«Ни один игрок ЦСКА не является настоящей звездой». Зарубежная пресса – о результатах жеребьевки Лиги Европы

Реакция французских, испанских и немецких изданий, узнавших, что их командам предстоит выезд в Россию.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Лионом», «Локомотив» – с «Атлетико», а Зенит – с «Лейпцигом».

France Football: «Лион» должен будет усыпить бдительность Акинфеева»

– Не худшая жеребьевка, но и оптимальной не назовешь. Бернард Лякомб был прав, сказав, что «это будет любопытное время» в России, имея в виду холодную погоду, которая наверняка ждет всех 8 марта. Ни один игрок ЦСКА не является настоящей звездой. Вместо этого команда Гончаренко может похвастаться сбалансированностью. Если все же кого-то выделять, то это вингера Витинью как лучшего бомбардира команды, Дзагоева как лучшего ассистента и способного забить в ключевой момент матча. На слуху имена Игоря Акинфеева и Ахмеда Мусы. Атакующий квартет «Лиона» должен будет усыпить бдительность первого и остановить второго, чтобы пройти в четвертьфинал.

Marca: «Семин – старый волк русского футбола»

– Это удивительно, но «Локомотив» является лидером РПФЛ, на восемь очков опережая преследователей в лице «Зенита» и «Спартака», обладающих лучшими ресурсами. Перуанец Фарфан продолжает выкладываться по полной даже в 33 года. Он лучший бомбардир команды в чемпионате России, хотя чаще появляется на левом фланге, как и в сборной. Юрий Семин – старый волк русского футбола. Ему уже 75 лет, он и сам играл за этот клуб, и тренировал его.

Kicker: «Не лучший подарок для саксонцев»

– Не лучший подарок для саксонцев, которые первый матч проведут дома. Исторически «Зенит» трижды побеждал в противостояниях с немецкими командами. Например, проходил «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА, однако последняя дуэль с «Байером» на групповом этапе Лиги чемпионов завершилась двумя победами леверкузенцев.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский