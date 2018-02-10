Батшуайи забивает третий раз в двух матчах за «Боруссию». И делает кульбит

У Дортмунда появился новый герой?
«Боруссия» одержала в бундеслиге вторую победу подряд и, кажется, вновь в порядке. Еще больший оптимизм должна внушать форма новичка команды Миши Батшуайи. Взятый у «Челси» форвард неделю назад сделал дубль в Кельне, а сегодня забил победный мяч «Гамбургу», замкнув прострел с близкого расстояния.Открыть видео
Чемпионат Германии. 2017-18. Тур 22
«Боруссия» (Дортмунд) — «Гамбург» (Гамбург) — 2:0 (0:0)
Голы: Батшуайи, 49 (ВИДЕО). Гетце, 90 (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото анонса: globallookpress.com