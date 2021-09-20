Чаушич подарил дубль жене и ребенку, Шиманьски снова был лидером «Динамо» и сделал результат. Итоги дня в РПЛ

Опять было много голов.

Опять было много голов.

8-й тур Тинькофф РПЛ. Все результаты дня:

«Нижний Новгород» «Арсенал» — 2:3

Голы: Калинский, 9. Козлов, 85 — Чаушич, 17, 90. Марков, 45

«Сочи» — «Динамо» — 0:1

Гол: Захарян, 12

Системообразующая фигура: Себестиан Шиманьски вновь был лидером «Динамо», без него команда была вынуждена сменить схему

Отличительные особенности «Динамо» при Сандро Шварце: схема 4-3-3, большое количество атак, много прессинга. Ключевой фигурой в центре поля в такой игре является поляк Себастиан Шиманьски.

Легионер обладает большим арсеналом навыков. Во-первых, умеет созидать: входит в тройку лучших полузащитников лиги по ключевым передачам (3,7) и ударам (2,9). Во-вторых, классно обороняется: в тройке лучших хавбеков по попыткам отбора (2,9) и числу успешных (2,06), на высоте качество (71%). Фундаментом всех достоинств является мобильность — быстро ускоряется вперед и назад.

В матче с «Сочи» Шиманьски отыграл лишь час — продолжить игру помешало повреждение. Даже несмотря на неполный матч, он все равно стал лучшим игроком «Динамо» по отборам (5 из 6, 83%) и ключевым передачам (3). Без него была бы невозможна голевая атака: отобрал мяч у Нобоа, когда тот принимал мяч спиной к чужим воротам и не мог здраво оценить ситуацию, и сделал голевой пас Захаряну.

Когда Шиманьски получил повреждение, Шварц перестроил схему команды на 5-4-1, выпустив третьего центрального защитника Евгеньева. Равноценной замены Себастиану для футбола немецкого тренера сейчас нет.

Без Шиманьски «Динамо» преимущественно оборонялось, сильно уступив «Сочи» по ударам (3-11), с полузащитником было терпимее (7-12), пусть и тоже неидеально.

Тенденция: «Сочи» уступил уже в третьем матче, в котором пропустил первым

Победа 2:1 над многострадальным «Спартаком» — пока единственная игра для «Сочи», в которой удалось отыграться после того, как соперник открыл счет. Учитывая четыре попытки, очень скромно для амбициозной команды.

Все другие матчи, когда вперед выходил соперник, закончились со счетом 0:1 — сейчас с «Динамо», а ранее с выходцами из ФНЛ «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Общая деталь — во всех играх команда Владимира Федотова много времени владела мячом: 68%, 62% и 57% соответственно. У южан есть проблемы с позиционной атакой: По-прежнему не удалось заменить Антона Заболотного, для того же Кассьера встреча с бело-голубыми стала лишь второй за новую команду.

На беду «Сочи», у «Динамо» очень вдохновенно сыграли разрушители. Заменявший травмированного Шунина голкипер Лещук совершил 7 спасений — больше в туре пока лишь у вратаря «Арсенала» Коченкова (8). Центральный защитник Ордец на данный момент лидер тура по перехватам (8) и выносам мяча (10), а еще у него порядок с единоборствами (71% удачных, 5 из 7).

Неожиданный бомбардир: Чаушич сделал дубль и принес победу «Арсеналу». Игроку помогли жена и Божович

Для дубля арсенальцу хватило 3 ударов, 2 из которых он нанес из пределов штрафной — его лучшие показатели в этом сезоне, ранее так нацелен на удар и включения в штрафную он еще не был.

На неделе перед игрой в семье Чаушича случилось приятное событие: жена родила ему сына. Поэтому перед матчем игрока переполняли восторженные эмоции — дополнительно мотивировать его не требовалось.

Чаушич о дубле:

— Надо сказать, что у меня родился ребенок 15-го числа. Я эту победу и голы подарил ему и жене.

Оставалась тактика. Похоже, о ней позаботился Миодраг Божович. Голы Чаушича в ворота «Нижнего» получились как братья-близнецы: оба мяча он забил, открывшись под передачу с фланга между центральными полузащитниками и защитниками соперника — одним забегал за спины, а до других не добегал. Неизменно ему никто не препятствовал!

Во многом благодаря удару по зоне между защитниками и полузащитниками при фланговых атаках «Арсенал» стал первой командой в текущем сезоне, которая забила «Нижнему» больше двух мячей. Возможно, в будущем тактическим открытием туляков воспользуются и другие. Когда соперник обороняется в пять защитников, чисто математически выше вероятность, что передача с бровки пройдет именно под второй темп, а не под первый.

Победив «Нижний», «Арсенал» прервал серию из 14 гостевых поражений подряд в РПЛ. Антирекорд принадлежит «Тюмени», проигравшей в 18 встречах подряд на отрезке с 1992 по 1994 годы.

Фактор Чаушича, который еще и отметился голевой передачей, стал ключевым — об этом говорит статистика матча: по ударам у «Арсенала» лишь минимальное преимущество над «Нижним» (16-15), а по xG команда Божовича существенно уступила (0,89 — 1,84).

Божович о Чаушиче:

— Хочу его поздравить. Сначала он получил самый лучший в жизни подарок, а затем был следующий подарок — два гола и голевая передача в матче с «Нижним Новгородом».

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