«Таков уж рок иных великих клубов, немногих зрячих там ведут слепцы». Экс-генсек РФС о футбольной экономике момента

Анатолий Воробьев — в прошлом первый вице-президент и генеральный директор «Динамо», один из высших руководителей РФС в годы Николая Толстых. Работал топ-менеджером в Минатоме, автор первой программы развития футбола в РФ, множества научных публикаций и статей, профессор МГУ.

Анатолий Воробьев — в прошлом первый вице-президент и генеральный директор «Динамо», один из высших руководителей РФС в годы Николая Толстых. Работал топ-менеджером в Минатоме, автор первой программы развития футбола в РФ, множества научных публикаций и статей, профессор МГУ.

— Беру пример с Эдуарда Малофеева — подготовил эпиграф для нашего разговора, — начал собеседник. — Помните из «Онегина»: «Бранил Гомера, Феокрита; зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет». Заменим «государство» на «российский футбол» и попробуем представить, как выживать в условиях санкций без международного золота, имея простой продукт — чемпионат и Кубок России.

— Клубы РПЛ собираются фиксировать курс рубля по отношению к иностранной валюте. Это снизит нагрузку на кошельки владельцев, но выглядит по-колхозному, честно говоря. Действенная мера?

— Был такой прогноз: в период пандемии российские клубы потеряют 12-15% финансирования. Теперь добавились новые обстоятельства. При этом посещаемость у нас не самый главный источник дохода, в лучшем случае 6-7% клубного бюджета, в то время как спонсоры покрывают более 60%. Доллар падает, исчезают дешевые кредиты, закрылся фондовый рынок, и никто не знает, что будет, когда он откроется. Наступило время непопулярных экономических решений. Если в период паники отпустить ситуацию, можем вообще потерять футбол.

— Если люди согласятся на замороженные доллары, значит, до этого им переплачивали?

— Безусловно. На любом рынке труда есть недооцененные и переоцененные профессии. В рамках пандемии выяснилось: недооцененные — врачи, медсестры, санитары, медперсонал. Переоцененные — футболисты, тем более наши, далекие от Салаха и Мбаппе. Такие коллизии и показывают, кто чего стоит. Наш футбол не производил качественный продукт, интересный телевидению настолько, насколько он интересен в других странах. Даже если не брать абсолютные показатели, бюджет среднего клуба РПЛ зависит от телеправ на 13%, европейского — на 37.

За весь XXI век действительно классных футболистов, игравших в России, таких как Видич, Халк, Вагнер Лав, едва ли наберется на две команды. Но футбольные зарплаты по сравнению с уровнем жизни в стране улетели в космос. Теперь же оказалось: уехало из «Краснодара» девять легионеров, и ничего, жива команда. Значит, футбол был переоценен, впору жалеть о многолетних лишних тратах. В жирные углеводородные времена мы могли платить много. Однако и отдачу по качеству получали рублевую, а не валютную.

Есть теория предельной полезности, сформулированная давным-давно одним прусским экономистом. В грубом изложении, если у вас пять емкостей воды, вы можете полить цветы, напоить собаку, принять душ и так далее. А когда одна емкость, будете только пить, экономя на остальном. Сейчас актуальна вторая ситуация. Уже не накупишь игроков впрок, не станешь платить миллионы агентам, что было у нас в большой моде. Жили слишком сыто. Придется поголодать.

— У клубов начинают возникать трудности с лицензированной статистикой и аналитикой, с софтом, отслеживающим показатели игроков. Да и с экипировкой тоже, поскольку ряд крупных игроков ушел с российского рынка. Импортозамещение — выход?

— Ничего страшного в этом не вижу. Мы все равно не использовали до конца то, что закупали. Взять голландскую компанию Hypercube. Отдали 170 тысяч евро, кроме дискуссии ничего за эти деньги не получили. Тот же Hypercube участвовал в реформировании датского футбола, и вот там результат был, хотя в Дании только «Копенгаген» имеет приличный бюджет, остальные тратят вполне адекватные деньги. Но при этом развиваются и имеют положительное сальдо, зарабатывая на трансферах. Результат — датский футбол на подъеме, последний чемпионат Европы это доказал.

Экипировка будет отечественная, что с того? Научимся шить хорошую, есть же российские сыровары, которые пытаются делать хороший сыр? Технологии - дело наживное. В свое время город Кимры считался обувной столицей, снабжал армию. Пусть там освоят пошивку бутс: найдутся мастера, создадутся рабочие места, оживут ивановские текстильщики и фабрика «Красный треугольник». Нужно обладать дивергентным, а не конвергентным мышлением: тебя - в дверь, а ты - в окно. Главное, чтобы наши играли хорошо, а в чем, не так важно. У «Рубина» и с импортной формы буквы с номерами отклеивались.

— Меняется не только структура клубных бюджетов — падает их объем. Замороженные счета Сергея Галицкого и затянутые в «Краснодаре» пояса обсуждаются уже несколько дней. Приведет это к коллапсу, или станем делать бойцовские команды за малые деньги, как поляки с чехами?

— Сейчас действительно ключевой момент в плане смены стратегического вектора. Российский футбол один из самых закредитованных в мире, более 50% бюджетов — займы, хотя в Турции с этим еще хуже. У клубов вроде «Уфы» или «Химок» региональные дотации доходят до 100%, однако отчетливо ясно, что в ближайшее время госденьги придется направлять на другие цели. Корпорации и частники тоже не смогут вкладываться в футбол в прежних объемах.

Жизнь подталкивает к тому, чтобы сменить источники финансирования. В частности, перейти на социальные облигации. Идея более чем жизнеспособна и заключается в финансировании определенной программы развития не напрямую государством, а по заказу государства. При этом инвесторы смогут рассчитывать на выплаты только при условии достижения заранее согласованных результатов.

Анатолий Воробьев / Фото: © Василий Пономарев / Sportbox.ru

— В чем суть облигаций?

— Они меняют схему и эффективность государственных трат. Сама модель во многих странах уже воплощена в жизнь, но нацелена на борьбу с безработицей и бедностью, преступностью, помощь бездомным и детям, здравоохранение и образование. Почему не попробовать в спорте?

Конкретный пример. Великобритания рассматривала возможность выпуска облигаций стоимостью по 10 фунтов за штуку с выплатой по ним всякий раз, когда уровень преступности падал бы, условно, на 30%. Собранные за облигации деньги участвовали бы в решении проблемы, а доход по ним рассчитывался бы, исходя из экономии государственных средств. Срок погашения — от 3 до 10 лет.

— Предлагаете таким образом финансировать футбол?

— Почему нет? Просто взять и отдать госденьги на зарплаты и трансферы — попрощаться с ними. Инвестировать в развитие отрасли — ничего не потерять, но при этом многое приобрести.

Уместно вспомнить программу UEFA Grow, анализирующую выгоду от футбольных затрат. 8,6 миллиона игроков-любителей из 25 европейских стран ежегодно приносят Евросоюзу 39,4 миллиарда евро. Это и экономика (оплата секций, путешествий, еды и напитков, оборудования и экипировки, инвестиции в инфраструктуру), и общество (положительное воздействие спорта на успехи в образовании, развитие волонтерства, снижение преступности), и здоровье (экономия на здравоохранении благодаря снижению риска заболеваемости диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшение психического здоровья). Эти цифры приведены в статье доцента Финансового университета Ильи Солнцева.

Массовый футбол, понимаю, тема скучная. Но без него мы не станем в спорте даже близко Норвегией, Данией или Швецией. Надо выпускать футбольные облигации по примеру зеленых экологических, уже реализованных в Москве, и при достижении определенных результатов погашать с процентами. Хочет какая-то корпорация поднимать российский футбол с колен — ради бога, пусть выкупает облигации. Это будут не пустые траты на забавы чиновников, а эффективные вложения в будущее страны. Еще и возвратные.

— Думаете, вас послушают?

— Мы можем дать хороший совет, но не можем, к сожалению, вложить в других людей разум, чтобы они воспользовались этим советом. Переиначивая Шекспира, таков уж рок иных великих клубов, немногих зрячих там ведут слепцы.

Кризис — время возможностей, не зря китайская мудрость гласит: «Когда бушует ветер перемен, одни строят укрытия, другие — мельницы». В период пандемии свои возможности мы уже упустили. Но шанс еще есть. «Мать всех перемен — необходимость», — говорил старик Платон. Его дополнял Лев Толстой: «Все перемены сначала совершаются в мыслях». Для того чтобы что-то изменилось в нашем футболе, это должно произойти в головах его руководителей. А на этот счет есть некоторые сомнения.

— Резюмируя сказанное, подходящий ли сейчас момент, чтобы государство ушло, наконец, из футбола?

— Из профессионального? Конечно! Тем более что отдача от вложений туда намного ниже, чем от инвестиций в детский и массовый футбол. Эффект, который генерируют любительские команды Германии, в три раза превышает доходы всех 18 клубов бундеслиги! Но тут важную роль играет соотношение: в Западной Европе один любительский клуб приходится на 6,5 тысячи жителей, в Восточной — на 44 тысячи.

Как переформатируют детский футбол в Норвегии? Этим занимается человек, открывший Эдегора. Каждый год открывается 100 искусственных полей, из них 15 - крытых. Привлекаются инвестиции и деятельные люди, растет географический охват. Промежуточный итог: «Буде Глимт» в четвертьфинале еврокубка. Хотя главный итог, ясно, здоровье нации и вида спорта.

«Газпром» теперь не будет выплачивать УЕФА 150 миллионов евро по спонсорскому контракту. Договор с «Шальке» на 9 миллионов в год тоже утратил силу. В рублях по нынешнему курсу почти 20 миллиардов. Почему не купить на эти деньги социальных облигаций, направленных на развитие всей пирамиды футбола? При достижении целевых показателей вложения вернутся, и это прекрасный инструмент, чтобы перестать словесно мастурбировать на тему недоразвитости нашего футбола, а провести реальную реструктуризацию.

От затрат же на профессионалов государству надо либо совсем уходить, либо участвовать через рыночные механизмы вроде единого фонда поддержки. На совете по спорту об этом говорил президент, но его слова странным образом забыли или проигнорировали.

Мы, кстати, не коснулись еще одной темы: наши клубы теперь будут недополучать денег от еврокубков, а РФС — за телеправа на матчи сборной. Это еще больше сожмет финансовую удавку на футбольном горле. Тут и частным клубам стоило бы задуматься об открытом акционировании, чтобы привлечь к финансированию болельщиков. Правда, их платежеспособность тоже резко упадет. Боюсь, нам предстоит пережить очень нелегкий период.

— Кроме денег мы остались без выхода на международную арену. У владельцев клубов проседают амбиции, футболисты лишаются карьерных перспектив. Каково это — играть без мечты?

— Здесь должен проявиться профессионализм менеджеров. Нельзя нацеливать людей только на заработки. Во всех успешных футбольных федерациях огромную роль играют этические моменты и приверженность спортивным ценностям. Ведется серьезная воспитательная работа, благодаря которой развивается интеллект, патриотизм в лучшем смысле этого слова, тяга с самосовершенствованию без меркантильных целей.

Может, для кого-то наивные вещи говорю, но все это было и есть, просто перестало у нас культивироваться. Сиюминутные лозунги не помогут, тут нужна высокая трактовка фразы «Своих не бросаем». Если наплодим больших мастеров с маленькими мозгами, а примеры нынче на виду, конец их печален.

Да и не думаю, что наше отстранение затянется на десятилетия. Продлится, может, год или три, но если человеку сейчас 15-17 лет, от вправе лелеять мечту о европейских топ-клубах и приехать туда в кондициях, превосходящих уровень нынешних российских легионеров.

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