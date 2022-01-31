Альберто должен стать номером один в нападении «Зенита». Дзюба и Сергеев рискуют одновременно оказаться на лавке

По манере игры новичок похож на Азмуна.

По манере игры новичок похож на Азмуна.

«Зенит» объявил о трансфере 20-летнего нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто . Transfermarkt оценивает сделку в 20 млн евро.

. Transfermarkt оценивает сделку в 20 млн евро. Ранее чемпион России приобрел у «Крыльев Советов» форварда Ивана Сергеева. Ориентировочно сумма перехода составила 2 млн евро.

Эти приобретения позволили «Зениту» отпустить Сердара Азмуна в «Байер» уже в зимнее трансферное окно.

Таким образом, прямо сейчас у команды Сергея Семака три центрфорврада: помимо Альберто и Сергеева еще Дзюба.

В количественном плане у «Зенита» с нападающими сейчас полный порядок. Когда осенью чемпион России выступал в Лиге чемпионов, то все матчи начинал исключительно с одним центрфорвардом.

Альберто — наконечник атак. Его трансфер — прямая замена Азмуну

Новичок специализируется непосредственно на голах. Поразить ворота — его главное умение.

В прошлом году Альберто забил 12 мячей в чемпионате Бразилии, а годом ранее 10.

Оба раза нападающий превзошел показатель так называемых ожидаемых голов — 11 и 8 соответственно.

Игрок прогрессирует: в 2021-м стал пятым бомбардиром лиги, тогда как в 2020-м был лишь двенадцатым. Интересно, что в прошлом году больше всех в чемпионате Бразилии забил экс-исполнитель «Зенита» Халк — 19 мячей.

У форварда есть несколько отличительных черт, из которых вытекает его результативность.

Альберто одинаково хорошо играет обеими ногами и умеет забивать головой. Поэтому ему не приходится тратить время на подстройку к мячу. Расклад по голам в двух последних сезонах чемпионата Бразилии: 8 — правой, 8 — левой, 5 — головой, 1 — грудью.

В голевых позициях его отличает интеллект — часто решение Юри продиктовано позицией вратаря. Если он выходит один на один, то обычно забивает либо обводящим ударом в угол, либо забросом мяча за шиворот — так он лишает вратаря даже теоретических шансов на спасение.

Новобранец «Зенита» силен поиском моментов напротив ворот, часто открывается в зоне между вратарем и защитниками. Находчивость весьма кстати, так как ростом он не выделяется — 183 см.

Если ему создавать моменты, то голы Альберто даст. В то же время других фишек у него нет. Если взять два последних чемпионата Бразилии, у него очень скромное качество единоборств (32%) и дриблинга (40%). По этой причине он остро нуждается в сильном окружении.

Но проблемы окружения в «Зените» у Альберто быть не должно — есть Малком и Клаудиньо, которых ему в силах дополнить реализацией. Весной у чемпиона России может быть бразильский треугольник впереди, если Семак продолжит использовать схему 3-4-3 и 4-3-3, как было осенью в Лиге чемпионов. Тогда у команды было много взаимодействий накоротке.

Исходя из всего обозначенного, трансфер Альберто — прямая замена Азмуну. Иранец тоже специализировался на завершении атак и игре на острие. Символично, что Азмун уехал в «Байер» только после подписания бразильца.

С заменой Азмуна на Альберто сама игра не должна претерпеть серьезных изменений. Как и предшественник, новичок умеет забивать после фланговых подач. При передачах из глубины оба умеют освобождаться от защитников в свободное пространство. Если Семак против кого-либо захочет играть на столба, то у него есть Дзюба.

Что теперь будет с Дзюбой и Сергеевым?

Есть два очень настораживающих фактора для россиян.

Если все пойдет по плану, Альберто станет номером один. За 20 млн евро нападающего на лавку не приобретают.

С учетом всех турниров «Зенит» в первой части сезона провел 25 матчей. Лишь 6 раз Семак использовал с первых минут одновременно двух форвардов — Дзюбу и Азмуна. Это 24% случаев — вариант с двумя нападающими уже исключение, а не правило.

Чтобы Дзюбе или Сергееву оказаться в старте, необходимо одно из двух: либо пробуксовка Альберто на старте, либо пересмотр Семаком тактики. При этом второго ожидать очень трудно: с двумя нападающими и Малкомом с Клаудиньо рядом у «Зенита» явный перекос в сторону атаки. Когда чемпион России в прошлом и позапрошлом сезонах играл в ЛЧ по схеме 4-4-2, то атакующие исполнители не делали разницу впереди, а оборона не была надежной и не страховала незатейливую на евроарене атакующую группу. Отказ от данного модуля позволил выйти в Лигу Европы.

О разрыве связки Дзюба — Азмун мы подробно писали осенью:

По состоянию на сегодняшний день Дзюба и Сергеев видятся джокерами, а Альберто основным. При условии, что все игроки «Зенита» будут в строю, а новичок быстро адаптируется в новой команде. И уж совсем трудно представить связку Дзюба — Сергеев.

О сильных качествах Сергеева можно почитать здесь:

О продуктивности Дзюбы в роли джокера — здесь:

Уже сейчас у Дзюбы и Сергеева много общего: умеют комбинировать, много перемещаются по полю, хотят играть в сборной России. В силах Альберто сделать их братьями по несчастью, посадив на скамейку. Впрочем, совсем без игровых минут россияне не останутся — весной у «Зенита» три турнира.

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