Эмануэль Маммана: «В Глазго нас подвел контроль мяча. Но это только половина дуэли»

В пятницу, на следующий день после игры с «Селтиком» в Глазго, «Зенит» переместился в Рим, где будет готовиться к ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы. По пути в столицу Италии поражение в Шотландии (0:1) для «Матч ТВ» разобрал Эмануэль Маммана.

- После матча с «Селтиком» прошло больше суток. Что скажете об игре на холодную голову?

- Сейчас действительно можно рассуждать об этом более спокойно. Это был очень тяжелый матч. Но из-за того, что он оказался неудачным, вспоминать его не слишком хочется. Считаю, нужно хорошо поработать в Риме и максимально сконцентрироваться на следующем четверге, когда состоится ответная встреча в Петербурге. Там у «Зенита» будет еще 90 минут на то, чтобы отыграться и выйти из противостояния с «Селтиком» победителем.

- Чтобы это сделать, надо извлечь какие-то уроки из первой игры, так?

- Конечно. Ошибок на «Селтик Парке» у нас было достаточно. Их нужно тщательно проанализировать. Посмотреть видео. Изучить все аспекты игры соперника, понять, почему не получилось, и извлечь из всего этого максимальную пользу на арене «Санкт-Петербург». Как я уже сказал, позади в этой дуэли только половина, еще ничего неясно.

- Как сформулируете главный недостаток «Зенита» в ходе игры в Глазго?

- Довольно много ошибок при передачах. Причем даже в несложных, казалось бы, ситуациях. Причин тому несколько. Первый матч после перерыва, давление стадиона. Могу признаться: мы очень сильно волновались в первые минуты. Поэтому постоянно теряли мяч, выполняя элементарные пасы.

- Атмосфера на «Селтик Парке» вам понравилась?

- Для всех, за исключением меня, это был необычный опыт. Я-то играл здесь в составе «Лиона». Поэтому понимал, что нас ждет. По крайней мере стадион и его болельщики оказались не в новинку. Но остальные наши ребята, по-моему, были сильно удивлены. Не исключаю, на первых минутах из-за этого был некий мандраж.

- Вы ведь наверняка до матча рассказывали партнерам про обстановку на «Селтик Парке»?

- Мне кажется, просто рассказывая, к такой атмосфере все равно подготовить кого бы то ни было нереально. Поэтому делился впечатлениями о некоторых игроках «Селтика» и их характеристиках. Например, о Мусе Дембеле. Или капитане Брауне. Говорил, каково это - играть против них.

- Как бы там ни было, в первом тайме и начале второго «Зенит» выдержал и давление трибун, и натиск «Селтика». Почему же пропустили в концовке?

- Конечно, очень обидно пропускать в самом конце. Ведь игра действительно вполне могла завершиться со счетом 0:0. И сейчас мы пребывали бы в лучшем настроении. Но проиграть 0:1 в гостях в плей-офф — тоже не катастрофа. В Риме наверняка поработаем над контролем мяча, передачами, исправим какие-то другие ошибки - и тогда в Петербурге, думаю, выиграем без проблем. Что же касается причин гола в концовке матча в Глазго…

Сложно выделить какую-то одну. Шотландцы выдали серию передач, мы где-то отвлеклись, где-то ошиблись… Но, к сожалению, этот гол вытекал из картины игры, из того, как она складывалась. Иными словами, пропущенный мяч не стал проблемой лишь данного конкретного момента. Скорее, итогом всех наших проблем и недостатков в этот вечер.

- Некоторые болельщики «Зенита» пишут в интернете, что поражение 0:1 в Глазго, возможно, даже лучше, чем 0:0. Ведь теперь на арене «Санкт-Петербург» команда волей-неволей побежит забивать, а значит, в ответной встрече гарантировано зрелище.

- Ну, сыграть вничью, все же лучше, чем проиграть. А побеждать дома мы должны всегда. Максимально настроены на результат будем и сейчас. Надеюсь, болельщики нам в этом тоже помогут. «Селтик», уверен, почувствует, что атмосфера на нашем стадионе ничуть не хуже, чем на его.

- Давайте тогда продолжим о более приятном. Основная часть зимних сборов позади. Это радует?

- Играть официальные матчи всегда интереснее. Они и мотивируют сильнее. Поэтому все ребята очень довольны. В том числе тому, что благодаря сборам мы находимся в хорошей физической форме.

- С Мевлей вы в центре обороны наигрывались все сборы и вышли на поле в Глазго. Это вас подружило еще больше?

- Да, и с Михой, и с Браниславом Ивановичем мне очень комфортно играть в паре. И вне поля мы давно нашли общий язык, а теперь продолжаем отрабатывать какие-то игровые вещи. Считаю, ныне у нас оборона намного крепче, чем была в начале сезона. Заслуга Михи и Бранислава в этом очень большая.

- На сборах уже после тренировок вы показывали чудеса обращения с мячом. К примеру, забивали в малюсенькие ворота с центра поля или закручивали в них мяч с бровки. Вы так с детства умеете?

- Я не всегда так мог (смеется). Это смесь труда на тренировках и чуть-чуть удачи.

Фото: ФК «Зенит»