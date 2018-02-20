Роберто Манчини: «Зенит» может легко отыграться в Петербурге после 0:1 в Глазго»

В эти дни "Зенит" проводит мини-сбор в Риме. Вполне естественно, что в столице Италии местная пресса проявляет особое внимание к главному тренеру сине-бело-голубых. «Матч ТВ» публикует наиболее интересные ответы Роберто Манчини в ходе интервью итальянским телеканалам.

- Какие сложности вы испытали в России?

- Особо никаких. Все идет хорошо. Мне нравится.

- Как вам сама Россия?

- Петербург - это очень красивый город. А в целом работа в такой стране, конечно, новый и интересный опыт.

- Что скажете о русской кухне?

- В Петербурге, как в любом другом большом городе, много ресторанов, в том числе итальянских. С этим тоже все хорошо.

- Много итальянцев встречаете в России?

- Да! Особенно туристов, которые приезжают посмотреть Санкт-Петербург. Он пользуется у наших соотечественников большой популярностью. Часто, кстати, встречаю их, когда они просто прогуливаются по улицам города.

- Самая удивительная история, произошедшая с вами в Петербурге?

- Когда я приехал, стояли «были белые» (так Манчини назвал белые ночи. – «Матч ТВ»). То есть практически круглосуточно было светло (смеется). Для меня это оказалось удивительно. Ничего такого не наблюдал раньше никогда. Поразительное явление.

- Манчини, Каррера, Спаллетти, Капелло - почему в России так ценят итальянских тренеров?

- Если тренер хорош, то его всегда ценят, вне зависимости от того, итальянец он или нет. Те специалисты, которых вы перечислили, многого достигли и продолжают совершенствоваться.

- Оцените уровень российского футбола на сегодняшний день.

- Он высокий. В стране очень много хороших игроков, которые, я знаю, могут еще вырасти в будущем. Речь в том числе о молодых ребятах с хорошими техническими данными. Со временем они вполне способны выстрелить даже на мировом уровне.

- Как вам российские болельщики в сравнении с итальянскими?

- У «Зенита» удивительные поклонники. Новый стадион в Петербурге всегда полон. А это - 50 тысяч зрителей. Можете себе представить, какую атмосферу они создают. Просто прекрасную! А если говорить о России и Италии в целом, то болельщики примерно везде одинаковые.

- Что такого особенного в этом новом петербургском стадионе, в который вложили столько средств и так долго строили?

- Арена «Санкт-Петербург» очень красивая. Она расположена на острове и одной стороной выходит на залив. Кроме того, там много других спортивных объектов. Но, пожалуй, главное, что благодаря закрывающейся крыше и отоплению на стадионе всегда комфортно играть. Температура внутри чаши под контролем. Даже зимой можно установить 15-17 градусов выше нуля.

- Как вам остальные российские стадионы?

- Те, что построили к ЧМ-2018, все очень красивые. На некоторых мы уже играли — впечатления замечательные.

- Оцените перспективы сборной России на домашнем ЧМ.

- У России хорошая команда. Большой плюс для нее состоит в том, что она играет дома. Думаю, у этой сборной получится достигнуть неплохих результатов.

- На время чемпионата мира останетесь в России?

- Нет. Уеду на каникулы (смеется).

- Кто фаворит предстоящего ЧМ?

- Думаю, Бразилия. Она постоянно показывает хороший футбол. Вот и сейчас от этой сборной можно ожидать многого.

- Назовите тройку потенциальных героев ЧМ.

- В Россию приедет огромное количество высококлассных игроков, каждый из которых способен удивить. Думаю, блистать будут и те, кого знают все. Наверняка себя покажут Месси и Роналду. Еще выделил бы Неймара. Я уже говорил, что Бразилия фаворит и самая сильная команда турнира. Помимо Неймара в ней есть 4-5 игроков, которые могут продемонстрировать прекрасный футбол и выдать результат.

- Как вам кажется, для россиян имеет какое-то значение тот факт, что на ЧМ будет отсутствовать сборная Италии?

- Да. Русские очень хорошо относятся к итальянцам, многие любят сборную нашей страны. Здесь ценятся итальянские игроки и тренеры. Поэтому ситуация в «скуадре адзурри» россиянам небезразлична. Конечно, им будет ее не хватать. Жаль и тех наших болельщиков, которые хотели приехать в Россию, но, само собой, теперь это желание потеряли. А ведь от Рима до Москвы всего 3 с половиной часа, и любители футбола с Апеннин могли бы с легкостью прилететь на ЧМ.

- Кого вы видите в финале чемпионата мира?

- Бразилия там точно будет. А пару ей, наверное, составит Аргентина или Испания.

- Можете ли вы возглавить летом сборную Италии?

- У меня контракт с «Зенитом». После того как его отработаю, мне это было бы интересно. Если будет такая возможность, конечно.

- Как оцените для вашей команды нынешний сезон?

- Мы хорошо его начали, находились в отличной форме. Потом, перед зимним перерывом, наступил спад, который длился примерно месяц. Связан он в первую очередь с тем, что «Зенит» параллельно играл в двух турнирах: чемпионате и Лиге Европы. Из-за этого мы не всегда подходили в нужных кондициях к следующему матчу. Поэтому и теряли очки во внутреннем турнире. Но впереди вторая часть сезона. В том же чемпионате есть еще 10 игр. Сделаем все возможное, чтобы добрать те очки, что потеряли осенью.

- Что скажете о поражении от «Селтика» в Глазго?

- Мы проиграли из-за того, что проводили первый матч за 2 месяца. В итоге «Зенит» не совсем соответствовал ритму, заданному «Селтиком». Но 0:1 - тот счет, с которого можно легко отыграться в Петербурге.

Фото: ФК «Зенит»

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