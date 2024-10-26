«Тюмень» крупно обыграла «Енисей» в матче Первой лиги, «Арсенал» продлил серию ничьих до шести игр

«Тюмень» одержала победу над красноярским «Енисеем» в матче 16‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги.

Встреча в Тюмени завершилась со счетом 4:1. В составе победителей Максим Храмцов оформил дубль, также мячи забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев. У гостей отличился Денис Тихонов.

В параллельном матче тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» — 1:1. У хозяев гол в активе Максима Турищева, также у «Арсенала» Артем Попов срезал мяч в свои ворота.

Тульский клуб, продливший серию ничьих до шести игр, с 28 очками занимает второе место в таблице. «Енисей» (20) идет 10‑м, «Шинник» (15) — 16‑м. «Тюмень» (9) располагается на последней строчке.

Вратарь «Енисея» Егор Шамов вышел на матч в кепке-козырьке, отдав таким образом дань памяти вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 95 лет.

Прямые трансляции матчей МЕЛБЕТ‑Первой Лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Первая лига. 16-й тур

«Тюмень» (Тюмень) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (2:1)

Голы: Храмцов, 11 (ВИДЕО), 23 (ВИДЕО). Ткачук, 82 (ВИДЕО). Мокаев, 87 (ВИДЕО). — Тихонов, 38 (ВИДЕО).

«Арсенал» (Тула) — «Шинник» (Ярославль) — 1:1 (1:0)

Голы: Турищев, 32 (ВИДЕО). — Попов, 88 (ВИДЕО).

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