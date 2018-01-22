Что значит первое место «Зенита» в финансовом отчете УЕФА? Отвечает доцент ВШЭ

А заодно дает совет.

На днях УЕФА выложил в открытый доступ данные ежегодного финансового исследования. Среди прочего там указывалось, что «Зенит» продемонстрировал самую высокую прибыль среди всех топ-клубов Европы – 77 миллионов евро. В первую двадцатку вошел еще один российский клуб. Прибыль ЦСКА оказалась равна 17 миллионам евро, это 17-е место.

Интересно, что клуб из Петербурга показал третий за все время отчетов результат. Лидер прошлогоднего рейтинга «МЮ» вновь вошел в тройку лучших. Год назад «Зенит» занимал по прибыли 21-е место, ЦСКА – 92-е.

«Матч ТВ» попросил доцента московской Высшей школы экономики Олега Каширских объяснить, что значат эти результаты для петербургского клуба в частности и российского футбола в целом.

– Как оцените тот факт, что «Зенит» стал самым успешным клубом УЕФА с точки зрения финансовых показателей и прибыльности?

– Во-первых, это очень большой успех. И показательный момент для всей страны, если хотите, движение по направлению к новым стандартам ведения футбольного бизнеса в России и поддержание его успешности. Надеюсь, это только первый шаг лидера, но далеко не последний. Во-вторых, это ответ «Зенита» тем, кто критикует его трансферную политику. В-третьих, это свидетельство внутреннего здоровья клуба.

– Что вы вкладываете в данное понятие?

– Слаженную работу спортивной и коммерческой команд петербуржцев, зрелость клуба в процессе интеграции в европейскую клубную элиту.

– Способны ли другие российские команды на подобный успех?

– Как это ни странно может прозвучать, но многое зависит от позиций разных сторон на тему этого прорыва «Зенита». Его показатели за 2016 год – очень мощный и позитивный сигнал. Но не менее важно, как его воспримут в футбольной и бизнес-общественности. На мой взгляд, для российского футбола – это еще один хороший повод дисциплинировать свою финансовую деятельность, провести ревизию собственных желаний и возможностей.

С другой стороны, если воспринять показатели «Зенита» позитивно, но в то же время критически переработать и спроецировать на свои клубы и состояние бизнеса, можно добиться многого. И еще. Чем больше заинтересованных сторон примут участие в дискуссии по поводу яркого результата «Зенита», тем в большей степени можно рассчитывать на новые бизнес-стандарты в нашем футболе.

– Готов ли сам «Зенит» развить свое достижение?

– Политика клуба по укреплению бренда видится мне достаточно последовательной. В том числе с учетом того, как сейчас функционирует новый стадион – арена «Санкт-Петербург». Это явная претензия на более свежий маркетинг и имиджевый эффект. Кроме того, мы видим позитивные усилия петербуржцев по части инвестиций в новых игроков и тренера. Это известные образцы поступательного развития. Так что остальным нашим клубам есть на кого равняться.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Михаил Мокрушин