«Наша работа — выкладываться по полной для завоевания кубков». Азмун, Дриусси, Ерохин и Кержаков — после победы над «Локомотивом»

Интервью триумфаторов из самолета.

Интервью триумфаторов из самолета.

«Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России в Калининграде — 3:0

уверенно обыграл в матче за Суперкубок России в Калининграде — 3:0 Голами в составе сине-бело-голубых отметились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин

и Петербургский клуб в шестой раз выиграл этот трофей (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021)

Сердар Азмун: «Когда забивал «Локомотиву» в Суперкубке, не было цели сыграть «на красоту»

— Все отлично, все здорово сыграли. У «Локомотива» не было особо моментов, у нас в свою очередь — намного больше. В общем, отличная игра, — отметил иранец.

— Когда вы делали счет 2:0, то, обыграв Гилерме, даже бить не стали.

— У меня не было цели обязательно вколотить мяч в сетку или сыграть, что называется, «на красоту». Все получилось, как получилось. Хочу при этом отметить пас от Вендела. Он — топовый игрок.

— Физически «Зенит» оказался лучше, чем «Локомотив»?

— У нас было все, чтобы выиграть это матч. И мы показали, что в этот вечер были лучше.

— На подиуме при вручении Суперкубка вы радовались чуть ли не больше всех.

— Мы же выиграли, добились того, чего хотели! Поэтому радовались от всего сердца! Любой кубок для «Зенита» очень важен. Наша работа и обязанность выкладываться по полной для их завоевания.

— Впереди новый сезон.

— Знаем, что год будет очень сложным и мы должны отдавать все свои силы в каждой игре.

Александр Ерохин: «Спасибо Артему Дзюбе, что оставил мне мяч, после чего я забил»

— По-моему, победа в Суперкубке — отличное начало сезона, который обещает быть очень непростым для нас. В первую очередь сейчас хочется немного порадоваться завоеванию титула, а уже с завтрашнего дня надо начать готовится к первой игре чемпионата с «Химками».

— Что скажете о самой игре с «Локомотивом»?

— «Локомотив» моментами тоже смотрелся неплохо, контролировал мяч, но мы использовали свои козыри. Забили первый гол в нужный момент — хорошо, что Далер Кузяев сделал это до перерыва. В общем, приятно так начинать футбольный год.

— Именно вы забили третий гол. Артем Дзюба вложил вам мяч прямо в ноги под удар?

— Да. Получилось так, что он «обокрал» Гилерме, и в какой-то момент я подумал: может, Артем сам будет бить? И еще было немного боязно — вдруг вместе сыграем в этот мяч. Но Артем оставил его мне — спасибо ему за это большое: получилась голевая передача — вторым касанием забил.

— В комментариях к голу в сети этот поступок Дзюбы уже назвали благородным.

— Считаю, это действительно так. Любой форвард всегда нацелен на ворота. А тут получилось, что Артем сделал всю работу, обыграл вратаря, мог забить сам, но оставил мяч для удара партнеру.

— Расскажите об эмоциях в раздевалке.

— Они в таких случаях, естественно, не приедаются. Любой кубок, любая победа — все это очень эмоционально и празднично. В общем, радовались все вместе от души, несмотря на то что таким костяком уже играем достаточно давно. И побеждали все вместе уже не раз. Но каждая новая победа, она все равно — особенная.

— На сборах вы немного изменили имидж — гладко побрились. Сейчас усы и небольшую бороду возвращаете обратно?

— На сборах было жарко и по две тренировки — надо было немного облегчить свое состояние. Было тяжеловато, подумал, может, за счет сбритой бороды и усов будет немного полегче (смеется). Сейчас все понемногу возвращается обратно. Посмотрим, как пойдет дальше.

Себастьян Дриусси: «Зенит», Аргентина, Италия — для меня эта неделя получилась сумасшедшей»

— Счастлив, как и всегда, когда удается победить в таком матче, когда выигрываешь трофей. Тем более такой важный, как Суперкубок. Это та цель, к которой мы шли — хотели стартовать в новом сезоне с очередного титула. Очень рад, что нам это удалось: «Зенит» одержал уверенную победу, — заявил Дриусси.

— Счет 3:0 в игре за Суперкубок с «Локомотивом» отражает ту уверенность, о которой вы сказали?

— Соперник — крепкий, серьезный, с которым всегда не просто играть, но, как я уже сказал, мы настраивались на победу и хотели стартовать в новом сезоне именно с этого трофея, заполучить Суперкубок. Что касается матча, считаю, «Зенит» провел очень хорошую игру. Мы сумели показать на поле, над чем работали в межсезонье на сборах.

— Вы впервые побывали в Калининграде. Как вам обстановка, атмосфера на Суперкубке?

— Отличный стадион, как и многие, что построены в России к ЧМ-2018. А для меня он теперь особенно приятен тем, что здесь мы завоевали Суперкубок, сумели порадовать наших болельщиков и на позитивной ноте войти в сезон.

— Какие ожидания от сезона в целом?

— Он будет такой же сложный, как и три предыдущих, когда мы брали чемпионство. Они точно не были легкими от слова «совсем». Чемпионат России таков, что команда поменьше может обыграть гранда, в нем всегда можно ждать сюрпризов. Поэтому и говорю, что будет непросто. Но мы играем в трех турнирах, и в каждом от нас потребуется показать всю силу и энергию. Аккумулировать их и выдавать на поле в каждой игре. Только тогда придет успех.

— С учетом того что Аргентина на прошлых выходных выиграла Кубок Америки, эта неделя для вас получилась полностью праздничной?

— Да! Победа Аргентины принесла огромную радость всему нашему народу, потому что у сборной давно не было больших побед, а было много неудач, в том числе в финалах предыдущих розыгрышей Кубка Америки, Кубка мира. Поэтому всем нам, конечно, очень важно было вновь почувствовать вкус успеха. Очень важна для меня и эта победа «Зенита» в Суперкубке, тем более что я единственный аргентинец в команде (улыбается).

Ну, и не забывайте про то, что у меня итальянские корни. Так что триумф сборной Италии на Евро-2020 для меня тоже праздник — конечно же, болел за нее. И очень рад что «Скуадра адзурра» выиграла Евро. В общем — неделя сумасшедшая!

Михаил Кержаков: «Для меня Суперкубок — это титул! Но с ума в раздевалке не сходили»

— Какие ощущения после завоевания Суперкубка второй год подряд?

— Как от победы, завоевания очередного титула!

— Насколько тяжело или легко он дался на этот раз?

— Оказалось непросто в том плане, что было очень душно. В перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется, мы были сильнее. «Локомотив» неплохо смотрелся, просто индивидуальные ошибки сыграли с ним злую шутку.

— Духота не помешала совершить вам несколько спасений.

— Там ни одного не было. Ну серьезно. В первом тайме практически без моментов, во втором тайме в руки пробили. Вот, в общем-то, и все.

— «Зенит» оказался лучше готов после сборов в межсезонье?

— Насчет «Локомотива» не знаю, мы провели сборы в своем ключе, как обычно. Может, кто-то думал, что игра окажется более неуступчивой. Я не знаю, в чем причина такого счета, наверно, все-таки индивидуальные ошибки. В первом случае — обрез. Второй гол — защитник «Локомотива» прыгнул за мячом, хотя, мне кажется, надо было просто сопровождать. Третий гол — примерно то же самое.

— Там же Гилерме выложил мяч на Дзюбу.

— Получается так — обработал мяч не очень хорошо.

— Относитесь к Суперкубку как к титулу или как к выставочному матчу перед началом нового сезона?

— Для меня это не выставочный матч, а титул!

— В раздевалке было весело?

— С ума не сходили, но было нормально. Устали все-таки и впереди целый сезон. Он будет длинным и очень непростым. Много мыслей уже именно о нем.

— В чем видите главную сложность нового сезона для «Зенита»?

— Мы выиграли три чемпионства подряд, Кубок и Суперкубок страны. Естественно, что оставаться на вершине с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Плюс Лига чемпионов тоже будет интересная.

Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27. Азмун, 57. Ерохин, 83.

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