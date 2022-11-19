Криштиану Роналду провел тренировку в общей группе сборной Португалии перед стартом ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в субботу 19 ноября провел тренировку в общей группе команды перед стартом чемпионата мира‑2022 в Катаре, сообщает издание Globo Esporte.

Ранее футболист пропустил товарищеский матч со сборной Нигерии (4:0) из‑за недомогания.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».