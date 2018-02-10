Батшуайи забивает третий раз в двух матчах за «Боруссию». И делает кульбит

Батшуайи забивает третий раз в двух матчах за «Боруссию». И делает кульбит

10 февраля 19:32

У Дортмунда появился новый герой?

«Боруссия» одержала в бундеслиге вторую победу подряд и, кажется, вновь в порядке. Еще больший оптимизм должна внушать форма новичка команды Миши Батшуайи. Взятый у «Челси» форвард неделю назад сделал дубль в Кельне, а сегодня забил победный мяч «Гамбургу», замкнув прострел с близкого расстояния.

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Чемпионат Германии. 2017-18. Тур 22

«Боруссия» (Дортмунд) — «Гамбург» (Гамбург) — 2:0 (0:0)

Голы: Батшуайи, 49 (ВИДЕО). Гетце, 90 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото анонса: globallookpress.com

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