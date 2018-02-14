Гюндоган, Бернарду Силва и Агуэро издеваются над вратарем «Базеля». И им совсем не стыдно

Гюндоган, Бернарду Силва и Агуэро издеваются над вратарем «Базеля». И им совсем не стыдно

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«Манчестер Сити» в Базеле был самим собой (4:0).

Еще в первом тайме команда Гвардиола забила швейцарцам три безответных мяча. Сначала невысокий Гюндоган отличился головой.

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Затем Бернарду Силва послал мяч по такой траектории, что голкиперу и защитникам «Базеля» должно было стать очень обидно.

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А напоследок Агуэро «плюнул» с дальней дистанции, застав Вацлика врасплох.

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После перерыва все пошло по второму кругу. Вновь гол Гюндогана, не менее симпатичный.

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К счастью для хозяев, соперник вовремя остановился и решил не унижать их окончательно и бесповоротно. Правда, надобность проводить ответную игру очень сомнительная.

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Базель» (Базель) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:4 (0:3)

Голы: Гюндоган, 14 (ВИДЕО), 53 (ВИДЕО). Бернарду, 18 (ВИДЕО). Агуэро, 23 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images 

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