18-летний Иван Чернышев и 27-летний Михаил Меламед стали победителями "Конкурса комментаторов" на "Матч ТВ"

Завершен финальный этап всероссийского конкурса комментаторов «Матч ТВ». Победителем народного голосования в «ВКонтакте» стал 18-летний Иван Чернышев из Белгорода. Он опередил своего ближайшего оппонента Михаила Меламеда из Барнаула на несколько сотен голосов. Всего в голосовании приняло участие порядка 70 тыс. посетителей сайта «ВКонтакте». Но телеканал принял решение объявить сразу двух победителей!

Учитывая разницу голосов, телеканал «Матч ТВ» принял решение объявить сразу двух победителей конкурса: Ивана Чернышева и Михаила Меламеда. 30 декабря 18-летний Чернышев прокомментирует матч «Интер» – «Лацио» на «Матч ТВ» вместе с Константином Геничем, однако договоры будут подписаны с обоими комментаторами. Иван Чернышев станет самым молодым комментатором в истории спортивного ТВ. До этого таковым являлся Павел Занозин, который в 2008 году прокомментировал игру «Днепр» - «Ворскла» в 19-летнем возрасте.

Напомним, 26 декабря в эфире канала «Матч! Футбол 3» Иван Чернышев в паре с Романом Нагучевым комментировал встречу между «Уотфордом» и «Лестером», а Михаил Меламед вместе с Михаилом Поленовым – «Ливерпуль» – «Суонси». Это и было финальным этапом перед голосованием.

«Огромное спасибо всем, кто голосовал за меня! Вы все помогли в осуществлении моей мечты, – сказал Иван Чернышев. – Я очень старался максимально использовать шанс стать футбольным комментатором, который представил мне «Матч ТВ». Я учусь и работаю играющим тренером футбольной команды. Болею футболом и обожаю не только играть в команде, но и комментировать матчи. Очень надеялся на победу. Я счастлив, что мне удалось победить в конкурсе. Еще раз спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал!»

«Спасибо всем голосовавшим! Вы помогли в осуществлении моей мечты, – сказал Михаил Меламед. – Самые добрые слова хочу адресовать Михаилу Поленову за опыт совместной работы. Он объяснил все технические нюансы, напомнил, чтобы я говорил побольше, ведь это была моя конкурсная работа. Мне очень нравится комментировать футбол, и я счастлив, что мне удалось победить в конкурсе «Матч ТВ». Еще раз спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал!»

Всего в конкурсе «Матч ТВ» приняли участие более тысячи претендентов. Участникам требовалось записать собственный комментарий футбольного матча и разместить видео на сайте rutube.ru и в Instagram с хештегом #ХочуНаМатч. 13 лучших были отобраны экспертами канала.

Комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Константин Генич 15 декабря представили зрителям работы 13 конкурсантов. Трансляция #VKLive «Матч ТВ», в ходе которой эксперты оценивали работы претендентов, набрала в «ВКонтакте» более 1,3 млн просмотров. На втором этапе участникам народного голосования предстояло определить среди 13 претендентов трех лидеров. Каждому из участников была поставлена задача прокомментировать 5-минутный отрывок футбольного матча. На этом этапе в голосовании приняли участие свыше 180 тысяч человек. На заключительном, третьем этапе конкурса финалисты комментировали матчи английской премьер-лиги. Лучшие моменты можно посмотреть на нашем сайте.

Победитель конкурса комментаторов «Матч ТВ» Иван Чернышев в паре с Константином Геничем 30 декабря будет комментировать игру «Интер» – «Лацио» в эфире «Матч ТВ», а игра для Михаила Меламеда будет выбрана позже. Телеканал и далее будет сотрудничать с победителями конкурса.