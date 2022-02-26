Эриксен впервые сыграл после остановки сердца. И он в полном порядке!

Прошло всего восемь месяцев после кошмара на Евро.

Прошло всего восемь месяцев после кошмара на Евро.

С одной стороны, кажется, что это было давно и неправда, в какой-то иной футбольной реальности, хотя уже вполне себе коронавирусной и со всеми сопутствующими ограничениями. С другой — видео того, как падает на газон Кристиан Эриксен в матче против Финляндии, можно было даже не ставить на повтор. Забыть это в принципе невозможно, да и не стоит забывать.

За девять лет до этого так же рухнул оземь Фабрис Муамба, еще десятью годами ранее — Марк Вивье-Фоэ. После тех трагедий врачи клубов и сборных стали тщательнее проверять здоровье игроков и конкретно сердце. Кому-то аккуратно советовали закончить с футболом. Часть прислушивалась (Фабрис Муамба), другие продолжали играть со специальным препаратом размером примерно с половину мобильного телефона с тонкими проводами, подведенными к области вокруг сердца (Дейли Блинд). Универсального ответа здесь нет, каждый вправе принимать взрослое решение. Но, по крайней мере, последние семь лет ситуация в этом плане ясная и понятная. И тех самых «других» становится все больше.

Именно тогда, в 2015 году, группа специалистов из йельского университета, в течение четырех лет наблюдавшая за 440 спортсменами с препаратами, пришла к выводу, что у использующих кардиовертер-дефибриллятор нет осложнений. Проверки шли с интервалом в шесть месяцев. Около 10% занимавшихся спортом получили удар током от своего устройства, после того как оно зафиксировало нарушение сердечного ритма. Но не было зафиксировано ни одного случая отказа работы препарата, никто не получил травму и уже тем более не было летальных исходов.

Сейчас нюанс исключительно в том, что в одних странах играть с кардиовертером-дефибриллятором разрешают, а в других пока думают. Поэтому в декабре Эриксен был вынужден покинуть статусный «Интер» и перебраться в Англию. В куда более скромный «Брентфорд» на короткий — до конца сезона — контракт. Но это чуть ли не единственный путь успеть набрать форму, вернуться в сборную и поехать на чемпионат мира.

Можно только догадываться, как бы выступили датчане в плей-офф Евро с Эриксеном. Но точно можно сказать, что «Брентфорд» с таким новичком обязан успешно побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Кристиан успел принять участие в двух товарищеских встречах и сделал сразу две голевые передачи в одной из них.

По словам главного тренера команды Томаса Франка, полузащитнику понадобится три-четыре игры, чтобы прийти в нужные кондиции и завершить адаптационный процесс. Также он пообещал, что постарается выпустить Эриксена на поле в официальном матче уже 26 февраля — против «Ньюкасла», правда, во втором тайме. Условия располагали: домашняя игра, соперник ниже в турнирной таблице, в состав вернулся залечивший икроножную мышцу лучший бомбардир команды Иван Туни.

И Эриксен, и Туни, как и предполагалось, остались в запасе и должны были выступить в роли усиления после перерыва. В итоге так и получилось, но обстановка оказалась ни разу не тепличной. Уже на исходе 11-й минуты игры «Брентфорд» остался в меньшинстве. Джош Дасилва прошелся по голеностопу Мэтта Тарджетта и отправился отдыхать. Вдесятером хозяева поля с интервалом в те же 11 минут пропустили два мяча.

Возможно, такой сценарий даже ускорил дебют Эриксена. Датчанин вышел на замену на 52-й минуте под овации трибун. Спустя 259 дней после злополучного матча в Копенгагене, который, слава богу, не оборвал ни жизнь, ни карьеру талантливейшего плеймейкера. Символично, что Кристиан на поле появился вместо Матиаса Йенсена — своего соотечественника, заменившего Эриксена в той встрече с финнами.

Новичок моментально попробовал обострить, но его проникающий пас не нашел адресата. «Брентфорд» на какое-то время перехватил инициативу и выглядел бодрее гостей. Однако затем преимущество в классе и — главное — количестве игроков все же напомнило о себе. «Ньюкасл» довольно спокойно довел встречу до конца. Самый явный момент отличиться хозяева упустили уже в компенсированное время, когда Эриксен отдал передачу на Тоуни, тот отыскал Витали Янельта, однако удар пришелся прямо во вратаря.

В отдельных моментах Кристиан напоминал самого себя времен «Тоттенхэма». Более умного и настолько тонко понимающего футбол исполнителя у «Брентфорда» просто нет. Да, порой чувствовалось, что датчанин несколько сыроват, где-то ему не хватало взаимопонимания с партнерами. Но как бы то ни было, впереди две игры со стоящими на вылет командами: либо с «Норвичем», либо с «Бернли» Эриксена должны выпустить уже с первых минут. Восемь месяцев назад спасали его, теперь будет спасать он сам.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

«Брентфорд» (Брентфорд) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) — 0:2 (0:2)

Голы: Жоэлинтон, 33. Уиллок, 44.

Удаление: Да Силва, 11 («Брентфорд»).