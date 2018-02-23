«Думаем о последствиях болезни, которую футбол не смог победить». Как видит скандал в Бильбао испанская пресса

В центральной и региональной прессе Испании реакция на то, что произошло перед матчем «Атлетик» – «Спартак», весьма однозначная. Есть виновные, есть пострадавшие. Есть правые, есть левые. Никто уже не вспоминает ни о каких митингах, которые прошли в начале недели. Слово «провокация» используется только в отношении приезжих. На обложках каждого издания – погибший полицейский и заголовки «Варвары», «Антифутбол» и т. п. Все остальное - мелким шрифтом или внутри. Впрочем, внутри тоже оценки одни и те же.

Marca: «Подтвердились худшие ожидания»

– Были опасения, что прибывшие из Москвы ультрас доставят проблемы жителям Бильбао. В итоге подтвердились худшие ожидания. За несколько часов до игры к стадиону подтянулось около 200 русских фанатов. В толпу полетели бокалы и файеры, причем как с одной, так и другой стороны.

Ertzaintza – местное подразделение баскских сил правопорядка – вклинилась в эпицентр беспорядков, хотя долгое время не могла прекратить их. У одного из полицейских случился сердечный приступ. Как сообщает агентство Efe, это случилось после того, как в него прилетел файер.

Уличное сражение обернулось гибелью полицейского. В этот день мы скорбим и раздумываем. Думаем о последствиях болезни, которую футбол не смог победить. Думаем о ближайшем будущем и чемпионате мира в России – стране с одними из самых опасных ультрас.

Ответственность за это лежит на всех нас. Мы все вместе должны раз и навсегда очистить футбол от этой проблемы. Было бы желание. Надо уметь принимать жесткие решения. Все – федерация, лига, ФИФА, УЕФА, клубы и СМИ – должны отталкиваться от того, что футбол и насилие несовместимы.

AS: «Несколько сотен прибыли в Бильбао без билетов на матч»

– Несмотря на все предостережения, фанаты «Спартака» и «Атлетика» схлестнулись в прилегающих к «Сан-Мамес» кварталах. Первая стычка случилась за полтора часа до начала игры. Еще раньше группы болельщиков из Москвы собрались у здания телекомпании ETB, однако оперативное вмешательство стражей порядка позволило сохранить ситуацию под контролем.

Тем не менее вскоре конфликт все же вспыхнул. В районе Деусто русские ультрас швырнули бокал в группу баскских болельщиков. С обеих сторон полетели бутылки, стаканы и файеры. Подоспевшая полиция прекратила беспорядки, в итоге трое русских и один полицейский получили ранения. Пятеро были арестованы, в том числе, три человека из России.

Несколько сотен фанатов прибыли в Бильбао без билетов на матч.

Sport: «Были изъяты дубинки, кастеты, а также сумки с камнями и ножами»

– Девять мужчин (пять басков, трое русских и один поляк) были арестованы в результате инцидентов, случившихся перед матчем. Им вменяется нарушение общественного порядка, а также оказание сопротивление стражам правопорядка. Сообщается, что задержанным баскам от 20 до 25 лет, русским – от 27 до 37, поляку – 30.

Стычки начались, когда около 300 московских болельщиков прибыли на центральную городскую площадь Moyua (Площадь восьми дорог). Там они вели себя мирно. Однако вскоре о себе дали знать десятки более радикально настроенных фанатов. На подходе к стадиону они бросали файеры, переворачивали мусорные контейнеры и провоцировали полицию. Еще до столкновений у ряда персонажей были изъяты дубинки, кастеты, а также сумки с камнями и ножами.

Mundo Deportivo: «Решение простое – уберите из турнира команду, чьи фанаты доставляют проблемы»

– Еще не так давно болельщики «Атлетика» с нетерпением ждали каждой еврокубковой жеребьевки. Их привлекала сама перспектива выездов, куда именно – особо не имело значения. Теперь же люди постоянно озабочены сбором информации о том, с кем им придется иметь дело. Главная задача – избежать встреч с ультрас. Вроде тех, которые устроили беспорядки у «Сан-Мамес».

Я вижу футбол одной из разновидностей туризма, позволяющей следовать за своей командой. Мне неинтересны те, кто отправляется на выезд в поисках столкновений. Это само по себе уже безумие, что в Бильбао ввели режим повышенной опасности. В школах родителям рекомендовали не отпускать детей в центр. Некоторые вовсе предпочли смотреть игру по телевизору. А все из-за страха просто пройтись по улицам, чтобы не получить по голове прилетевшим стулом или столом. Это не футбол. Это что-то другое.

Это сброд, который разрастается, так как не видит ответной реакции на свои действия. Если ультрас испортили вам день один раз, это их вина. Если дважды – это уже вина клуба. Однако если это случается уже третий раз – смотреть надо выше. На УЕФА. Решение простое – уберите из турнира команду, чьи фанаты доставляют проблемы. Даже если пострадают невиновные. Нужно ли ждать погибших, чтобы принять подобные меры? Вчера один уже умер.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Атлетик» (Бильбао) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Эчеита, 57 (ВИДЕО) – Адриано, 44 (ВИДЕО). Мельгарехо, 85 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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