«Зенит» оказался в тройке клубов с лучшей прибылью в истории. Что мы узнали из отчета УЕФА

«Матч ТВ» – о главных цифрах ежегодного финансового исследования, которое появилось в открытом доступе.

«Зенит» продемонстрировал третью за всю историю исследования прибыль

ЦСКА снизил свою задолженность по сравнению с прошлым годом

«Спартак» и «Краснодар» продолжают наращивать посещаемость домашних игр

Дешевле всего в России можно купить футболку тульского «Арсенала»

Сайт «Зенита» популярнее сайтов топовых итальянских клубов

Об этих фактах и не только – в карточках и объяснениях к ним.

Посещаемость

Всего семь клубов продемонстрировали увеличение средней посещаемости домашних матчей более чем на 5000 зрителей. Главной причиной такого скачка у «Вест Хэма» стал переезд на «Лондон Стэдиум». Радует, что в первой пятерке сразу два российских клуба. «Спартак» и «Краснодар» пожинают плоды своих новых арен, причем красно-белые делают это уже не первый год. Любопытно будет взглянуть на отчет через год, когда появятся данные по новому стадиону «Зенита».

Трансферная активность

Очевидно, что в летнее трансферное окно больше всех потратила (1682 млрд евро) и заработала (911 млн евро) английская премьер-лига. Если же брать разницу доходов и расходов, то наилучший показатель у португальского чемпионата, традиционно работающего на экспорт. Российская премьер-лига заработала на трансферах 46 млн евро, а потратила – 124 млн.

Агентские

В России агенты получают в среднем 13 процентов, это средняя температура по Европе. Такой же показатель – в Англии, Италии, Португалии и Бельгии. Самый низкий (8 процентов) – в Испании и Израиле.

Доходы от телевидения

Благодаря новым соглашениям, испанская и португальская лиги заработали на 28 и 20 процентов, соответственно, больше, чем год назад. У РФПЛ рекордная отрицательная динамика. Также в минус ушли греческий, австрийский и швейцарский чемпионаты. В целом, российские клубы получают от ТВ столько же, сколько в Польше и Румынии, но вот в процентном соотношении доходы от телевидения в России составляют лишь 4%, и это самый низкий показатель в топ-20 лиг.

Доходы от продажи билетов

АПЛ зарабатывает с проходок почти в два раза больше, чем Германия с Испанией, которые, в свою очередь, сильно оторвались от Италии с Францией. При этом, только на серию А билеты реализуются хуже, чем годом ранее. Россия ожидаемо за пределами первой дюжины, зато в среднем такой тип доход приносит РФПЛ значительно больше, чем до этого. Российский клуб в среднем с билетов получает столько же, сколько израильский. Но, как и в ситуации с ТВ, в процентном соотношении это капля в море (лишь 5% от общей статьи доходов).

Спонсорские доходы

Российские клубы в совокупности получили от спонсоров столько же, сколько итальянские. Однако благодаря меньшему количеству команд в чемпионате, у нас лучше средний показатель на клуб, и практически такая же положительная динамика. Рекордный прирост по сравнению с прошлым сезоном – у Австрии (+33%) с ее концерном «Ред Булл».

Доходы от УЕФА

Еврокубковые выступления наших команд выдающимися назвать сложно, несмотря на выход аж четырех клубов в плей-офф Лиги Европы. Наши, наряду с итальянцами и португальцами, получили призовых от Европейского футбольного союза меньше, чем год назад. Причем, российские клубы – существенно меньше. Прорывной сезон получился у датских и израильских клубов, а если брать топовые лиги, то, конечно, у англичан с их пятью командами в плей-офф Лиги чемпионов.

Подытоживая этот блок, надо отметить, что 61% в РФПЛ составляют так называемые другие доходы. Больше, чем где бы то ни было.

Прибыль

Клуб из Петербурга показал третий за все время отчетов результат. Связан он, прежде всего, с продажей Халка и Витселя в китайские клубы, а Гарая – в «Валенсию». Примерно те же причины успеха, но куда более скромные, у ЦСКА. Лидер прошлогоднего рейтинга «МЮ» вошел в тройку. «Зенит» год назад занимал по прибыли 21-е место, ЦСКА – 92-е.

Сколько составила чистая прибыль клубов

Задолженность

Под задолженностью в данном случае понимается сумма, складывающаяся из кредитов и займов клуба за вычетом денежных средств и его чистой прибыли от трансферов. ЦСКА хоть и вошел в топ-12 по этим данным, снизил свои же прошлогодние показатели.

Зарплата

Понятны причины серьезного роста зарплат в Англии и еще большего (на 16%) в Испании, где «Ман Сити», «Ливерпуль», «Барселона» и остальные бьют не только трансферные рекорды. Любопытно, что во Франции рост зарплат составил всего 6%, а в Италии – 4%. В целом, тенденция для всех одинаковая. Исключение составили Россия с Казахстаном, простившиеся с рядом дорогостоящих легионеров. На игроков в РФПЛ приходится 72 процента от всех зарплат, что больше, нежели в топовых чемпионатах, и на 1% выше средней температуры по больнице. Лучше всего живется административным и тренерским штабам в Армении, так как игроки там получают лишь 43% от общей суммы.

Футболки

Купить майку клуба российской премьер-лиги можно примерно такие же деньги, что и английской (59 евро). Однако если в высшем дивизионе Англии разброс от самой дешевой («Бернли») до самой дорогой (оба манкунианских клуба) футболки равен всего 31 евро, то в РФПЛ эта разница рекордно большая. От 23 евро (тульский «Арсенал») до 85 евро («Зенит»). В Италии и Германии самую дорогую футболку можно купить за 90 евро.

Интернет

В топ-25 клубных сайтов по количество посетителей попали сайты «Зенита» и «Спартака». Это хороший показатель. Например, сайт «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Атлетико» не столь популярны, как у «Зенита». А ниже спартаковского расположились сайты «Селтика» и «Шальке».

Заходят на сайты «Зенита» и «Спартака» преимущественно с компьютеров и ноутбуков. Доля мобильной версии – менее 50 процентов, что в принципе не совсем сейчас характерно. Гаджеты все сильнее отвоевывают у десктопа медиапространство, но не в России.

Посещаемость клубных сайтов в сентябре

Место Клуб Страна Количество посетителей

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Антон Денисов, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Михаил Мокрушин, Denis Doyle/Getty Images Sport/Getty Images