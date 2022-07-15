«Зенит» в погоне за второй «звездочкой» и за «Спартаком». С чем команда Семака подходит к защите титула

Перед матчем открытия чемпионата России «Химки» — «Зенит» петербургский корреспондент «Матч ТВ» поводит итоги насыщенному межсезонью.

Перед матчем открытия чемпионата России «Химки» — «Зенит» петербургский корреспондент «Матч ТВ» поводит итоги насыщенному межсезонью.

Трансферы

Как это ни парадоксально, но в нынешней ситуации «Зенит» в межсезонье провел весьма масштабную трансферную кампанию. Взамен ушедших весной Дзюбы и Оздоева летом в порядке очередности в команду пришли Бакаев из «Спартака» (свободным агентом), затем Кассьерра и Родриго из «Сочи». На следующей неделе из Бразилии подъедут вратарь Иван и атакующий полузащитник Мантуан. Итого: пять игроков на вход и четверо из них — иностранцы. При этом, за исключением Юри Альберто, никто из легионеров «Зенит» не покинул.

Под вопросом какое-то время находился Вендел, однако, по словам Сергея Семака, полузащитник остается игроком «Зенита». По нашим данным, как минимум на этот сезон.

Фото: © Игорь Руссак / Матч ТВ

Таким образом, в сезон-2022/23 «Зенит» входит с 10 легионерами: 7 бразильцев, 2 колумбийца и хорват. До конца новый лимит (13 иностранцев в заявке) еще не выбран. Но поскольку на поле одновременно могут находиться только 8 из них, кто-то уже неизбежно будет начинать матчи на скамейке.

Добавим, что «Зенит» вернул из аренды в «Пари НН» своего воспитанника полузащитника Кирилла Кравцова. Более того, несмотря на обилие легионеров Семак дал понять, что хотел бы видеть в основе больше доморощенных игроков.

К слову, сам главный тренер буквально накануне старта сезона продлил контракт до 2025 года.

Конкуренция

Новички пришли практически во все линии, так что конкуренция за место в составе «Зенита» в сезоне-2022/23 будет еще выше. Самая острая, пожалуй, на правом фланге атакующей линии, где теперь есть Малком, Бакаев и Мостовой. Впрочем, Семак уже нашел вариант, как использовать Бакаева и Малкома вместе, а Мостовой вполне может бороться за место в основе с Сергеевым и Кассьеррой на острие атаки.

Что касается обороны, то здесь конкурс на каждой позиции как минимум два человека на место. Чистых центральных защитников четверо — Чистяков, Алип, Родриго и Ловрен. Правых защитников трое — Караваев, Адамов, Сутормин. Левых двое — Дуглас Сантос и Круговой. Впрочем, все это довольно условно, поскольку в «Зените» немало универсалов, плюс команда периодически играет по схеме с тремя центральными защитниками. Ну, а в центре поля есть Вендел, Барриос, Клаудиньо, Кузяев, Ерохин, Кравцов…

Что касается вратарей, то здесь все по классике — три человека. Когда приедет Иван, он присоединится к Одоевскому и Кержакову, а Давид Бязров будет получать игровую практику во второй команде. С приходом Ивана получится, что во вратарской бригаде установится неплохой возрастной баланс: Одоевскому — 19 лет, Ивану — 25, Кержакову — 35. Причем, судя по межсезонью, в качестве первого номера сезон начнет Одоевский.

Матчи

В ходе предсезонки «Зенит» провел четыре матча. Три в Кубке PARI Премьер с «Сочи», «Пари НН», ЦСКА, а также товарищескую встречу с «Црвеной Звездой». Все матчи петербуржцы выиграли, правда, первые два — по пенальти.

Тут интереснее отметить даже не результат, а тот факт, что игра с «Црвеной Звездой» прошла в Сочи. Для «Зенита» она стала новым опытом проведения выставочного матча за пределами Петербурга. Поскольку на «Фиште» собралось более 30 000 зрителей, этот опыт можно считать вполне удачным.

На бумаге «Зенит» вновь выглядит явным фаворитом чемпионата, что во многом доказала победа в Суперкубке над «Спартаком» (4:0). Тем более, что основные прошлогодние конкуренты — ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» — в межсезонье не стали сильнее.

В этом отчасти, кроется опасность для самого «Зенита». Главным его соперником в сезоне-2022/23, скорее всего, будет он сам. И эту борьбу тоже еще надо выиграть. Впрочем, у петербуржцев есть очень серьезная мотивация: победа в стартующуем чемпионате станет для петербургского клуба 10-й в истории и принесет ему вторую звездочку на эмблему. Мотивация — лучше не придумаешь. Не говоря уже о том, что «Зенит» может стать чемпионом в пятый раз подряд, что до сих пор удавалось сделать только «Спартаку».

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