Батшуайи забивает третий раз в двух матчах за «Боруссию». И делает кульбит

У Дортмунда появился новый герой?

«Боруссия» одержала в бундеслиге вторую победу подряд и, кажется, вновь в порядке. Еще больший оптимизм должна внушать форма новичка команды Миши Батшуайи. Взятый у «Челси» форвард неделю назад сделал дубль в Кельне, а сегодня забил победный мяч «Гамбургу», замкнув прострел с близкого расстояния.

Чемпионат Германии. 2017-18. Тур 22

«Боруссия» (Дортмунд) — «Гамбург» (Гамбург) — 2:0 (0:0)

Голы: Батшуайи, 49 (ВИДЕО). Гетце, 90 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото анонса: globallookpress.com