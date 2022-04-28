«Рома» Моуринью против «Лестера», «Фейенорд» принимает «Марсель». Онлайн полуфинала Лиги конференций

Прямые трансляции.
«Лестер» — «Рома»
- «Лестер» победил в плей-офф «Рандерс», «Ренн» и «ПСВ». «Рома» обыграла «Витесс» и «Буде-Глимт»
Прямая трансляцияЛига конференций. 1/2 финала. Лестер - Рома. 1-й матч
Лучшие моменты
Будут здесь
Лига конференций. Полуфинал
«Лестер Сити» (Лестер) — «Рома» (Рим) — начало в 22:00 по мск
«Фейеноорд» — «Марсель»
- «Фейеноорд» прошел «Партизан» и «Славию», «Марсель» был сильнее «Карабаха», «Базеля» и ПАОКа
Прямая трансляцияЛига конференций. 1/2 финала. Фейеноорд - Марсель. 1-й матч
Лучшие моменты
Будут здесь
Лига конференций. Полуфинал
«Фейеноорд» (Роттердам) — «Марсель» (Марсель) — начало в 22:00 по мск