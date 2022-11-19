ФИФА совместно с учреждениями ООН проведет социальные кампании на каждой стадии ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) в сотрудничестве с учреждениями Организации объединенных наций (ООН) организует социальные кампании на каждой стадии чемпионата мира‑2022 в Катаре.

Мероприятия будут проводиться совместно с учреждениями‑партнерами ФИФА из ООН, включая ЮНЕСКО, Всемирную продовольственную программу и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Целью кампаний является донесение информации о здоровье, единстве и принципе недискриминации до зрителей во всем мире.

— По мере приближения старта чемпионата мира внимание всего мира все больше приковано к самому большому празднику самого популярного вида спорта. Естественно, это внимание будет сосредоточено на футболе, однако ФИФА также признает, что наш вид спорта должен использовать уникальную платформу, которую предоставляют наши соревнования, чтобы оказывать положительное влияние на общество, — говорится в релизе ФИФА.

Команды‑участники получат возможность обмена сообщениями через нарукавные повязки капитанов команд во время матчей, а вспомогательный контент будет отображаться на светодиодных экранах вокруг поля, на гигантских экранах и на флагах на стадионах, а также на цифровых платформах ФИФА и через средства массовой информации. На каждой стадии турнира, начиная с 1‑го тура группового раунда, будет предусмотрена отдельная кампания.

Чемпионат мира‑2022 в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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