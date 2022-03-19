Слуцкий в «Рубине» еще никогда не проигрывал ЦСКА. Есть несколько веских причин считать, что серия прервется

В силах команды Алексея Березуцкого продолжить погоню за «Динамо».

В силах команды Алексея Березуцкого продолжить погоню за «Динамо».

В 22-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА примет «Рубин» . Смотрите в воскресенье на «Матч ТВ» и matchtv.ru с 13:55 по Москве .

примет . . ЦСКА на третьем месте (39 очков), «Рубин» — десятый (25). Армейцы всего в трех очках от «Динамо», которое занимает вторую строчку.

С момента назначения Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина» команды проведут уже пятый официальный матч. Ранее ЦСКА не выигрывал: одна ничья (1:1) и три поражения (1:2 и дважды 0:1).

главным тренером «Рубина» команды проведут уже пятый официальный матч. Ранее ЦСКА не выигрывал: одна ничья (1:1) и три поражения (1:2 и дважды 0:1). В феврале соперники провели контрольную встречу — 1:1. На гол Дивеева за пару минут до конца игры ответил Хакшабанович.

ЦСКА неудержим, а у «Рубина» полоса неудач

С учетом всех турниров армейцы побеждают в шести матчах подряд. В то же время казанцы в семи последних играх потерпели сразу четыре поражения.

Белая полоса ЦСКА : 1:0 с «Крыльями Советов», 2:0 с «Арсеналом», 2:0 со «Спартаком», 1:0 с «Нижним Новгородом», 2:1 с «Локомотивом» и 2:1 с «Сочи» (в Кубке).

: 1:0 с «Крыльями Советов», 2:0 с «Арсеналом», 2:0 со «Спартаком», 1:0 с «Нижним Новгородом», 2:1 с «Локомотивом» и 2:1 с «Сочи» (в Кубке). Черная полоса «Рубина» : 2:3 с «Динамо», 1:2 с «Нижним Новгородом», 0:2 с «Крыльями Советов», 2:3 с «Зенитом», 2:1 с «Ахматом», 1:2 с «Ростовом» и 2:1 с «Ротором» (в Кубке).

Во многом поэтому «Рубин» увяз в середине таблицы и сейчас замыкает десятку сильнейших, а ЦСКА всего в трех очках от «Динамо», которое на второй строчке. С «бело-голубыми» армейцам еще играть.

За «Рубин» не сыграет лучший новичок. Все новобранцы ЦСКА готовы к матчу

Из-за дисквалификации «Рубину» не поможет Лисакович, приобретенный зимой у «Локо». Это огромная потеря. Судите сами:

У Лисаковича 5 голов и 1 ассист в четырех встречах. По сумме действий белорус самый эффективный атакующий игрок российского футбола в текущем году.

Голами и результативными передачами нападающий причастен к 86% голов «Рубина» (6 из 7) после зимней паузы. Это тоже лучший результат. На втором месте Языджи — 71% (5 из 7).

До зимней паузы позиция форварда у «Рубина» была проблемной. Деспотович чаще лечился, чем играл, а Игнатьев так и не стал забивным. Если бы Лисакович не заработал удаление в игре с «Ростовом», то против ЦСКА мог продолжить свое удачное выступление: в то время как он хорош предложениями себя под пас в свободных зонах, соперник, серьезно обновившийся в трансферное окно, сейчас периодически дает такие возможности. Вероятно, теперь на острие сыграет Онугха. В текущем сезоне у него лишь 1 гол и 0 результативных передач.

У ЦСКА готовы к матчу все игроки, пополнившие команду зимой, включая Языджи, который пока в каждом матче либо забивал, либо ассистировал.

У Слуцкого и без потери Лисаковича тяжелейшая кадровая ситуация. Таких проблем перед ЦСКА раньше не было

«Рубин» не сможет рассчитывать еще на семерых игроков!

Трех футболистов казанская команда лишилась из-за приостановок контрактов: Уремович близок к переходу в АЕК, Дрейер на правах аренды уже перешел в датский «Мидтьюлланд», а Хакшабанович — в шведский «Юргорден».

близок к переходу в АЕК, на правах аренды уже перешел в датский «Мидтьюлланд», а — в шведский «Юргорден». Травмированы полузащитники Хван Ин Бом , Абильгор и Костюков .

, и . Александр Зуев не сыграет из-за перебора желтых карточек.

В целом, это очень серьезные потери. В текущем сезоне Дрейер является лучшим бомбардиром команды в РПЛ — 8 голов, Хакшабанович, Уремович и Хван лучшие в «Рубине» среди полевых игроков по сыгранным минутам — 1766, 1470 и 1447 соответственно, Абильгор первый среди всех полузащитников лиги по перехватам — 9 за матч.

Подобные трудности плохи сами по себе. Усугубляются тем, что они максимально ослабляют «Рубин» тогда, когда ЦСКА прекрасен относительно самого себя последних лет.

Неделю назад Березуцкий просчитался со схемой. Такого не повторится

Когда соперник серьезно обновился, всегда есть шанс поймать его на каких-то ошибках при построении игры. Но сейчас «Рубину» сделать такое будет трудно: вряд ли Алексей Березуцкий просчитается дважды подряд.

В дерби недельной давности с «Локо» Алексей Березуцкий неожиданно перешел на схему 4-2-3-1 вместо 5-4-1. Оборона армейцев потрескивала, в том числе позволила сопернику забить — впервые в чемпионате после зимней паузы. Свою ошибку наставник осознал уже по ходу дерби, вернувшись на рабочий вариант к исходу часа встречи за счет выхода защитника Фукса вместо хавбека Мухина. Именно при игре по модулю 5-4-1 ЦСКА дожал соперника, забив победный мяч.

Обстоятельства складываются так, что ЦСКА должен прерывать неудачную серию в матчах с «Рубином». Любой другой результат сейчас будет сенсацией.

22-й тур Тинькофф РПЛ. ЦСКА — «Рубин». В воскресенье на «Матч ТВ» и Matchtv.ru с 13:55 по Москве:

ЦСКА — Рубин. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 22

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