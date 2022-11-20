Форвард сборной Бельгии Лукаку пропустит два первых матча команды на ЧМ-2022 в Катаре — СМИ

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку не поможет сборной Бельгии в первых двух матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает RMC Sport со ссылкой на Франс Пресс.

По информации агентства, Лукаку пропустил воскресную тренировку и продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия. Утверждается, что 29‑летний нападающий не сыграет с командами Канады (23 ноября) и Марокко (27 ноября).

В сборной Бельгии ожидают, что футболист успеет вернуться к игре с хорватами, запланированной на 1 декабря.

Лукаку в текущем сезоне провел за «Интер» пять матчей, забил два мяча.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Источник: RMC Sport