Акинфеев, Чалов и Файзуллаев — в символической сборной 13‑го тура РПЛ по версии подписчиков МАТЧ ПРЕМЬЕР

Стали известны имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 13‑го тура МИР Российской Премьер‑лиги (РПЛ) по версии зрителей телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Сергей Брызгалов («Факел»), Александр Мартынович («Рубин»);

Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Кирилл Щетинин («Ростов»), Николай Калинский («ПАРИ НН»), Бителло («Динамо»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Маттео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

После 13 туров лидирует «Краснодар» (28 очков), за ним следуют «Зенит» (26) и «Крылья Советов» (22).

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