года, невозможно сразу преодолеть. Мягко выражаясь, живем затянув пояса. Но главное, что нам дали возможность выжить.

– На встрече с болельщиками, которую посетил врио губернатора Приморского края, вы сказали: не переживайте, мы останемся. Откуда такая уверенность?

– Из личной практики. Я в таких переделках уже бывал и задачи решал. Более того, оставшись в ФНЛ, на следующий год мои команды выходили на другие ориентиры. Так было в «Нижнем Новгороде», который затем занял 3-е место, так было и в первый заход в Хабаровске, который я тоже довел до третьей строчки. Говорю про то время, которое я работал. Следующим этап – как раз «Луч», с которым мы долго боролись за попадание в «стыки». Нас обезоружил выход в полуфинал Кубка России, хотя там было что вспомнить, особенно 4:2 с «Рубином». Ну, и крайний раз – вновь в Хабаровске, когда я принял команду в сложнейшей ситуации в самом хвосте таблицы. Мы сохранили прописку только в последнем туре. Как вы знаете, из СКА я ушел, когда он был третьим, и в итоге армейцы пробились в премьер-лигу.

– Пусть «Луч» и победил, условия, в которых проходила игра с «Оренбургом», да и вообще весь тур, для футбола, согласитесь, неприемлемы.

– Я постоянно и жестко поднимаю эту тему – с таким футболом пора заканчивать! Меня спрашивают: а что ты предлагаешь? Предлагаю не издеваться над футболом, футболистами и болельщиками. Хотя по ходу матча с «Оренбургом» благодаря 8-му сектору, повысившему мою мобильность до предела, накалившему ее до ста киловатт, я решил рискнуть. Дал команде установку играть в развитие, несмотря на то что мяч дробил. Игроков раскрепощает, когда тренер берет ответственность на себе. Изначально-то все в таких условиях стараются минимизировать риск ошибки. Вот и «Оренбург» выходил из обороны преимущественно продольным передачами.

ФНЛ. 2017-18. Тур 27

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:0 (0:0)

Голы: Мязин, 88 (ВИДЕО).

Фото: ФК «Луч-Энергия»