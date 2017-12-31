10 спортивных событий, которые произойдут в 2018 году. Вот увидите

«Матч ТВ» не прогнозирует, а знает. Почти.

1. Россия успешно проведет чемпионат мира по футболу

Неизвестно, существуют ли эталонные чемпионаты мира, но Бразилию-2014 и ЮАР-2010 Россия-2018 по удобствам и гостеприимству превзойдет. Мы умеем не только рвать тельники и снимать последние порты, но и создавать то, что нравится людям. Чаще всего не хотим. Но тут нельзя — старший приказал.

Транспорт будет работать как зверь, разруху задрапируем, базы торпедных катеров на месяц превратим в гостиницы, паспорт болельщика (милое российское ноу-хау с большим скрытым смыслом) поможет справиться с пассажиропотоками, человекоучетом и вообще порядком. Магнитных рамок, кокошников и людей в штатском хватит на всех, а почему не будет фанатских драк, «Матч ТВ» уже писал.

Случаи обжорства кулебяками и передегустации главного напитка страны не в счет. В каком-то смысле - тоже показатель успешности. Особенно если оценивать не на следующее утро.

2. Сборная России выйдет из группы

Во-первых, пора. Во-вторых, родные стены, а на примере Сочи мы знаем... Впрочем, ограничимся родством стен. В-третьих, у нас созрело неплохое поколение игроков в полузащите и группе атаки. Миранчуки, Зобнин, Дзагоев, Головин, Глушаков, Кокорин/Смолов, ветераны Самедов и Жирков, привлеченные Фернандес с Раушем дарят надежду. В защите больше прозы, но и у Салаха в сборной Египта другие, не ливерпульские, разгоняющие. Поэтому - скорее да, чем нет.

3. На Олимпиаде в Пхенчхане россияне не войдут в топ-5 медального зачета

С учетом происходящего это не прогноз, а констатация. Часть наших претендентов на медали не поедет в Корею точно, другая часть надеется на чудо, но запрета, вероятно, не избежит.

В спокойном Ванкувере-2010, где мы были в полном составе, Россия завоевала 15 медалей, из них 3 золотых, и заняла общее 11 место, между Кореей и Китаем. Ниже уже не опустимся: на той Олимпиаде выявлено лишь два допинговых прокола - у словенской биатлонистки Грегорин и польской лыжницы Марек, причем в феврале пробы Ванкувера по истечении восьми контрольных лет будут утилизированы. Примерно на такой медальный сбор следует рассчитывать и в Пхенчхане, как бы нашу команду там ни называли. Убежден, послеканадские годы можно было потратить с большей пользой. Но и повторение того результата в сложившейся ситуации станет успехом.

4. В Корее ни один российский атлет не попадется на допинге

Аргументы: Родченков больше не работает в России, не будет родных стен, как целых, так и дырявых, а случись обратное, это был бы уже безлимитище. Нападки на нас на ровном месте предполагать не хочется: допустив Россию к Олимпиаде, пусть в нейтральном статусе, МОК дал понять, что тоже устал от бесконечной войнушки.

Параллельно стоит предположить такой процесс: группа спортсменов, отстраненных от соревнований и закончивших карьеру, двинет во власть. Потому что: а) а что такого?; б) ну, а как иначе?

5. Кто-нибудь выиграет суд у Макларена и Кº

Причем предметом иска станет не отстранение от Олимпиад, а моральный ущерб.

Юридическая коллизия в том, что, дисквалифицируя спортсменов, МОК руководствуется не уголовным правом. Организатор соревнований всего лишь не хочет видеть у себя в гостях группу участников. Доказывать такое не требуется, достаточно разъяснить. Что всякие комиссии в последнее время и делают.

Но у обвиненных страдает репутация, а это уже предмет разбирательства в обычном суде. Конечно, придется попотеть, доказывая ущерб. В России специфическое отношение к дисквалифицированным, назвать их имидж пострадавшим порой довольно сложно. Да и призовые деньги, автомобили, квартиры, должности у наказанных не отбирают. Но к моральным страданиям и упущенной выгоде в западных судах относятся с большой серьезностью, так что расслабляться международным спортивным прокурорам не стоит. Денег на адвокатов у России хватит. Дело за высокой отмашкой и сознанием собственной правоты.

6. Виталий Мутко вернется к руководству российским футболом

А кураторство всего спорта он и не оставлял, в его вице-премьерских обязанностях это прямо записано.

По истечении ЧМ-2018 рычаг давления ФИФА на РФС ослабеет, грозить станет особо нечем. В международные футбольные органы Мутко по наущению МОК вряд ли допустят, но и запретить ему командовать футболом внутри страны у Джанни Инфантино оснований убавится.

Есть, конечно, небольшой шанс, что за время отстранения Мутко его преемник Александр Алаев добьется прорыва. Пусть не в укладке полей, так хотя бы в результате на домашнем ЧМ и каких-нибудь реформах. Но, во-первых, ни одна реформа без санкции вице-премьера не пройдет, насчет этого может заблуждаться только Инфантино. Во-вторых, в руках Мутко останется финансовый руль, которым он владеет виртуозно, вращая в нужный момент в нужную сторону. Ни у кого из потенциальных сменщиков подобного инструмента нет. Значит, возвращение зависит исключительно от желания самого Мутко. И лиц, под воздействием которых оно формируется.

7. Леонид Слуцкий найдет команду в России

Добавить особо нечего, найдет и все. Профессионал не должен сидеть без работы, а в России знают: Слуцкий – профессионал. Там пока не знают. Но тут вам не там. По логике, это может быть одна из команд первой пятерки, в цветах которой нет красного.

8. Валерий Карпин не удержится в «Ростове»

До сих пор Карпин-тренер выглядел не ремонтником, а эксплуатационником. «Ростов» же - территория текущих труб. Там не усидел даже такой инженер-технолог, как Курбан Бердыев, еще больше подломавший объект. Очень непростой город, очень непростой клуб с несколькими центрами власти.

Карпину предстоит не эксплуатировать, а чинить. Он потребует запчастей. На что покупать? Оригинал или заменитель? Не забудем учесть сшибку характеров: «Ростов» съедал и более покладистых.

Остальное — воля случая: в конце концов, истинных целей существования «Ростова» никто никогда не знал и не озвучивал.

9. В России не введут видеоповторы

Главка вступает в конфликт с общей идеей, поскольку анонсировались события, а тут все-таки их отсутствие. Но и пустота бывает яркой.

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сказал в начале ноября: «Это очень сложный процесс. Мы не можем нарушить существующую в мировом футболе вертикаль власти. В первую очередь необходимо согласовать вопрос с ФИФА и УЕФА, далее - внести изменения в регламент проведения игры. Мы уже начали эту работу, но необходимо запастись терпением, раньше второй части чемпионата этого точно не произойдет».

По-моему, исчерпывающе. Если начинаются согласования и звучат слова «вертикаль власти», за VAR можно быть спокойным: раньше второй части чемпионата действительно не успеть. А если это происходит на фоне отстраненного главы РФС и домашнего чемпионата мира, становится окончательно ясно: речь о второй части чемпионата каких-то других годов, не 2017/18.

Оно и верно. Куда привычнее читать после каждого тура комментарии главы судейского корпуса Андрея Будогосского. Нам все равно, ему приятно.

10. Чемпионом России станет «Локомотив»

В прогнозе нет ничего оккультного — он всего лишь отражает турнирную таблицу. Гляньте в нее — 8 очков отрыва за 10 туров до финиша.

Но если быть статистически скрупулезным, придется указать и вероятность события. С 2006 года, то есть в 11 предыдущих первенствах, чемпион первого круга брал золото 10 раз. И лишь в сезоне-2013/14 все было гораздо круче. После 20-го тура, то есть как сейчас, будущий победитель ЦСКА отставал от первой строчки на 9 очков, то есть даже больше, чем сейчас! А занимал первую строчку как раз «Локомотив».

Взяв за основу, получим: железнодорожники станут чемпионами с вероятностью 91 процент. Это тоже сильно, хотя основные преследователи упакованы очень неплохо. Им нужно всего лишь взять себя в руки. Но «Локомотив», однако, уже в руках!

Бонус: Магнус Карлсен снова станет чемпионом мира по шахматам

В ноябре в Лондоне пройдет матч за мировую корону. Соперник норвежца определится в мартовском Берлине, где в турнире претендентов сойдутся Сергей Карякин, Владимир Крамник, Александр Грищук, Левон Аронян, Дин Лижэнь, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Шахрияр Мамедьяров. В турнире с таким представительством лобастый Карлсен мог бы дрогнуть. Один на один никто из этой восьмерки его не проймет — больно тверд.

Но по сравнению с шахматным ноябрем, честно говоря, куда большую актуальность представляет свежайший Новый год. С праздником, драгоценные посетители и зрители «Матч ТВ»! Побольше вам в наступающем году спортивных событий — хороших и хоть каких-нибудь!

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин; Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru; РИА Новости/Екатерина Чеснокова; РИА Новости/Максим Блинов; РИА Новости/Алексей Филиппов; РИА Новости/ Виталий Белоусов; РИА Новости/Нэнси Сисель; fc-rostov.ru; rfs.ru