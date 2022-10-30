«О решении завершить карьеру первой узнала жена — когда доехал из аэропорта домой». Четыре истории из автобиографии Рыжикова

16 ноября в Казани состоится презентация автобиографии экс-голкипера «Рубина» и сборной России Сергея Рыжикова «Вратарь из народа». Книга вышла в печать в середине октября в издательстве «Эксмо».

16 ноября в Казани состоится презентация автобиографии экс-голкипера «Рубина» и сборной России Сергея Рыжикова «Вратарь из народа». Книга вышла в печать в середине октября в издательстве «Эксмо».

«Матч ТВ» первым публикует отрывки автобиографии, любезно предоставленные нам с разрешения автора.

О главных качествах Романцева и Карпина

— Мне запомнилась аура, которая возникла в «Сатурне» при нем (Романцеве — «Матч ТВ») — аура тренера-победителя. В голосе Олега Ивановича всегда чувствовались уверенность и спокойствие. Потом я то же самое почувствовал, когда по телефону разговаривал с Валерием Карпиным. От него тоже исходила непоколебимая уверенность.

Об афоризмах и неожиданных вопросах Бышовца

— Как тренер мне Анатолий Бышовец ничем особенным не запомнился, возможно, четкого мнения тогда не сформировалось. Но его подход к работе запомнился. На сборах мы до завтрака надевали форму и шли к морю, там ежедневно под руководством Владимира Лютого занимались растяжкой.

Анатолия Федоровича больше выделяла манера подачи себя. Своеобразный человек, с очень оригинальной манерой общения. О своем игроцком прошлом с восторгом не рассказывал, не было такого, чтоб на каких-то примерах подчеркивал, каким он великим был футболистом. Но говорил часто афоризмами, цитировал стихи, мог подытожить диалог: «собака лает — караван идет».

Иногда удивлял неожиданными выводами и фразами с загадочным смыслом. После поражения в раздевалке подошел к Александру Самедову с вопросом: «Саша, ты забить гол не смог или не захотел?» Думаю, именно в тот момент Самедов и поседел.

Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов /

О требованиях и строгости Капелло

— В сборной России при Фабио Капелло было правило — вставать из-за стола и уходить должны были все вместе. Тогда мне все требования Капелло казались правильными по умолчанию. Я смотрел на это глазами игрока — Фабио для меня был мэтром мирового футбола.

Сейчас я думаю, что такая строгость иногда мешала — и в итоге команда от этого устала. Наверное, столь строгую дисциплину стоило чем-то разбавлять, в чем-то отпускать вожжи. Но у него было только черное и белое, существовал только план «А». Это касалось всего: тренировок, быта, матчей. Никаких запасных вариантов не использовалось. Был план «А» — и даже если не пошло, продолжали его использовать.

Думаю, это помешало нашей сборной лучше раскрыться, выйти в плей-офф чемпионата мира (2014 года — «Матч ТВ»). Для этого требовалось в третьем туре победить Алжир, другой результат нас не устраивал. Наверное, стоило сыграть смелее, поменять схему, но мы продолжали гнуть всё ту же линию.

Мне показалось, для Фабио существует лишь два мнения: его и неправильное. Был эпизод на чемпионате мира, когда он увидел, что я много занимаюсь в тренажерном зале. Я же был третьим вратарем, поэтому ходил каждый день заниматься с весами. Капелло увидел и сразу сказал: «Сережа, не надо. Лучше или поменьше веса возьми, или иди с мячом занимайся». У меня, может, и появилось желание ответить, но по выражению лица Фабио я понял, что лучше промолчать и согласиться.

О завершении карьеры и предложениях работы

— О моем решении завершить игровую карьеру первой узнала жена — когда доехал из аэропорта домой. Я сразу же позвонил своему агенту Алексею Сафонову. Рассказал родителям и брату. Алексей Николаевич предложил взять паузу. Не объявлять сразу о завершении карьеры, а подождать: вдруг появятся предложения. Но предложений из премьер-лиги не появилось, а ФНЛ я даже не рассматривал. О том, что такое сейчас ФНЛ и c каким там придется столкнуться контрастом после премьер-лиги, мне рассказал Саша Рязанцев. Он давно играет за московское «Торпедо» и на вопрос об уровне этой лиги, условиях в ней, сказал мне однозначно: «Не вздумай».