«С чем сравнить уход из «Динамо»? Ощущение, что забрали что-то родное». Интервью Ролана Гусева

Большой разговор с бывшим главным тренером «бело-голубых».

Для воспитанника «Динамо» Ролана Гусева работа главным тренером в родном клубе стала первой на уровне РПЛ. Возглавив команду в конце прошлого года, 48-летний специалист занял с «бело-голубыми» седьмое место в чемпионате и остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России.

По окончании сезона Гусев покинул столичный клуб в связи с истечением срока контракта. Из большого интервью «Матч ТВ» с Роланом Александровичем вы узнаете:

оптимальный формат чемпионата мира — 24 сборные;

Матвея Сафонова можно считать лучшим голкипером планеты;

были ли у Гусева предложения от ЦСКА и «Урала»;

как прошло расставание с родным клубом и почему приходилось жить на базе в Новогорске;

для такого клуба, как «Динамо», 50 лет без чемпионского титула многовато;

Аршавин, Радимов и Шалимов — эксперты, чье мнение приятно слушать;

никто из футболистов не разочаровал Гусева как тренера;

Тюкавин созрел для европейского чемпионата.

«Оптимальным форматом на чемпионате мира было 24 команды»

— На чемпионате мира играют два футболиста «Динамо» — Луис Чавес и Хуан Касерес. За них будете переживать особо?

— Конечно. Очень рад, что Луис вернулся в строй перед чемпионатом мира. Я рисковал, когда ставил его в состав не совсем готового, но я понимал, что ему это необходимо, что за ним следят тренеры сборной Мексики, какой для него это шанс попасть на домашний чемпионат мира. Он и сам мне говорил, что игроки его сборной присылают тренерам ссылки на свои матчи, а те внимательно просматривают игры.

— Кто фаворит?

— Испанцы, французы, португальцы очень хорошие. Кто-то из них станет чемпионом.

— Не многовато ли 48 сборных?

— Мне тоже так кажется. Честно, некоторые матчи, наверное, будут малоинтересными для болельщиков. Оптимальным форматом было 24 команды.

— Нет опасений, что ФИФА не остановится на этом?

— Я уже ничему не удивлюсь. Футбол меняется, он стал совсем другим. Даже Лигу чемпионов трансформировали. Мне было интереснее смотреть, когда играли чемпионы и вице-чемпионы своих стран.

«Сафонов на сегодняшний день лучший вратарь мира»

— Финал Лиги чемпионов. За кого переживали?

— Ни за кого, мне было интересно посмотреть за командами. Думаю, «Арсенал» изначально планировал играть вторым номером, и это у них получалось: лондонцы смогли нейтрализовать сильные стороны «ПСЖ» — закрыли Дембеле, Кварацхелию, хотя Хвича заработал пенальти.

— Тот самый случай, когда красота футбола жертвуется в пользу результата?

— Безусловно. Не думаю, что в таких играх кто-то требует красивого футбола, особенно если в финале ты играешь против явного фаворита. Естественно, другая команда будет играть очень аккуратно, с минимальными рисками.

— Кто-то увидел в пропущенном голе Сафонова его ошибку. На ваш взгляд, была ли возможность у Матвея хоть как-то спасти команду, когда с нескольких метров тебя прошивают мощным ударом?

— Мне кажется, сложновато было. (Кай) Хавертц вывалился на ворота, с острого угла попал в самую щель — вытащить удар было непросто.

— В отличие от Межконтинентального кубка, когда Сафонов четыре раза отразил удары в серии послематчевых пенальти, сейчас игроки «Арсенала» дважды били мимо. Заслуга вратаря есть в этих промахах?

— Своими действиями он вынуждал ошибиться бьющих. Видно было, что Матвей подготовился к серии пенальти, угадывал направление ударов. Так что заслуга вратаря в победе есть.

— Пенальти — лотерея или нет?

— Для меня это лотерея. Вспомните, сколько великих футболистов не забивали пенальти в финалах чемпионата мира. Считаю, что психологическое преимущество в такие моменты полностью на стороне вратаря.

— Сафонов лучший вратарь мира на сегодняшний день?

— На сегодняшний день — да, потому что главный трофей перед чемпионатом мира он выиграл. Посмотрим, что будет в Америке, кто из вратарей начнет творить чудеса, может, кто-то в финале три пенальти отразит.

— К французскому чемпионату в России отношение снисходительное.

— «ПСЖ» выиграл две Лиги чемпионов подряд, много французов играют в топовых европейских чемпионатах, сборная становится призером чемпионатов мира и Европы. Это говорит о силе французской лиги. Хоть «ПСЖ» и стоит особняком, чемпионат Франции сложный, не каждый сможет здесь заиграть.

— Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов. На «Золотой мяч» грузин может замахнуться?

— Сложно, потому что сборная Грузии не участвует в чемпионате мира. Если Испания выиграет турнир, фаворитом на награду будет Ламин Ямаль. Все же жюри обращает внимание в том числе на выступления за национальную команду.

«Со мной никто из руководства ЦСКА не связывался»

— Чем занимаетесь в «отпуске»?

— Отдыхаю, провожу время с семьей.

— Вас сватали в ЦСКА. С вами кто-то связывался из клуба?

— Я слышал, что мою фамилию обсуждали, что я был кандидатом, но со мной никто из руководства не связывался.

— Такое внимание приятно?

— Приятно, конечно. Но это же ничего не означает. Это как участвовать в финале и не быть победителем, потому что проигравшего спустя время мало кто вспомнит.

— Были разговоры и про «Урал». Поступало ли предложение?

— Никакой конкретики не было. Обычный звонок, разговор.

— На сегодняшний день есть какая-то конкретика по работе?

— Нет. Но если поступит интересное предложение от хорошего клуба с понятными задачами, то готов буду обсуждать.

«Я и мой тренерский штаб жили на базе «Динамо», с семьей виделся пару часов в день»

— Вы почти 20 лет играли на профессиональном уровне, потом стали тренером. Заметили, что свободного времени стало еще меньше?

— Действительно, график тренера еще более плотный, чем у футболиста. Я и мой тренерский штаб жили на базе, с семьей я виделся пару часов в день. Нелегко, но раз ты выбрал этот путь, должен понимать, что такая рутина будет занимать значительную часть времени. По-другому просто не получается. Если ты хочешь, чтобы твоя команда что-то показывала, то надо много работать.

— Тренерская профессия — это самопожертвование?

— Да. Ты все делаешь ради футболистов, и поэтому свободного времени практически нет.

— Как родные относятся к такому рабочему графику?

— С пониманием.

— Расскажите про свой обычный день в «Динамо».

— Завтрак, тренировка, затем работа в тренерской до вечера. И только потом ехал на пару часов домой, чтобы повидаться с семьей. После — ужин, возвращение на базу ближе к полуночи. Ночевать в Новогорске было проще, чтобы утром сразу приступить к работе.

— Если вы скажете, что в момент встречи с семьей футбольные мысли вылетали из головы, не поверю.

— Так и есть, не думать о команде, о тренировке, о предстоящей игре и обо всем остальном было нереально.

— Так и какие-то памятные семейные даты легко забыть.

— О том, что надо поздравить жену и детей с днем рождения, конечно, помнил. С 8 марта тоже поздравлял, мы в этот день как раз играли.

— Годовщина знакомства, свадьбы?

— Мы с супругой так долго вместе, что это я уже давно забыл. Но жена напоминает (смеется).

«Было бы легче, если сказали бы о решении в раздевалке сразу после поражения в Кубке России»

— Ваш уход из «Динамо» состоялся уже после завершения сезона. Удалось ли попрощаться с командой, с персоналом? Или еще предстоит какой-то ужин с ребятами?

— Конечно, хотелось бы собрать команду, лично поговорить, поблагодарить, но многие разъехались отдыхать, кто-то был вызван в сборные. С ребятами попрощался в групповом чате, записал для них видео, они прислали сообщения, позвонили. Было приятно. С персоналом увиделись на базе, тоже тепло попрощались.

— Как происходит выход из командного чата в футболе?

— Сейчас не вспомню, как именно удалился: либо сам, либо начальника команды попросил это сделать. Мне кажется, это ничем не отличается от любой другой работы.

Наш тренерский штаб честно выполнял свою работу, футболисты профессионально относились ко всему, за что им благодарен. На протяжении всего сезона муссировались темы по поводу главного тренера «Динамо», но команда не обращала на это внимания, продолжала слышать и слушать, что мы просили в игровом плане и в быту.

— Что испытали, когда вам объявили решение о расставании?

— Не могу сказать, что я был счастлив. Было чувство сожаления, потому что понимал, куда мы можем двигаться дальше, что делать с командой, за счет чего можем стать сильнее и лучше. С чем сравнить уход из «Динамо»? Ощущение, что у меня забрали что-то родное, вот и все. А сделать ты ничего не можешь.

— Ваш коллега Заур Тедеев признался, что был счастлив, услышав об отставке из «Акрона».

— Все же ситуации разные. «Акрон» боролся за выживание, «Динамо» — за место в середине таблицы, за Кубок России.

— Как вы узнали о решении руководства клуба?

— Мне позвонили все руководители, поблагодарили за работу, мы тепло пообщались. Потом я встретился с Сергеем Вадимовичем (Степашиным, председатель консультативного совета и член совета директоров «Динамо» — прим.), с Александром Владимировичем (Ивлевым, председатель совета директоров — прим.), поговорил с Юрием Алексеевичем (Соловьевым, бывший председатель совета директоров — прим.), с Павлом Константиновичем (Пивоваровым, генеральный директор — прим.). Я поблагодарил за доверие, за возможность поработать с «Динамо». Все было позитивно, пожелали друг другу удачи.

— Когда увидели звонок от боссов, какая мысль промелькнула?

— Было понимание, что на этом все. Наверное, легче было бы, произойди это в моменте — сказали бы о решении в раздевалке сразу после поражения в Кубке России от «Краснодара». Наверное, я был бы более подготовленным уже. А так, продолжал готовить команду к оставшимся играм в чемпионате, и небольшая надежда теплилась. Хотя понимал, что все идет к тому, что я не останусь в «Динамо», потому что вопрос затягивался, значит, были какие-то моменты, плюс были разные слухи о новом тренере.

— Если бы хотели вас оставить, не откладывали бы вопрос на потом?

— Наверное, да. Когда продлили Желько Бувача (спортивный директор — прим.), понимал, что у него, наверное, будет свой кандидат.

— Какие у вас были отношения с ним?

— Абсолютно рабочие, спокойные. Здоровались, встречались, иногда могли по составу перекинуться парой слов.

— То есть никакого негатива, как сообщалось в Telegram-каналах?

— Ничего подобного не было.

«Для такого клуба, как «Динамо», 50 лет без чемпионского титула многовато»

— Последний рабочий день в «Динамо». Как он выглядел?

— Приехал в офис, написал заявление и забрал трудовую книжку. Ничего необычного.

— Что-то на память забрали из офиса?

— Дома и так много динамовских вещей осталось, поэтому ничего не взял. Экипировку сдавать не просили (смеется).

— Ивлев отметил, что вы «проявили себя как лидер, способный вести команду за собой, сумевший в сжатые сроки улучшить игру, общую атмосферу». Также он сказал, что вас «ждет хорошее тренерское будущее, в вашем лице в РПЛ появился еще по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист». Как вам такая оценка?

— Приятно слышать. Александр Владимирович поддерживал меня на протяжении всего периода в «Динамо».

— Как думаете, какое впечатление о вас осталось у динамовских болельщиков?

— Слов поддержки было очень много. Понятно, что были и недовольные, кому-то нравился футбол «Динамо», кому-то — нет. Это нормально, ты не можешь быть хорошим для всех. Я и мой тренерский штаб профессионально делали свою работу. Думаю, что перед ребятами, персоналом и болельщиками мы были честны.

— В тройку призеров вам попасть было тяжеловато. В отсутствие еврокубков есть ли разница между четвертым и одиннадцатым местом? Что глобально могла дать строчка в таблице повыше?

— Ничего не дает абсолютно. Что четвертое, что седьмое — одно и то же. У команд, имеющих богатую историю и статус, задачи могут быть только одни — победы в турнирах.

— Нынешнее «Динамо» способно претендовать на чемпионство?

— Да, эти футболисты способны бороться за высокие места.

— Кто-то из игроков сказал, что с вами команда точно боролась бы за чемпионство в следующем сезоне. Не громкое ли заявление?

— Думаю, не громкое, потому что перед командой такая задача стояла бы, и мы бы готовились к этому.

— «Динамо» 50 лет не становилось чемпионом, более 30 лет не побеждает в Кубке России. Что происходит, неужели и правда существует проклятие?

— У меня есть мнение на этот счет, но я бы не хотел озвучивать его сейчас. Здесь много факторов. Конечно, для такого клуба, как «Динамо», 50 лет без чемпионского титула многовато.

— Как относитесь к идее фанатов совершить крестный ход вокруг стадиона?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Если у них есть желание, пусть сделают.

— «Динамо» по результатам давно не считается топовым клубом. А структурно?

— Относится к топам. Осталось это подкрепить трофеями.

«Из отдельных мнений у кого-то могло сложиться впечатление, что «Динамо» якобы все свои матчи весной выиграло случайно»

— По пропущенным голам «Динамо» стало шестым с конца. Почему не удалось стабилизировать игру в обороне?

— Мы анализировали это, когда пришли. Понимали, что надо работать в этом направлении, уделяли этому компоненту время и внимание. Считаю, здесь больше не командных ошибок было, а индивидуальных. Дома и в гостях нам приходилось обороняться по-разному. На своем стадионе играли с позиции силы, понятно, что при такой игре в некоторых матчах ты всегда будешь оголять тылы. В Европе тоже бывают счета 5:4, 4:4, потому что гранды идут вперед большими силами, что чревато пропуском мячей.

— Весенний отрезок по очкам «Динамо» завершило третьим после «Зенита» и «Краснодара». Какую оценку поставите за эту часть сезона?

— Удовлетворительно. По игре мы точно не просели ни с кем, кроме матча с «Зенитом», где уступили по всем показателям. Что касается остальных игр, есть понимание, почему такое происходило. Сыграли роль и мои решения, потому что понимал, какая у меня вилка в плане обязательного выигрыша Кубка России.

Если бы я был уверен в завтрашнем дне, наверное, делал бы все чуть по-другому, в том числе и по составу в некоторых матчах были бы иные решения. Но у нас была осознанная подготовка к кубковому турниру, и это сказалось на результатах некоторых игр в чемпионате.

— Матч, от которого получили удовольствие?

— Наверное, когда разгромили «Спартак» (5:2 — прим.). Не только с точки зрения результата, но и по эмоциям, когда при равной игре нашли моменты и забили голы. Говорили ребятам, что в таких матчах инициатива переходит от одной команды к другой, и важно сохранить концентрацию, выдержать структуру игры, чтобы потом в определенный момент перехватить игру и заставить соперника ошибиться, забить гол. Что и произошло. До 60-й минуты игра была равной, в обе стороны. Мы вытерпели, проявили дисциплину, заставили «Спартак» ошибиться и забили трижды за 7 минут.

— Спартаковцы считают, что «Динамо» повезло. Подобное обесценивает вашу победу?

— Знаете, я вот что заметил. Мы обыграли «Крылья Советов» 4:0, все говорили, что это Самара плохая. Потом обыграли 5:2 «Спартак», стали говорить, что «красно-белые» имели преимущество и случайно проиграли. Дальше были 4:1 с ЦСКА, пошли разговоры, что это соперник в меньшинстве играл. Хотя мы первый гол забили в равных составах. Четвертый матч — обыгрываем «Ростов» 1:0 в равной игре. Но стоило проиграть «Зениту», как все сказали: вот это «Динамо» настоящее.

— А 3:3 с «Оренбургом»?

— Вели 2:0, понимаем, почему в итоге упустили победу. Когда сыграли 0:0 в первой игре с «Краснодаром», про нас говорили, что краснодарцы должны были забивать. Из отдельных, ничем не обоснованных мнений, у кого-то могло сложиться впечатление, что «Динамо» якобы все свои матчи весной выиграло случайно. Хотя это совершенно не так.

«Мне понятно, что говорят Аршавин, Радимов, Шалимов. Даже когда меня критиковали, я с ними соглашался»

— Каково это, когда эксперты твердят: выиграли не футболисты и тренеры, это соперник проиграл?

— Эксперты разные бывают. Есть друзья друзей, есть другие связи. Приятно, что есть люди, которые объективно оценивают ситуацию, реально смотрят на вещи и на футбол. Мы понимаем, что есть завистливые люди, есть те, кому не нравится наш футбол, и они будут говорить плохо даже когда все хорошо.

Если бы я, Роман Шаронов и Юрий Жирков пришли бы не из футбола, наверное, мы могли бы к этому прислушиваться и думать, что эксперты говорят все правильно. Каждый видит, когда твоя работа оценивается объективно, а когда люди откровенно на белое говорят черное и наоборот.

— К кому из экспертов прислушиваетесь?

— Мне понятно и ясно, что говорят (Андрей) Аршавин, (Владислав) Радимов, (Игорь) Шалимов. Вижу, как они разбирают игру любой команды, они реально видят происходящее на поле и понимают, почему тот или иной момент произошел от того-то и от того-то. Они понимают футбол. Даже когда меня критиковали, я с ними соглашался.

А есть люди, которые говорят, потому что для кого-то и для чего-то надо сказать плохо. Наверное, это нормально.

— После огульной и необоснованной критики прекращали общение с таким человеком?

— У меня такого нет, я просто понимаю, где говорят справедливо, а где непрофессионально.

— И кто высказывался непрофессионально?

— Не вижу смысла говорить об этом. Просто стараюсь абстрагироваться, если ко всему прислушиваться, можно с ума сойти. Но и ждать, что о тебе будут говорить только хорошее, тоже неправильно.

— Почему?

— Во-первых, ты не можешь делать хорошо абсолютно все. Во-вторых, ты не можешь быть хорошим для всех, потому что кому-то ты просто можешь не нравиться как человек, и тебя начинают гасить по полной программе. Вот и все.

— Допустим, Аршавин разбирает игру «Динамо», говорит, как бы он поступил в том или ином эпизоде. Вы можете прислушаться к такому мнению, внести коррективы?

— Конечно. Анализирую свой разбор с мнением других, смотрю, совпадают ли точки зрения или нет. Мне интересно самому послушать мнение со стороны.

— Тактический разбор с командой сколько должен занимать времени? Раньше же бывало и по три часа сидели, игроки засыпали.

— Такого сейчас нет. Теория занимает минут 20-25. Мы сами были футболистами, понимаем, что после 30 минут игроки начинают зевать, ерзать на стуле, информация уже не усваивается.

— Для вас работа в «Динамо» стала первой самостоятельной на таком уровне. Каким видите развитие вашей карьеры?

— В Испании должен встретиться с тренером одного из клубов Ла лиги. Хочу с ним пообщаться, узнать, как они готовятся, тренируются, коммуницируют, управляют командой.

— Это стажировка?

— Можно и так назвать. Правда, команда сейчас в отпуске, но этот тренер находится на месте. Знакомые помогли устроить встречу, мы с ним встретимся, пообщаемся, поиграем в падел.

Мне интересно общаться, учиться, обрастать базой тренерских знаний, с удовольствием изучаю разные схемы игры. Для себя понял: одно дело, чего хочешь ты как тренер, и другое — во что могут играть твои футболисты.

— Должен ли тренер принимать ситуацию как она есть, упрощать свои требования, футбол, подстраиваясь под уровень команды?

— Я все равно должен отталкиваться от модельных характеристик игроков, подобрать для них подходящий футбол. Под базой знаний как раз и подразумеваю, что если команда и модельные характеристики футболистов позволяют прессинговать, то ты можешь высоко прессинговать с ними. Если же понимаешь, что у тебя нет игроков для высокого прессинга, то, соответственно, ты должен для них подбирать чуть другой футбол. Поэтому предложение играть в футбол, в который они не смогут, будет утопией.

«Еще не факт, что меня оставили бы, даже если бы выиграли Кубок России»

— А какой матч хотели бы переиграть?

— Вы не знаете, какой? (Улыбается).

— Что бы изменили в ответном матче с «Краснодаром»?

— Избежал бы желтой карточки (Муми) Нгамале в Москве, из-за которой он пропустил игру в Краснодаре.

— Вылет из Кубка сидит занозой?

— Наверное, нет. Стратегически мы сыграли правильно и дома, и на выезде. Могли победить? Конечно, могли. Засчитай судья гол (Константина) Тюкавина в первой игре, все могло сложиться иначе. Конечно, хотелось бы переиграть этот матч, но смысла ворошить прошлое нет, надо двигаться дальше, проанализировать себя как тренера. Чем я сейчас и занимаюсь, пересматриваю почти каждый матч, делаю анализ.

— Согласитесь, два нетипичных матча по 0:0 от команд, нацеленных на атаку.

— Вы как раз спрашивали, почему «Динамо» не улучшилось в обороне. Вот эти игры показали, что мы гораздо улучшились в этом компоненте в командных действиях, правильно сыграли против ключевой фигуры «Краснодара» — (Джона) Кордобы, у которого за два матча практически ни одного момента не было.

— От «Динамо» требовали выиграть Кубок России. Повышенная ответственность сказалась на команде?

— Мы все очень хотели выиграть трофей. И ребята были настроены на победу, которую так все ждали. А потери очков в матчах с «Оренбургом», «Пари НН», «Рубином» связаны с тем, что все мысли были о Кубке. Так что в чемпионате мы могли выступить лучше.

— Выиграй вы трофей, мы бы говорили с вами как с главным тренером «Динамо»?

— Сейчас понимаю, что еще не факт, что меня оставили бы, даже если бы выиграли Кубок России. Возможно, шансов было бы больше, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, нет.

— Кубковая история совершенно потрясающая. «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче и вышло в следующий раунд, но трофей выиграл «Спартак», который обыграл «Краснодар», который в свою очередь в серии пенальти победил «Динамо». Вас подобный формат удивляет?

— Формат интересный, ты проходишь команду, а она никуда не вылетает и выигрывает турнир. Но таковы правила, с ними ничего не сделать.

— Все привыкли к традиционной олимпийской схеме на выбывание, более справедливой.

— Да, такой формат более понятен. Но времена меняются, меняются и правила.

— Финальный матч смотрели?

— Да, хорошая игра с обеих сторон. Симпатий никаких не было, смотрел отстраненно.

«Выбор сделан, остается только пожелать Шварцу удачи»

— С новым главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем у вас разговор был?

— Нет.

— А если он захочет узнать что-то?

— Думаю, с его стороны это исключено.

— Считаете плохим тоном новому тренеру пообщаться со своим предшественником?

— Мне кажется, на таком уровне никто не будет этого делать.

— Вы как оцените выбор «Динамо» в пользу немца?

— Есть решение руководства, оно имеет право на жизнь. Шварц уже работал в «Динамо», показывал неплохую игру, выигрывал медали, доходил до кубкового финала. В любом случае, все покажут результаты, правильным приглашение было или нет.

— Основная претензия к Шварцу — не очень хорошее расставание с клубом в 2022 году.

— С моей стороны будет несолидно отвечать на этот вопрос. Выбор сделан, остается только пожелать новому тренеру удачи.

«За время работы в «Динамо» ни разу не заметил, чтобы кто-то нарушил режим»

— Чем «кормили» Николаса Маричаля, который до этого сезона не забивал ни разу, а тут выдал шесть мячей, четыре из которых — при вас?

— Он хорошо играет при стандартных положениях, а у нас был хороший тренер, который занимается ими. Нико постоянно играл, шел в нужные точки, другие ребята помогали ему, блокируя соперников, делая хорошие передачи. Все это приводило к тому, что Маричаль прилично назабивал.

— Кто-то еще удивил из футболистов?

— Самое главное, что никто не разочаровал меня как тренера. Это касается как игровых, так и человеческих качеств. Приходилось много работать с ребятами в ментальном плане, потому что тем, кто не попадал в состав, было тяжело. Но через общение, через понимание того, что каждый игрок является боевой единицей в большом коллективе и завтра все может поменяться, смогли сохранить позитивный настрой в команде.

Я понимал, что каждое решение должен аргументировать ребятам, объяснять, почему не играет, например, Ваня Сергеев. Он большой профессионал, искренне переживал за команду, нужно было видеть, как он работал, как выходил на поле, когда получал игровое время. Считаю, что Ваня — футболист с большой буквы.

— Вы тренер-диктатор или тренер-либерал?

— Сложно оценивать себя, наверное, футболисты лучше скажут, какой я. Для меня самое важное — это тренировочный процесс и игра, здесь должна быть максимальная самоотдача. Уже в быту и на базе могу с ребятами пообщаться, пошутить, встать с ними на один уровень, но при соблюдении субординации. Они всегда могут поговорить со мной, задать любые вопросы.

— Страх в игроков не вселяли?

— Нет-нет. Они прекрасно понимали, что ошибки, совершенные на футбольном поле, это наши общие ошибки.

— Выпить пива с футболистами — нормальная история?

— Я пиво не пью (смеется). На сборе в Дубае у нас был командный ужин, кто-то выпил пива, кто-то — вина. Но все в пределах разумного, потому что все понимали, что на следующий день команду ждет тяжелая работа. Если же кто-то хочет стать самоубийцей, он все равно это сделает, где-то спрячется и выпьет. А осознанный человек прекрасно понимает меру и ответственность перед командой.

— Сколько можно спортсмену выпить пива без ущерба для организма?

— О вреде алкоголя прекрасно расскажет хороший доктор Михаил Сергеевич Бутовский, он читал несколько лекций ребятам.

— Бокал после матча — нормально?

— Нормально.

— А два?

— Ха-ха. Не знаю. Нынешнее поколение футболистов другое, мне кажется, нет у них такого, что после первой кружки пойдет вторая-третья-четвертая. Они не по алкогольной теме, а по спорту. За время работы в «Динамо» ни разу не заметил, чтобы кто-то вышел на тренировку несвежим, нарушил режим. Даже мыслей не было, что кто-то может себе позволить подобное.

«Ребята из штаба говорили мне: позвони Газзаеву»

— С Валерием Газзаевым в ЦСКА вы побеждали в Кубке УЕФА, были капитаном. Теперь он помогал вам в «Динамо». Как это выглядело?

— Постоянно были с Валерием Георгиевичем на связи. Мы много общались, обсуждали и обсуждаем до сих пор. Его советы для меня очень ценные, он всегда мог что-то посоветовать перед игрой, после каждого матча созванивались, встречались, обсуждали. Своим опытным и мудрым взглядом Валерий Георгиевич очень помогает мне. Когда надо было, хвалил, мог и отчитать за какие-то моменты.

— За что он вас отчитывал, можете рассказать пример?

— Мог высказать свое мнение по позициям на поле или по моим решениям, которые ему не понравились. Здесь он говорил открыто, спрашивал, зачем я сделал так или так, и мы дискутировали на эту тему.

Из примеров могу рассказать о решении перейти на тройку центральных защитников в игре с «Сочи». Планировал, что по такой схеме можем сыграть и в ответном матче с «Краснодаром». Как раз ребята из штаба говорили мне: позвони Газзаеву, он всю жизнь в тройку играл. И вот мы обсуждали с Валерием Георгиевичем эту схему, он посмотрел и сказал, что команда пока не готова так играть, и перед таким важным кубковым матчем лучше не рисковать.

— Газзаев — главный учитель?

— Конечно. Человек столько выиграл в клубной карьере, стал первым в России, кто победил в еврокубке. Поэтому кто, если не Валерий Георгиевич? Естественно, у меня есть свои идеи, скопировать Газзаева невозможно, да и неправильно это делать, но какие-то моменты из футбольной карьеры в памяти остались, да и общаемся постоянно.

— Кто лучший тренер в российской истории, вопрос для вас не стоит?

— Абсолютно! Было бы смешно, если назвал бы кого-то, кроме Газзаева.

«Тюкавин созрел для европейского чемпионата. Костя сможет заиграть в топ-клубе»

— Тюкавин созрел для отъезда в Европу?

— Мы общались с ним на эту тему. Костя хочет что-то выиграть с «Динамо», с клубом, в котором вырос, в котором состоялся как футболист. Он горит этим желанием. Считаю, и по своим качествам, и как форвард, уже сформировавшийся мастер, он созрел для европейского чемпионата. Это факт.

Не знаю, какое внутреннее состояние у Кости, как он ощущает ситуацию, только он должен принять решение. Я ему приводил свой пример, когда уходил из «Динамо» в ЦСКА, потому что на тот момент я видел ситуацию, которая была в клубе, понимал, что с «Динамо» я ничего не выиграю.

— Куда ехать: в топовый клуб, не имея гарантий на попадание в состав, или начинать с середняка и карабкаться вверх?

— Думаю, со своими качествами Костя сможет заиграть в топ-клубе. Окружение, которое его будет обслуживать, поможет ему очень хорошо смотреться в сильной команде.

— Какой чемпионат больше подходит?

— У него такой типаж, что он может заиграть и в Англии, и в Испании, и в Италии. Тюкавин – сформировавшийся форвард, ему нужно развиваться дальше, потенциал для роста есть. Но все решения о будущем Костя должен принимать сам, а он парень неглупый, уверен, сделает правильный выбор.

— Можете представить Тюкавина на острие атаки «Баварии» или «Барселоны»?

— Абсолютно.

«Мы все надеемся, что все будет хорошо, что Жека Алдонин поправится»

— Весь футбольный мир переживает за Евгения Алдонина.

— Женя борется. Мы все надеемся, что все будет хорошо, что Жека поправится.

— Как часто общаетесь с ним?

— Сказал ему: «Жека, не буду лишний раз тебя беспокоить, но ты в любое время дня и ночи можешь мне звонить, писать, я всегда на связи». Стараюсь Женю не отвлекать звонками, больше пишу ему сообщения.

— Футбольными делами интересуется?

— Да, за футболом следит. И за «Динамо», когда я работал, тоже переживал, радовался, когда мы побеждали, поздравлял меня. Хочу еще раз пожелать Жене здоровья, мы все ждем его выздоровления.