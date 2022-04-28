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21:45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. "Лестер" (Англия) - "Рома" (Италия). Прямая трансляция.
Футбол

«Рома» Моуринью против «Лестера», «Фейенорд» принимает «Марсель». Онлайн полуфинала Лиги конференций

21:31
«Рома» Моуринью против «Лестера», «Фейенорд» принимает «Марсель». Онлайн полуфинала Лиги конференций
Фото: © Marco Luzzani / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Прямые трансляции.

«Лестер» — «Рома»

  • «Лестер» победил в плей-офф «Рандерс», «Ренн» и «ПСВ». «Рома» обыграла «Витесс» и «Буде-Глимт»

Прямая трансляция

Лига конференций. 1/2 финала. Лестер - Рома. 1-й матч

Лучшие моменты

Будут здесь

Лига конференций. Полуфинал

«Лестер Сити» (Лестер) — «Рома» (Рим) — начало в 22:00 по мск

«Фейеноорд» — «Марсель»

  • «Фейеноорд» прошел «Партизан» и «Славию», «Марсель» был сильнее «Карабаха», «Базеля» и ПАОКа

Прямая трансляция

Лига конференций. 1/2 финала. Фейеноорд - Марсель. 1-й матч

Лучшие моменты

Будут здесь

Лига конференций. Полуфинал

«Фейеноорд» (Роттердам) — «Марсель» (Марсель) — начало в 22:00 по мск  

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