«Реал» опять некрасиво расстанется с капитаном. Подписание Алабы усложняет Рамосу переговоры по контракту

Центральное спортивное издание Испании Marca объявило о том, что 28-летний защитник «Баварии» Давид Алаба, у которого истекает соглашение с клубом 30 июня, согласился подписать контракт с «Реалом».

Еще один именитый защитник с истекающим контрактом — 34-летний Серхио Рамос. Капитан «Реала» с 1 января может вести переговоры с другими клубами.

У «Реала» на фоне пандемии большие проблемы с бюджетом. Подписание Алабы либо закрывает Рамосу путь в «Реал» совсем, либо заставит его умерить финансовые аппетиты.

Серхио Рамос — особенный игрок для мадридского «Реала», один из лучших в богатейшей истории клуба. В белоснежной футболке он проводит 16-й сезон, отыграв 668 матчей и завоевав 22 командных трофея.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан успел разделить с Рамосом раздевалку как игрок — они пересеклись в сезоне–2005/06, дебютном для защитника и заключительном для плеймейкера. Каждому тренеру в команде нужен вожак, проводник его идей, которому можно полностью довериться. Рамос именно такой человек для Зидана.

Поэтому потеря Рамоса ударит «Реал» сразу по двум направлениям: команда лишится ключевого игрока в защите и капитана, объединяющего весь коллектив. Так бывает нечасто — обычно у возрастных капитанов истекает контракт, когда они уже не способны выдерживать интенсивность полноценного сезона.

«Кто-то должен объяснить, как мы вообще дошли до такой ситуации: капитан, живая легенда «Реала», оказался в нелепом рейтинге 11 лучших футболистов, которых летом может подписать любой клуб», — возмущался в твиттере журналист испанского издания El Chiringuito Альфредо Дуро. Его сообщение ретвитнул брат и агент Серхио Рамоса Рене.

Но объяснить не так уж и трудно. Достаточно просто знать, как ведут дела Рамос и президент «Реала» Флорентино Перес.

Для Серхио в порядке вещей прощупывать уровень своей значимости для клуба через конфликтные ситуации. Так было в период работы Жозе Моуринью, когда президенту клуба впервые пришлось принимать от Рамоса ультиматум в духе «или он, или мы». В 2015-м защитник использовал интерес «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы продлить контракт с «Реалом» на выгодных условиях. Этот маневр он повторил четыре года спустя, намекая на правдивость слухов о возможном переезде в Китай.

И сейчас, по сообщениям испанских СМИ, Рамос недоволен тем, какую зарплату ему предлагает клуб по новому контракту. Более того, в «Реале» очень хотят заставить защитника пойти на сокращение его текущей зарплаты, составляющей 12 миллионов евро в год.

Болельщикам не всегда понятно, почему топ-футболисты такие жадины и бьются за деньги, — ну, какая разница, 11 миллионов или 12, все равно столько за две жизни не потратить. Но для футболистов такого уровня деньги уже не столько средство для обеспечения комфортной жизни, сколько показатель уважения и значимости в своей среде. Важно не просто получать много, но получать больше других. Это работает во всех сферах, просто в меньших масштабах.

Рамос хочет больше денег, потому что таким образом он чувствует, что его ценят как игрока и как капитана. И ради этого он готов иногда заставить клуб понервничать — а ну как уйду, что тогда делать будете?

А на другой стороне за столом переговоров сидит Флорентино Перес. Эго Рамоса ему по колено. Он умеет считать деньги и держит «Реал» в топе самых дорогих клубов мира по версии издания Forbes вот уже много лет. И он терпеть не может, когда его шантажируют.

Можно ли сказать, что Серхио Рамос как лидер для «Реала» — фигура, сравнимая с Фернандо Йерро, Раулем или Икером Касильясом? Конечно. Тогда стоит вспомнить, что с каждым из них Перес распрощался без лишних сантиментов. В отличие от «Барселоны», в «Реале» есть кому напомнить, что ни один игрок не может быть выше клуба.

Договоренностью с Давидом Алабой президент мадридского клуба поставил Рамосу шах. За время выступлений в «Баварии» Алаба выиграл даже больше трофеев, чем Рамос с «Реалом», и при этом австриец моложе на шесть лет. По сведениям издания Marca, Алаба согласился на зарплату в 11 миллионов евро в год, хотя отправной точкой переговоров была сумма в 15 миллионов. Ни один игрок в мире не может стать «прямой» заменой Рамосу, но Алаба — максимум, на который можно было только рассчитывать.

У Рамоса теперь нет рычагов давления. Он должен либо согласиться на то, что ему предлагают (а испанская газета специально подчеркнула — один год за 13 миллионов или два года за сумму на 10% меньше), либо в 35 лет попытать счастья в другом клубе.

Да, Зидан будет сожалеть о потере такого игрока, но Перес слушает своего тренера до определенного момента. Где все те «условия», которые француз ставил президенту перед возвращением на тренерский пост? Где Мбаппе и Погба? К тому же в недалеком будущем проект все равно придется перестраивать — в 2022 году истекают контракты Карима Бензема, Рафы Варана, Дани Карвахаля и Иско. Модрич тоже не будет играть до 40 лет. Нельзя держаться за старую гвардию вечно.

Разумеется, замена Рамоса на Алабу вынудит Зидана полностью перестроить систему игры в обороне. Если его нынешний защитник предпочитает играть глубоко и «выбрасываться» на оппонента, зная, что его сзади подстрахует Варан, то игрок «Баварии» лучше всего смотрится в высоко прессингующей защите. Но это все житейские дела, это хлеб тренера, от которого он не имеет права отказываться из-за собственного консерватизма.

Два года назад Перес уже разгадал блеф Рамоса, а теперь карты на руках у капитана еще хуже, если только он всерьез не собрался куда-нибудь в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Защитники уровня Алабы — из топ-клуба в самом расцвете сил — практически никогда не оказываются на рынке свободных агентов. Но Пересу повезло, и он воспользовался этим редким шансом, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Поэтому у «Реала» не бывает красивых прощаний с капитанами. Поэтому у «Реала» больше Кубков чемпионов, чем у всех остальных.

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