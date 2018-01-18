Неймар делает покер за «ПСЖ». И это лишь половина всех голов «Дижону»

Главная звезда парижского клуба разошелся на ночь глядя.

Лидер чемпионата Франции дома уничтожил скромный «Дижон» (8:0), а Неймар отметился аж четырьмя голами.

Для того, чтобы оформить покер, нападающему понадобилось нанести семь ударов. Столько раз по воротам во Франции никто не бил с мая 2016-го.

Также на счету бразильца две результативные передачи. Он принял участие в 26 голевых атаках (забил сам или отдал) в этом сезоне, лучше показатель только у Чиро Иммобиле из «Лацио» (27).

В 15 турах лиги 1 Неймар отличился уже 14 раз – больше, чем за весь прошлый сезон в примере с «Барселоной».

Ну, и отметим первый в его парижской карьере хет-трик и покер. Раньше он мог похвастаться только дублями.

Текстовая трансляция и статистика

Чемпионат Франции. 2017-18. Тур 21

«ПСЖ» (Париж) – «Дижон» (Дижон) – 8:0 (4:0)

Голы: Ди Мария, 4 (ВИДЕО), 15 (ВИДЕО). Кавани, 21 (ВИДЕО). Неймар, 42 (ВИДЕО), 58 (ВИДЕО), 74 (ВИДЕО), 84 (с пенальти) (ВИДЕО). Мбаппе, 77 (ВИДЕО).

Фото: Globallookpres