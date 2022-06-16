Галактионов сменил Кержакова в Нижнем. Зачем клубу новый тренер и что не устраивало в прошедшем сезоне?

Команда избежала стыков, но вопросы остались.

Команда избежала стыков, но вопросы остались.

Михаил Галактионов назначен на пост главного тренера «ПАРИ НН» ;

назначен на пост главного тренера ; Тренер молодежной сборной России сменил на этом посту Александра Кержакова ;

; Под руководством Кержакова нижегородская команда в своем дебютном сезоне в премьер-лиге финишировала на 11-м месте, набрав в 30 играх 33 очка;

Контракт Галактионова с клубом рассчитан на два года;

С 2017 по 2018 год российский специалист возглавлял «Ахмат».

Почему не стали продлевать контракт с Кержаковым

«Нижний Новгород», напомним, еще до заключительного тура избежал как минимум вероятности прямого вылета. А в последнем матче сезона обыграл «Зенит» и благополучно отказался и от стыков. Получается, тренерский штаб Кержакова выполнил поставленные на дебютный сезон задачи, сохранив место в премьер-лиге. Так почему же все-таки было решено произвести перестановки?

По информации «Матч ТВ», в клубе хотят то, что называется новыми вызовами. Там признают, что итоговое место и количество очков — близкий к максимуму показатель, по сути «потолок» возможностей и поступательного движения вперед в перспективе, если все оставлять, как есть, вряд ли стоит ждать. Что же скрывается за этими самыми вызовами? В Нижнем хотят видеть более зрелищную игру в исполнении команды, особенно на своем поле (15 забитых в родных стенах мячей — явно не предел мечтаний). Пример «Крыльев Советов» перед глазами, далеко ходить не надо.

Что хотят от нового тренера

Помимо уже упомянутого акцента на более атакующий футбол, в «ПАРИ НН» ждут принципиальных изменений в развитии молодежного направления. Это подразумевает как рост игроков внутри команды, так и повышение их трансферной стоимости, и привлечение новых талантов. В целом стратегия клуба заточена теперь скорее на воспитание футболистов для главной команды региона, чем на достижение сиюминутных результатов, выражающихся в конкретной строчке в турнирной таблице.

Важность такого понятия, как результат, понятно, никто не отменял. Место ниже одиннадцатого в новом сезоне (то есть отрицательная динамика) будет оцениваться как неудача. Руководство клуба хочет, чтобы «ПАРИ НН» надолго закрепился в высшем дивизионе, а решение турнирных задач не затягивалось до последних туров.

Для чего позвали именно Галактионова

Михаил Галактионов по идее лучше остальных отвечает новым запросам времени, на которые ориентируются в Нижнем. Судите сами. Долго и успешно работал с российской молодежкой (вывел в финальную часть Евро U-21). Еще раньше выигрывал мемориал Гранаткина с юношами (U-19) и выводил семнадцатилетний состав в 1/8 финала ЧМ-2015. Важный момент — Галактионов имеет опыт работы в премьер-лиге: в 2017-18 годах трудился в «Ахмате», которого вряд ли можно назвать аутсайдером нашего футбола.

В идеале, если брать глобально, новый тренерский штаб «ПАРИ НН» будет готовить футболистов, которые, затем смогут пригодиться не только в клубе, но и подойдут молодежной и главной сборной России. Тем более РФС согласовал Галактионову возможность совмещать работу в сборной (контракт рассчитан до конца 2022 года) и клубе.

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Академия нижегородцев в этом году стала победителем юношеского первенства России (U-18), в нынешнем сезоне ЮФЛ лидирует их же команда 2007 года рождения. У молодежи уже хорошие стартовые позиции, теперь важно сохранить динамику и объединить работу всей футбольной вертикали в регионе. По информации «Матч ТВ», в дзержинский «Химик» из второй лиги регулярно будут отправляться в аренду лучшие игроки молодежного состава «ПАРИ НН». Галактионов объединит вертикаль «академия — ЮФЛ — молодежка — вторая лига — команда РПЛ», и эта задача для него кажется вполне решаемой.

Немаловажный момент — репутация нового тренера. Здесь уже речь даже не только об опыте работы с молодежью и хорошем знании трансферного рынка молодых игроков, но и о человеческих качествах. Практически все игравшие у Галактионова отзываются о нем в хорошем ключе, говорят, что это строгий специалист, который делает ставку на дисциплину, как в игре, так и в тренировочном процессе, но при этом его требования не отталкивают, а вызывают уважение.

То, что в Нижнем смещают акцент, уходя от краткосрочных задач и очков-голов-секунд в сторону узнаваемого (атакующего) стиля и воспитания молодых талантов — это как минимум интересно и на бумаге выглядит красиво. Осталось узнать, как это будет выглядеть в наших непростых реалиях.

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