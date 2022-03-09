Новое по делу Промеса: его телефон прослушивали. В Нидерландах не исключают связи с мафией

Опубликована расшифровка разговоров Промеса с родственниками, в которых он признается в преступлении.

Опубликована расшифровка разговоров Промеса с родственниками, в которых он признается в преступлении.

Быстро восстановим цепочку событий.

18 ноября 2020-го прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу. Футболист обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. По версии прокуратуры, в июле 2020-го Промес (он играл тогда за «Аякс») напал на своего двоюродного брата с ножом после вечеринки.

13 декабря 2020-го Промеса арестовали, но спустя несколько дней выпустили на свободу. Квинси ни разу подробно не рассказывал о событиях той ночи (в отличие от адвоката потерпевшего), вот один из немногих комментариев игрока:

— Мне нечего скрывать. Главное — я свободен, это все, что нужно знать. Не хочу больше тратить свои силы на другие дела, кроме футбола. Это неприятная история для всех, но надо смотреть в будущее, на которое мы еще можем повлиять, а то, что случилось, уже случилось.

Прокуратура Нидерландов не ограничивала перемещений Промеса, поэтому его переход в «Спартак» и стал возможен. При этом Квинси обязан отвечать на вопросы властей по видеосвязи. В марте 2021-го суд арестовал виллу Промеса в Утрехте, чтобы гарантировать выплату компенсации потерпевшему, в случае если вина будет доказана.

Рассмотрение дела в суде запланировано на 31 марта. А накануне новые подробности опубликовала голландское медиа NOS.

Журналисты привели расшифровку телефонных разговоров Промеса со своей семьей в ночь происшествия. Эти материалы есть в уголовном деле, то есть будут использованы в суде стороной обвинения.

Отец: Привет

Промес: Привет

Отец: Привет, Привет.

Промес: Где ты?

Отец: Сейчас я еду домой.

Промес: Где именно?

Отец: Еду домой, уже почти дома.

Промес: Ладно, хорошо. Почему ты прыгаешь за двоюродным братом? Он же не носит фамилию Промес? Почему?

Промес: Ты спас его жизнь.

Отец: Какой, какой двоюродный брат?

Промес: Тем не менее.

Отец: …

Промес: Но ты прыгнул перед ним.

Отец: Я не хочу, чтобы ты попал в беду.

Через 10 минут Квинси созвонился с мамой. Она рассказала, что племянника увезли в больницу. Промес уточнил, куда именно было ранение, мама отвечает, что в ногу. «Значит, ему повезло».

И ещё одна цитата, из разговора с тетей:

— Он дерзкий, знал, что будет. Я не смог сдержаться. Извини, тётя, прости меня.

Вскоре Квинси еще раз набрал отцу: «Я верен своей тете: если кто-то попробует оскорбить ее, я убью его. В семье есть определенные люди, ради которых я готов убивать. Повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что иначе он ходил бы еще уродливее».

По словам адвоката двоюродного брата Иегуди Мошковича, сомнений в виновности Промеса не осталось: «Это признания Промеса без его ведома, что его прослушивают. Он рассказывает об этом своему отцу, матери и тете».

Ужасная новость для Промеса еще и в том, что его телефон в принципе прослушивали. Отчет предоставлен криминальной разведкой (TCI) — это подразделение полиции Нидерландов, которое занимается борьбой с мафией и тяжкими преступлениями.

Профессор уголовно-процессуального права Свен Бринклофф отмечает, что 95 процентов их дел связаны с убийствами, наркоторговлей, оружием: «Дело о поножовщине не вписывается в рутину того, чем занимается TCI. То есть Промес в какой-то мере относится к расследованию деяний организованной преступности. Как именно, и что у него за роль, мы пока не знаем».

Глава профсоюза полицейских Ян Струйс, 30 лет проработавший в уголовном розыске: «Включить прослушку просто так нельзя. Должны быть очень веские основания. Это проверяется прокуратурой».

Пока официальной информации о других уголовных делах нет. В «Спартаке» неоднократно отмечали, что в случае, если суд в Нидерландах признает Промеса виновным и вынесет приговор, связанный с реальным тюремным заключением, то сделка с «Аяксом» может быть расторгнут без дальнейших трансферных выплат (проходят каждые полгода).

Мележиков: «На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что в случае, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся. Сумма трансфера разбита на весь срок контракта, это была принципиальная позиция «Спартака».

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