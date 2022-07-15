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Футбол

«Зенит» в погоне за второй «звездочкой» и за «Спартаком». С чем команда Семака подходит к защите титула

11:30
«Зенит» в погоне за второй «звездочкой» и за «Спартаком». С чем команда Семака подходит к защите титула
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Перед матчем открытия чемпионата России «Химки» — «Зенит» петербургский корреспондент «Матч ТВ» поводит итоги насыщенному межсезонью.

Трансферы

Как это ни парадоксально, но в нынешней ситуации «Зенит» в межсезонье провел весьма масштабную трансферную кампанию. Взамен ушедших весной Дзюбы и Оздоева летом в порядке очередности в команду пришли Бакаев из «Спартака» (свободным агентом), затем Кассьерра и Родриго из «Сочи». На следующей неделе из Бразилии подъедут вратарь Иван и атакующий полузащитник Мантуан. Итого: пять игроков на вход и четверо из них — иностранцы. При этом, за исключением Юри Альберто, никто из легионеров «Зенит» не покинул.

Под вопросом какое-то время находился Вендел, однако, по словам Сергея Семака, полузащитник остается игроком «Зенита». По нашим данным, как минимум на этот сезон.

Фото: © Игорь Руссак / Матч ТВ

Таким образом, в сезон-2022/23 «Зенит» входит с 10 легионерами: 7 бразильцев, 2 колумбийца и хорват. До конца новый лимит (13 иностранцев в заявке) еще не выбран. Но поскольку на поле одновременно могут находиться только 8 из них, кто-то уже неизбежно будет начинать матчи на скамейке.

Добавим, что «Зенит» вернул из аренды в «Пари НН» своего воспитанника полузащитника Кирилла Кравцова. Более того, несмотря на обилие легионеров Семак дал понять, что хотел бы видеть в основе больше доморощенных игроков.

К слову, сам главный тренер буквально накануне старта сезона продлил контракт до 2025 года.

Конкуренция

Новички пришли практически во все линии, так что конкуренция за место в составе «Зенита» в сезоне-2022/23 будет еще выше. Самая острая, пожалуй, на правом фланге атакующей линии, где теперь есть Малком, Бакаев и Мостовой. Впрочем, Семак уже нашел вариант, как использовать Бакаева и Малкома вместе, а Мостовой вполне может бороться за место в основе с Сергеевым и Кассьеррой на острие атаки.

Фото: © ФК «Зенит»

Что касается обороны, то здесь конкурс на каждой позиции как минимум два человека на место. Чистых центральных защитников четверо — Чистяков, Алип, Родриго и Ловрен. Правых защитников трое — Караваев, Адамов, Сутормин. Левых двое — Дуглас Сантос и Круговой. Впрочем, все это довольно условно, поскольку в «Зените» немало универсалов, плюс команда периодически играет по схеме с тремя центральными защитниками. Ну, а в центре поля есть Вендел, Барриос, Клаудиньо, Кузяев, Ерохин, Кравцов…

Что касается вратарей, то здесь все по классике — три человека. Когда приедет Иван, он присоединится к Одоевскому и Кержакову, а Давид Бязров будет получать игровую практику во второй команде. С приходом Ивана получится, что во вратарской бригаде установится неплохой возрастной баланс: Одоевскому — 19 лет, Ивану — 25, Кержакову — 35. Причем, судя по межсезонью, в качестве первого номера сезон начнет Одоевский.

Матчи

В ходе предсезонки «Зенит» провел четыре матча. Три в Кубке PARI Премьер с «Сочи», «Пари НН», ЦСКА, а также товарищескую встречу с «Црвеной Звездой». Все матчи петербуржцы выиграли, правда, первые два — по пенальти.

Тут интереснее отметить даже не результат, а тот факт, что игра с «Црвеной Звездой» прошла в Сочи. Для «Зенита» она стала новым опытом проведения выставочного матча за пределами Петербурга. Поскольку на «Фиште» собралось более 30 000 зрителей, этот опыт можно считать вполне удачным.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

На бумаге «Зенит» вновь выглядит явным фаворитом чемпионата, что во многом доказала победа в Суперкубке над «Спартаком» (4:0). Тем более, что основные прошлогодние конкуренты — ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» — в межсезонье не стали сильнее.

В этом отчасти, кроется опасность для самого «Зенита». Главным его соперником в сезоне-2022/23, скорее всего, будет он сам. И эту борьбу тоже еще надо выиграть. Впрочем, у петербуржцев есть очень серьезная мотивация: победа в стартующуем чемпионате станет для петербургского клуба 10-й в истории и принесет ему вторую звездочку на эмблему. Мотивация — лучше не придумаешь. Не говоря уже о том, что «Зенит» может стать чемпионом в пятый раз подряд, что до сих пор удавалось сделать только «Спартаку». 

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