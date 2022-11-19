Месси отсутствовал в общей группе сборной Аргентины из-за большой нагрузки на икроножные мыщцы — СМИ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси за день до старта чемпионата мира в Катаре не тренировался в общей группе национальной команды, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинец занимался индивидуально из‑за большой нагрузки на икроножные мышцы.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, Аргентина первый матч на турнире проведет 22‑го числа с Саудовской Аравией.

Также в группе С Аргентина сыграет с Мексикой и Польшей.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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Источник: Marca