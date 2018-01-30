Откуда в контракте Погребняка 20 миллионов евро за прогул? Спросите у ясеня

Шум вокруг штрафа Погребняка на время поутих. Но не сам по себе: и «Динамо», и сторона игрока его ощутимо глушат. Почему?

История, конечно, удивительная. По нелепости, аргументации, жгучему желанию расстаться и такому же – остаться. Но особняком все же два сюжета.

Первый – про 20 миллионов евро за прогул, вписанных в контракт Погребняка.

Все последние дни корреспонденты «Матч ТВ» совершали звонки с целью не столько найти ответственных, сколько понять логику. А сделать это непросто, ведь сумма штрафа – кристально чистый абсурд. Даже миллион за прогул (и даже при динамовской зарплате Погребняка) выглядит рапортом узбекских хлопкоробов ХХV съезду КПСС. А тут 20. С вами все нормально? Как с предложившими, так и подписавшими?

Ситуация выглядела болотной дичью. Но сначала ее подтвердил источник, близкий к клубу, затем телеграм-канал «Мутко против» опубликовал скрин некоего контракта с той самой суммой.

За достоверность таких фото брать ответственность не хочется. Однако «Динамо» все-таки расторгло контракт с Погребняком. В том числе на основании «прогульного» пункта. В клубе информацию подтвердили. Никто другой ее не опроверг, хотя официальных пресс-релизов руководство «Динамо» решило избежать.

Помимо клуба пресс-релизов, заявлений, а также комментариев решили избежать:

– бывшие боссы бело-голубых Сергей Сысоев и Василий Титов, при которых заключался контракт с Погребняком;

– сам Погребняк и его агент Олег Артемов;

– юристы, которые, возможно, представляют интересы форварда, но почему-то не хотят это афишировать;

– иные юристы, подчеркнувшие лишь, что визу на таком контракте они не поставили бы, однако договор мог быть заключен и без этой безделицы.

Андрей Кобелев, пригласивший Погребняка в команду как главный тренер, заметил, что ограничился именно приглашением, но не вел переговоров о контракте и уж тем более его не подписывал. Спортивного директора в ту пору в клубе не было. Период Гурама Аджоева тоже счастливо миновал. Кого еще забыли? Вроде никого. А сознавшихся нет.

В целом сознаваться или нет – личное дело каждого, хотя массовая скрытность подливает бензина подозрений в костер удивления. Другое дело – где логика? Чего добивался клуб, рисуя в контракте несусветный штраф за прогул? Зачем соглашался футболист, подписывая согласие лишиться, быть может, всего, нажитого непосильным трудом?

Поиски логики привели к версиям.

1. Давая Погребняку на редкость хорошую зарплату, «Динамо» все же страховалось. Неподъемный штраф помог бы клубу расстаться с футболистом, если он вдруг перестанет не только играть, но и вообще забьет на все. В схожих случаях, как мы знаем на примерах «Локомотива» времен Ольги Смородской и Олега Самсонова в «Краснодаре», люди торчали в офисе с 9 до 18, боясь опоздать хоть на минуту, либо годами бегали по кругу. Динамовский же вариант позволял провернуть отставку более резко. Вроде бы.

Но остается неясным, чем прогул без штрафа менее пригоден для увольнения, нежели прогул со штрафом. И то, и другое – нарушение трудовой дисциплины. Отсутствуешь на рабочем месте более 4 часов – оформляем, товарищ: трудовой кодекс на нашей стороне. При чем тут 20 миллионов?

Обескураживает и другое: неужели прогулы Погребняка волновали «Динамо» больше, чем его мизерное игровое время и отсутствие голов? Почему именно этот вид нарушения карался в договоре безумной суммой? Такое иногда случается с игроками, имеющими нехороший карьерный шлейф. Но Погребняк, кажется, не нырял в недельные загулы в «Зените» и не обретал многодневный чилаут в притонах Рединга.

2. Возможно, «Динамо» через космический штраф рассчитывало обмануть финансовый fair play: завести в клуб деньги, оформленные как мзда за нарушение. Но, во-первых, такое шито белыми нитками. Если УЕФА фиктивных спонсоров вениками гоняет, то от 20 миллионов за прогул контору Чеферина просто вспучило бы от возмущения. Во-вторых, почему именно Погребняка клуб выбрал в качестве портала доброты и спасения? (Хотя тут доподлинно неизвестно: может, у какого-нибудь Катрича в договоре тоже записаны 100 500 миллионов за плевок мимо урны.)

3. 20 миллионов могли попасть в контракт… случайно. В любом клубе существует типовой договор, канцелярская «рыба». В ней, смеха ради, указаны суммы-примеры из серии «впишите правильный вариант». Не вписали. Остался смех. Который оба подписанта, не ожидая подвоха, проглядели.

Ну, тогда это уровень, конечно. И юмора, и юридического сопровождения футболиста, за которое его опекуны берут немалые деньги.

Впрочем, даже если 20 миллионов оставлены обеими сторонами сознательно, к агентам есть большие вопросы. Контракт с таким штрафом – штука посильнее «Фауста» Гете и описанных там маклерских операций с душой. За агентский недогляд игрока сейчас и выставляют за порог ни с чем. Ну, как игрока – участника команды.

А еще в размере суммы спрятан явный стоп-кран. Юридические органы могут признать подлинность контракта, но невероятный штраф намекает на не совсем здравый ум и не вполне твердую память одной из сторон в момент подписания. А это повод признать сделку притворной.

Ну и обещанный сюжет номер два.

Даже если дело в небрежности, динамовская кухня того периода выглядит туземной. Но и в противном случае батальное полотно намного ярче зигзага со штрафом.

Только что слетевший с финансовых вершин клуб приобрел ветерана с циклопическим контрактом. Вероятно, мало огреб от финасового fair play и вылета из еврокубков. Ветеран играть не хочет/не может/не складывается. Уходить тоже не хочет. А кто на его месте ушел бы?

Долгие годы клубной стратегией являлись танцы на граблях. Глупость или комбинаторство причиной – следующий вопрос, однако в серьезных клубах кто-то обязан говорить маразму «стоп». Никто не сказал, «Динамо» уверенно влетело в стену. Теперь – экономия, похожая, наконец, на что-то разумное, и изучение с лупой старых бесноватых контрактов: вдруг еще кого сбросим на вираже?

Но просто так не сбросишь. Плохо клубу, хорошо ли, любят тебя болельщики, ненавидят ли – отдай, «Динамо», то, за чем в тебя приходили. Тоже на букву «д». Не футбол, не голы, не славу – деньги. Ты с самого начала было дойной коровой – и останешься ей, даже если придется высосать последнее молоко.

Бесполезно винить прямых участников этой истории. Они оказались в системе без координат, в потоке непонятно за что даваемых денег. И вели себя сообразно.

А как еще бывает в доме без хозяина, на заводе без владельца, в непрофильном активе без прибыли? По форме – клуб. По сути – место извлечения дохода. Одни поюзали – ушли, пришли другие. Главное успеть, до футбола ли? Вот вам в том «Динамо» было бы до футбола?

Сейчас, по бедности, может, что-то систематизируется. Но как только возникнет некто с большими чужими деньгами и плакатом «Я всех спасу!», странные контракты, странные люди, странные штрафы вернутся. Иначе оно не работает. И все вовлеченные это знают. Но всякий раз делают то же самое. Не свое же оно, «Динамо». А чье – непонятно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Боярский