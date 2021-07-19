В «Краснодар» едет финансовая аномалия Бундеслиги. За Кордобу платили больше, чем за лучших бомбардиров немецких топ-клубов

А он даже ни разу не вызывался в сборную.

А он даже ни разу не вызывался в сборную.

Пока СМИ обсуждают предстоящий трансфер Едвая в «Локо», «Краснодар» без лишнего шума готовит усиление из Бундеслиги. После ухода Ари и Берга клуб остался без профильных форвардов. Из «Ахмата» выписали Ильина, но вряд ли «быки», которые метят в еврокубки, ограничились бы покупкой одного нападающего.

На днях пресс-служба «Краснодара» сообщила, что клуб достиг личной договоренности с Кордобой. Осталось дождаться прилета игрока в Россию и прохождения медосмотра. Необычное поведение для футбольного мира, где клубы часто молчат о трансферах до последнего, — но этот момент потерялся на фоне денег, которые «Краснодар» заплатил за новичка.

Немцы сразу же выяснили подробности — оказалось, что «быки» выложили за Кордобу €20 млн. Еще раз: за игрока, который сделал 7+2 за прошлый сезон в Бундеслиге, заплатили:

на €8 млн больше, чем за Реми Кабеллу, который был одним из лидеров «Сент-Этьена»

на €11 млн больше, чем за Тонни де Вильену, яркого паренька из «Фейенорда»

на €12 млн больше, чем за Вандерсона, уже не первый год играющего первые роли в «Краснодаре»

Это не только трансферный рекорд «Краснодара». Если сведения немецкой прессы правдивы, то сделка по Кордобе входит в топ-10 самых дорогих приобретений российских клубов за всю новейшую историю. За такие же деньги «Рубин» брал Карлоса Эдуардо, а «Зенит» за Леандро Паредеса или Бруну Алвеша платил немногим больше.

«Краснодар» — не первый клуб, который переплачивает за Кордобу. В Бундеслиге его брали за безумные по меркам середняков деньги

Что вообще о нем известно? Высокий и плотный нападающий приехал в Германию из терпящей крушение в Сегунду «Гранады». «Майнц» сначала взял Кордобу в аренду, а потом выкупил за скромные €6,5 млн. Результативность — история не про Джона. В первом сезоне за «карнавальщиков» он сделал 5+2, во втором — 5+5.

За ним не устраивали охоту топ-клубы, в сборной Колумбии на него почти не обращали внимания. Он неплохо начал в «Майнце», закрепившись в основе и полезно работая на команду, однако по меркам Бундеслиги был средненьким форвардом и даже не перспективным — на тот момент ему уже стукнуло 25 лет.

Но дальнейшие события перевернули все представления о трансферах в Германии. Лето 2017-го «Кельн» начинал во второй Бундеслиге и выложил €17 млн за Кордобу. Чтобы вы понимали: до колумбийца самой крупной сделкой «козлов» было возвращение Подольского из «Баварии» (€10 млн). Это как если бы «Крылья Советов», играя в ФНЛ, вдруг купили бы Конате из «Химок» или Луценко из «Арсенала» за 5-8 миллионов.

Справедливости ради, Кордоба хорошо показал себя в «Кельне» — сначала положил двадцатку во второй Бундеслиге, а потом 13 мячей — в высшей лиге. Во многом помог атакующий футбол Маркуса Гисдоля с акцентом на длинные передачи, раскрывший 188-сантиметрового колумбийца.

После удачных сезонов в «Кельне» Джоном заинтересовались в «Герте» — и отдали за него не менее странную сумму в €15 млн. Лерой Сане, Джуд Беллингхэм, Эмре Джан, Патрик Шик, Александер Серлот — лишь этих парней клубы Бундеслиги купили за большие деньги прошлым летом.

Откуда вообще такие суммы за среднего по меркам Германии форварда?

Итак, зафиксируем: не самого забивного и талантливого нападающего из клубов-середняков покупали клубы-середняки за 17 и 15 миллионов. Но каждой из сделок есть разумное (а иногда и не очень) объяснение.

«Кельн» при покупке Кордобы сделал все, чтобы поднять на него ценник. Клуб отчаянно искал замену Антони Модесту, который пару сезонов бодался с Левандовским и Обамеянгом в гонке снайперов, а потом уехал в Китай. На первых переговорах по Джону звучали вполне приемлемые суммы — €6-7 млн.

А затем «Кельн» по непонятной причине разгласил условия сделки с китайцами по Модесту, которого продали за нехилые €35 млн. В «Майнце» сразу поняли, что у клиента есть деньги, и поставили ультиматум: либо покупаете за €17 млн, либо сделки не будет. «Козлы» слишком долго работали над трансфером Кордобы, чтобы отказываться, и приняли условия.

В случае с «Гертой» все еще проще — в «Кельн» за €7 млн отправился Онджей Дуда. То есть по факту берлинцы заплатили лишь 8 млн, но формально трансферы были оформлены как отдельные, а не как обмен. Кстати, в «Герте» Кордоба взял номер, совпадающий с суммой, за которую за него выложил клуб, чем подарил местным фанатам несколько локальных мемов.

Естественно, все это было на руку агентам, которые представляют интересы Кордобы. Благодаря этим двум кейсам удалось серьезно завысить цену за игрока, хотя он определенно не стоит таких денег. Сейчас стоимость Джона на «Трансфермаркте» €15 млн, и «Краснодару» пришлось играть на таких условиях.

Интересы Кордобы представляет агентство PROMOESPORT, которое также работает с Адама Траоре, Набилем Фекиром и Эриком Байи. Их продавали в разные клубы за солидные деньги — чего стоит только сделка по защитнику с «МЮ». А в прошлом сезоне они убедили «Вильярреал» купить крайнего защитника Перваса Эступиньяна за €16 млн — неплохая сумма даже за столь добротного игрока на позицию бровочника.

«Краснодар» совершил ошибку, купив Кордобу? Пока похоже на то

На самом деле если забыть про деньги, то «быки» приобрели неплохого для РПЛ нападающего. Джон хорош в верховых единоборствах и достаточно техничен и пластичен для своей антропометрии. Полезен в командных действиях — цепляется за мячи и часто собирает на себе фолы. Красивые голы — не про него, но он часто оказывается там, где нужен.

Однако при этом вопросы к селекции все равно остаются: зачем тогда преобретен Ильин, который обладает примерно такими же качествами? Очевидно, что дорогостоящего Кордобу покупали не на скамейку, однако Владимир почти не уступает колумбийцу — и стоил при этом гораздо дешевле, а еще адаптирован к премьер-лиге.

В любом случае Кордоба не тот футболист, за которого стоило бы платить такие деньги. Даже при самом страшном дефиците нападающих.